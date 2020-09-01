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CNN: НАТО обвинило Россию в нарушении воздушного пространства альянса

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Перехват российским самолётом Су-27 американского бомбардировщика B-52 произошёл в воздушном пространстве Дании, что является серьёзным нарушением международного права, пишет CNN, ссылаясь на официальное заявление НАТО. Российская сторона отвергла обвинения, заявив, что Су-27 не нарушал датского воздушного пространства и летел над нейтральными водами Балтийского моря.
CNN: НАТО обвинило Россию в нарушении воздушного пространства альянса
Reuters

Российский военный самолёт нарушил воздушное пространство НАТО, пытаясь перехватить бомбардировщик B-52 ВВС США у границы Дании, пишет CNN, ссылаясь на официальное заявление НАТО. В альянсе инцидент охарактеризовали как «серьёзное нарушение международного права». Кроме того, в НАТО оценили происшествие как «первое за многие годы» и свидетельство «нового уровня провокационного поведения России».

«Российский Су-27, летевший из Калининграда, проследовал за B-52 в воздушное пространство Дании над островом Бронхольм, соврешив серьёзное нарушение воздушного пространства страны НАТО», — приводит издание отрывок из заявления объединённого командования ВВС НАТО. В заявлении также отметили, что на перехват российских самолётов были подняты датские воздушные силы быстрого реагирования, однако российский самолёт развернулся ещё до перехвата.
 
Между тем, российская сторона заявила о том, что Су-27, совершавший перехват бомбардировщика, не нарушал датского воздушного пространства и летел над нейтральными водами Балтийского моря, отмечает CNN. Об этом сообщили в российских СМИ, ссылаясь на официальное заявление Минобороны РФ.
 
Как отмечает CNN, инцидент произошёл на фоне растущих трений между США и Россией: в последнее время Вашингтон несколько раз обвинил российскую сторону в опасных действиях, включая перехват американского B-52 над Чёрным морем и столкновение российской и американской боевых машин в Сирии, в результате которого пострадало семь американских солдат. 
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CNN США Северная Америка
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