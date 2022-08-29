Daily Mail: британский авианосец отправился на крупнейшие учения, но сломался недалеко от дома

Один из двух британских авианосцев HMS Prince of Wales отправился на учения, которые заявлялись как важнейшие совместные манёвры с союзниками из США и Канады. Но этот корабль сломался неподалёку от британского берега, пишет Daily Mail. Власти не комментируют, что именно за поломка с ним произошла, но журналисты сообщают, что проблема случилась с правым гребным винтом.
Крупнейший военный корабль Великобритании сломался у южных берегов Англии, когда направлялся на важную миссию в США, пишет Daily Mail. Речь идёт о построенном пять лет назад корабле HMS Prince of Wales, одном из двух британских авианосцев стоимостью £3 млрд.
По официальной версии, кораблю пришлось причалить к берегу из-за «срочной проблемы с механизмами». И теперь он стоит на юго-восточном побережье острова Уайт, пока проблему выявляют и устраняют. Но СМИ выяснили через свои источники, что эта проблема, вероятно, связана с правым гребным винтом.
При этом, как отмечается в статье, прежде отправление корабля из гавани уже пришлось откладывать на день по техническим причинам. Власти отказались прокомментировать, что именно это были за причины. Однако его отправление было очень красочным, поскольку в этот день в Портсмуте проходил многотысячный музыкальный фестиваль.
При этом корабль должен принять участие в учениях вместе с ВМС США и Канады. В них, как предполагалось, будут задействованы и истребители F-35B.
Если учения состоятся, то британские власти говорили, что они «определят будущее операций с участием самолётов-невидимок и беспилотников у берегов Северной Америки и Карибского бассейна». Кроме того, такая миссия, как отмечают в британском командовании, укрепит отношения британцев с союзниками, пишет Daily Mail.
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