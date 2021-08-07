DM: «зона интересов Великобритании» — Королевские ВВС перехватили российские самолёты над Северным морем
Истребители Королевских ВВС провели успешный перехват двойки российских военных самолётов в «районе интересов Великобритании», пишет Daily Mail.
Пара самолётов Typhoon («Тайфун»), которые поднялись в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии днём в пятницу, перехватили два российских самолёта морской разведки и противолодочной обороны Ту-142.
При этом к британским самолётам присоединился также и самолёт-заправщик Voyager, который должен был помочь «Тайфунам» дольше оставаться в воздухе.
За перемещениями британских машин внимательно наблюдало НАТО, в то время как истребители двигались в северной зоне воздушного патрулирования над Северным морем, неподалёку от воздушного пространства Великобритании.
«Тайфуны» следовали за российскими самолётами на протяжении всего их нахождения неподалёку от воздушного пространства Великобритании. «Мы тесно сотрудничали с различными подразделениями Королевских ВВС с целью осуществления очередного успешного перехвата, защищая воздушное пространство Великобритании и НАТО по всему его периметру», — заявил по этому поводу пилот британского «Тайфуна».
При этом пилот добавил, что благодаря дозаправке в воздухе, которую удалось осуществить c Voyager, Королевские ВВС сумели получить возможность оставаться на задании до тех пор, пока российские самолёты не покинули зону интересов Великобритании.
По словам Королевских ВВС, российская боевая авиация, которая вторгается в район полётной информации Великобритании, может представлять угрозу для других пользователей воздушного пространства.
При этом ведомство отметило, что российские самолёты зачастую не выходят на связь с диспетчерской службой и не передают сигналы радиоответчика, благодаря которым их могут видеть диспетчеры и другие пользователи воздушного пространства.
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