Daily Express: русские летят — британские истребители подняли по тревоге на перехват «неопознанного самолёта»

Великобритания подняла в небо истребители после оповещения о приближении к своему воздушному пространству неопознанного самолёта, предположительно принадлежащего России, сообщает Daily Express со ссылкой на представителя Королевских ВВС. Как отмечает издание, инцидент произошёл на фоне предупреждений премьер-министра Бориса Джонсона о реальности угрозы российского вторжения на Украину.

Истребители Typhoon при поддержке транспортного самолёта Voyager Королевских ВВС Великобритании были подняты в небо после оповещения о том, что неопознанный самолёт, предположительно, принадлежащий России, приблизился к району интересов Великобритании к северу от Шотландии, сообщает Daily Express со ссылкой на заявление официального представителя Королевских ВВС. При этом военные отказались предоставить дополнительные подробности об операции до её завершения.

Как отмечает издание, оповещения о быстром реагировании не являются редкостью и обычно связаны с поднятием в небо самолётов, которые следят за российскими воздушными судами, осуществляющими полёты вблизи воздушного пространства Великобритании. База ВВС в Лоссимуте на северо-восточном побережье Шотландии, с которой были выпущены истребители, размещает пилотов, в чьи задачи входит реагирование на такого рода оповещения, поясняет газета.

Ранее представители Королевских ВВС заявляли, что реагируют на российские военные самолёты, входящие в Регион полётной информации Великобритании, поскольку они могут представлять опасность для других пользователей воздушного пространства. Как поясняет газета, мировое воздушное пространство разделено на районы полётной информации, каждый из которых управляется контролирующим органом — в данном случае Великобританией, — который отвечает за предоставление услуг воздушного передвижения воздушным судам, летающим в его пределах.

По данным Королевских ВВС, российские самолёты часто не информируют Управление воздушного движения или не посылают радиосигналы о своей активности, что фактически делает их невидимыми. Таким образом, наблюдение за российскими самолётами является средством безопасности, позволяющим диспетчерам надлежащим образом управлять воздушным пространством Великобритании.

Бывший пилот Королевских военно-воздушных сил Энди Незервуд сообщил британским журналистам, что причина, по которой российские самолёты входят в воздушное пространство Великобритании, также заключается в оценке возможностей страны и её союзников. «Неспособность перехватить была бы истолкована как слабость и способствовала бы дальнейшему зондированию почвы», — подчеркнул он. Как отмечается в статье, этот инцидент произошёл на фоне предупреждений премьер-министра Бориса Джонсона о «явной и реальной опасности» нападения России на Украину.