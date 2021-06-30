Der Spiegel: Нидерланды обвиняют Россию в «имитации атак» на их фрегат в Чёрном море

Нидерланды обвинили российские истребители в преследовании своих кораблей в Чёрном море, сообщает Der Spiegel. В голландском министерстве обороны заявляют, что боевые самолёты проводили «имитации атак», а также, по-видимому, использовали системы электронного подавления. Глава ведомства Анк Бейлевельд-Схаутен назвала поведение российских войск «безответственным».
В Чёрном море вблизи полуострова Крым произошёл ещё один военный инцидент, сообщает Der Spiegel. До этого в центре внимания оказался британский эсминец Defender, а в этот раз голландский фрегат Evertsen. В Гааге говорят, что российские истребители, вооружённые бомбами и ракетами земля-воздух, в течение пяти часов преследовали голландский корабль и проводили «имитации атак».
Также на Evertsen наблюдались нарушения в работе электронного оборудования, утверждают в министерстве обороны Нидерландов. Его глава Анк Бейлевельд-Схаутен назвала поведение российский войск «безответственным» и заявила, что её страна обсудит эту ситуацию с Москвой.
Кремль изложил иную версию событий: истребители действовали «на безопасном расстоянии» от фрегата и «в соответствие с международными нормами». Evertsen входит в состав того же военно-морского соединения, что и Defender, отмечает издание. Они оба участвуют в международных учениях Sea Breeze (Морской бриз), которые проходят в Чёрном море. Цель манёвров — «подать сигнал Москве».
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