DM: «зона интересов Великобритании» — Королевские ВВС перехватили российские самолёты над Северным морем

Истребители Королевских ВВС провели успешный перехват двух российских самолётов противолодочной обороны Ту-142 над Северным морем, пишет Daily Mail. Как отмечает газета, российские самолёты, которые оказались в «зоне интересов Великобритании», встретили два истребителя Typhoon, а также самолёт-заправщик, который позволил британским машинам дольше оставаться в воздухе.

Истребители Королевских ВВС провели успешный перехват двойки российских военных самолётов в «районе интересов Великобритании», пишет Daily Mail.

Пара самолётов Typhoon («Тайфун»), которые поднялись в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии днём в пятницу, перехватили два российских самолёта морской разведки и противолодочной обороны Ту-142.

При этом к британским самолётам присоединился также и самолёт-заправщик Voyager, который должен был помочь «Тайфунам» дольше оставаться в воздухе.

За перемещениями британских машин внимательно наблюдало НАТО, в то время как истребители двигались в северной зоне воздушного патрулирования над Северным морем, неподалёку от воздушного пространства Великобритании.

«Тайфуны» следовали за российскими самолётами на протяжении всего их нахождения неподалёку от воздушного пространства Великобритании. «Мы тесно сотрудничали с различными подразделениями Королевских ВВС с целью осуществления очередного успешного перехвата, защищая воздушное пространство Великобритании и НАТО по всему его периметру», — заявил по этому поводу пилот британского «Тайфуна».

При этом пилот добавил, что благодаря дозаправке в воздухе, которую удалось осуществить c Voyager, Королевские ВВС сумели получить возможность оставаться на задании до тех пор, пока российские самолёты не покинули зону интересов Великобритании.

По словам Королевских ВВС, российская боевая авиация, которая вторгается в район полётной информации Великобритании, может представлять угрозу для других пользователей воздушного пространства.

При этом ведомство отметило, что российские самолёты зачастую не выходят на связь с диспетчерской службой и не передают сигналы радиоответчика, благодаря которым их могут видеть диспетчеры и другие пользователи воздушного пространства.