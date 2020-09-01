CNN: НАТО обвинило Россию в нарушении воздушного пространства альянса

Перехват российским самолётом Су-27 американского бомбардировщика B-52 произошёл в воздушном пространстве Дании, что является серьёзным нарушением международного права, пишет CNN, ссылаясь на официальное заявление НАТО. Российская сторона отвергла обвинения, заявив, что Су-27 не нарушал датского воздушного пространства и летел над нейтральными водами Балтийского моря.
Российский военный самолёт нарушил воздушное пространство НАТО, пытаясь перехватить бомбардировщик B-52 ВВС США у границы Дании, пишет CNN, ссылаясь на официальное заявление НАТО. В альянсе инцидент охарактеризовали как «серьёзное нарушение международного права». Кроме того, в НАТО оценили происшествие как «первое за многие годы» и свидетельство «нового уровня провокационного поведения России».
«Российский Су-27, летевший из Калининграда, проследовал за B-52 в воздушное пространство Дании над островом Бронхольм, соврешив серьёзное нарушение воздушного пространства страны НАТО», — приводит издание отрывок из заявления объединённого командования ВВС НАТО. В заявлении также отметили, что на перехват российских самолётов были подняты датские воздушные силы быстрого реагирования, однако российский самолёт развернулся ещё до перехвата.
Между тем, российская сторона заявила о том, что Су-27, совершавший перехват бомбардировщика, не нарушал датского воздушного пространства и летел над нейтральными водами Балтийского моря, отмечает CNN. Об этом сообщили в российских СМИ, ссылаясь на официальное заявление Минобороны РФ.
Как отмечает CNN, инцидент произошёл на фоне растущих трений между США и Россией: в последнее время Вашингтон несколько раз обвинил российскую сторону в опасных действиях, включая перехват американского B-52 над Чёрным морем и столкновение российской и американской боевых машин в Сирии, в результате которого пострадало семь американских солдат.
Москва считает, что предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа предоставит путь для диалога, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в МГИМО.
В России за сутки скончались ещё 123 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 17 299, передаёт оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал состояние российского форварда команды Никиты Кучерова, который получил повреждение в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
Численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, передаёт РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил заявление лидера оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапича о том, что поддержка антироссийских санкций была ошибкой.
Сводный отряд Минобороны России в ходе учений в городе Усолье-Сибирском Иркутской области отработал действия в случае утечки химических отходов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic заявил, что тактика властей Швеции в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 может быть эффективна при ответственном отношении граждан.