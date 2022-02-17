MSNBC: американские военные обвинили российских в «непрофессионализме» после перехвата самолётов-разведчиков над Средиземным морем

Три американских разведывательных самолёта P-8 были перехвачены российскими истребителями над Средиземным морем, сообщает MSNBC. Корреспондент канала Кортни Кьюб отметила, что подобные случаи являются вполне обычной практикой, однако на этот раз американская сторона обвинила российских военных в «непрофессиональных действиях».

Кортни, у вас есть новые данные об этом «перехвате», произошедшем на выходных. Что именно случилось?

КОРТНИ КЬЮБ, корреспондент MSNBC: Вообще такие инциденты достаточно привычны, особенно когда речь идёт об американских и российских военных самолётах. Такие случаи происходят по нескольку раз в месяц. Отличие нынешнего происшествия заключается в том, что американская сторона обвинила российскую в «непрофессионализме».

Обычно, когда мы слышим о таких перехватах, мы узнаём, что один самолёт сблизился с другим, следовал за ним, летел рядом и какое-то время оставался на одном с ним курсе. Подобные «перехваты» обычно считаются профессиональными и безопасными. Однако в этот раз американские военные назвали перехват «непрофессиональным». И как вы и сказали, дело не только в этом, а ещё и в том, что инцидент произошёл в разгар всего, что происходит вокруг России, когда трения сильно обострились.

Мы узнали о произошедшем только сегодня: три американских разведывательных самолёта P-8, часто совершающих полёты над морем, пролетали над Средиземным морем. Согласно заявлению американской стороны, самолёты находились в международном воздушном пространстве в тот момент, когда российские истребители сблизились с ними в «непрофессиональной» манере.

И всё это происходит на фоне того, что США и многие их союзники по НАТО наблюдают и ждут, что Владимир Путин сделает с Украиной, если он действительно решит осуществить вторжение. Так что этот инцидент дополнительно разогрел трения. Однако важно напомнить нашим зрителям, что подобные перехваты между американской и российской сторонами случаются относительно часто.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2022 года.