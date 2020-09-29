DE: российский Су-27 перехватил разведчиков США и Германии над Балтийским морем

На фоне увеличившейся активности сил НАТО у границ России истребитель Су-27 был поднят в воздух для сопровождения над Балтийским морем двух самолётов США и Германии, сообщает The Daily Express. Как отмечает издание, на прошлой неделе у российских границ было замечено 43 иностранных разведывательных самолёта и шесть беспилотных летательных аппаратов.

Российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения двух самолётов ВМС США и ВМС Германии над Балтийским морем, что стало очередным проявлением возрастающей напряжённости в важнейшем стратегическом регионе, пишет The Daily Express.

Как сообщили в российском Национальном центре управления обороной, в понедельник радиолокационные средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к границе России цели. Специалисты решили поднять в воздух Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота.

Экипаж истребителя опознал объекты как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon Военно-морских сил США и базовый патрульный самолёт Р-3С Orion Военно-морских сил Германии. Су-27 сопроводил самолёты над акваторией Балтийского моря и, после того как они изменили курс, вернулся на аэродром базирования.

В центре подчеркнули, что полёт российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами. При этом иностранные самолёты-разведчики не нарушили границу.

Как отмечает издание, только за прошлую неделю российские истребители поднимались в воздух, для того чтобы не допустить нарушения границ России, шесть раз. За семь дней у российских границ было замечено 43 иностранных разведывательных самолёта и шесть разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

В пятницу начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на брифинге после завершения учений «Кавказ-2020» заявил, что в последнее время США и НАТО наращивают военную активность в 20—30 км от российской границы.

В качестве примера роста военной активности Североатлантического альянса вблизи границ Герасимов привёл полёты самолётов и присутствие военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Чёрном морях, пишет The Daily Express.