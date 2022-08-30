Das Erste: учениями «Восток-2022» Россия демонстрирует силу и тесное сотрудничество с партнёрами

Начиная с четверга Россия проводит крупные учения «Восток-2022», в которых примут участие более 50 тыс. военнослужащих, в том числе из Китая, Индии, Белоруссии, Таджикистана и Монголии. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, тот факт, что Россия не отказалась от проведения учений, несмотря на боевые действия на Украине, следует понимать как демонстрацию силы и тесного сотрудничества с партнёрскими странами.

Подготовка к крупным военным учениям идёт полным ходом, отмечает Das Erste. Китайские войска уже прибыли в Приморский край на Дальнем Востоке России. Эти кадры полностью отвечают интересам Кремля — в конце концов, они показывают, насколько тесным стало стратегическое партнёрство с Китаем, подчёркивает немецкий телеканал.

Индия — ещё один партнёр, которого российское руководство сейчас очень ценит, — также участвует в учениях, наряду с Белоруссией, Таджикистаном и Монголией.

В учениях «Восток-2022», которые должны проходить в Сибири, на Дальнем Востоке, в Охотском и Японском морях, принимают участие более 50 тыс. военнослужащих. По словам представителя российского государственного телевидения, всего задействовано более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 самолётов, беспилотники и 60 кораблей.

Учения «Восток» — одни из крупнейших, организованных Россией. Тот факт, что от их проведения не отказываются, несмотря на боевые действия на Украине, можно понимать как намеренную демонстрацию военной мощи, утверждает немецкий телеканал. Эта демонстрация, по версии Das Erste, нацелена на население страны, — но также направлена и вовне, где предполагаемая сила ставится под сомнение. Главная цель учений — улучшение сотрудничества для обеспечения общей безопасности в регионе, сообщает российская сторона.

С точки зрения Японии, скорее следует говорить об односторонних интересах безопасности, а не о совместной безопасности. В преддверии учений страна выразила протест против них и призвала Россию воздержаться от проведения военных манёвров вблизи южных Курильских островов.

Россия, однако, стоит на своём — и в этом регионе тоже, подчёркивает Das Erste. В конце июля президент Владимир Путин подписал новую военно-морскую доктрину, в которой границы и зоны интересов России на море определены в широком масштабе: «Прежде всего, это наши арктические воды, воды Охотского и Берингова морей, проливы Балтийского моря и Курильских островов. Мы обеспечим их защиту всеми средствами».

В Арктике, на которую НАТО теперь также собирается нацелиться более решительно, Москва хочет расширить своё присутствие — в частности, на островах в Северном Ледовитом океане. Министр обороны России Сергей Шойгу также намерен провести модернизацию с учётом потенциального членства в НАТО Швеции и Финляндии: к концу года в Западном военном округе будет сформировано 12 новых воинских частей и подразделений.

Большое количество новых задач может быть объяснением тому, почему Путин на прошлой неделе распорядился увеличить численность личного состава армии со следующего года, полагает немецкий телеканал. В целом, численность гражданских и военных сил должна увеличиться до более чем 2 млн человек.

Остаётся открытым вопрос о том, сколько из 137 тыс. дополнительных военнослужащих будут призывниками или контрактниками и как можно набрать достаточные силы. Даже перед войной, по словам министра обороны, были заполнены не 100% всех контрактных позиций. В данный момент официальной информации о текущей ситуации нет.

Также нет данных о том, насколько увеличится численность войск, если Луганская и Донецкая народные республики на референдумах примут решение о присоединении к России, а добровольческие батальоны также будут включены в состав армии, заключает Das Erste.