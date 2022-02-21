Times: США решили «задержаться» в Средиземном море из-за напряжённости вокруг Украины

Военно-морские силы США усиливают флот в Средиземном море для противостояния российским силам в регионе, сообщает The Times. Как предупреждает издание, рост напряжённости вокруг Украины означает, что любое недопонимание между американскими и российскими военными может обернуться серьёзными последствиями.

США сконцентрировали более 20 военных кораблей в Средиземном море, чтобы противостоять «беспрецедентному» наращиванию российских военно-морских сил в регионе, сообщает The Times.

ВМС США приняли решение оставить авианосец USS Harry S Truman в Средиземном море «на обозримое будущее», а число военных кораблей, патрулирующих этот район, стало примерно вдвое больше обычного.

Как отмечает издание, рост напряжённости вокруг Украины означает, что любое «недопонимание» между американскими и российскими военными может иметь серьёзные последствия. «Учитывая нынешнюю ситуацию, вероятность просчёта выше», — предупредил начальник военно-морских операций США Майкл Гилдей.

Авианосец USS Harry S Truman был переброшен из Тихого океана в Средиземное море несколько недель назад. В регионе также задействованы около дюжины эсминцев, включая четыре, недавно отправленные с американских баз, наряду с по меньшей мере одним крейсером и атомной подводной лодкой. Усиление американских военно-морских сил в регионе совпало с увеличением числа американских истребителей и бомбардировщиков в Польше, Румынии, Германии, Великобритании и странах Прибалтики.

Так, порядка 60 американских самолётов были развернуты для обеспечения боевой воздушной мощи, чтобы «сдержать Россию от любых враждебных миссий против союзников по НАТО». Так, 16 истребителей четвёртого поколения F-15 осуществляют патрулирование с авиабазы в польском городе Ласка, восемь истребителей F-16 — с авиабазы в Фетешти в Румынии и шесть F-15 — с эстонской авиабазы Эмари.

Как сообщает The Times, обычно в Европе находятся 220 американских военных самолётов, но сейчас большее их количество размещается в странах — союзниках США, расположенных ближе всего к России.