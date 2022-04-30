CNBC Оригинал

CNBC: серию самоубийств среди моряков американского авианосца связывают с токсичным руководством и плохими условиями службы

Материал представлен в переводе ИноТВ
За последний год пять моряков американского авианосца USS George Washington покончили жизнь самоубийством, при этом три последних случая произошли недавно в течение одной недели, передаёт CNBC. Бывшие и нынешние члены экипажа говорят о токсичном руководстве и плохих условиях работы на борту судна, отмечается в материале.

Серия самоубийств среди моряков, несущих службу на одном из военно-морских судов. Сейчас военные чиновники заявляют, что они проводят срочные изменения на борту авианосца USS George Washington. Этот корабль в настоящий момент стоит на верфи в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Он там уже более четырёх лет проходит масштабный капитальный ремонт.

Нынешние и бывшие моряки говорят о токсичном руководстве и плохих условиях работы на борту судна. Старший национальный корреспондент Кейт Сноу пообщалась с одним из бывших моряков, работавших на этом корабле.

Экипаж USS George Washington переживает разгар кризиса. Пять самоубийств за последний год, причём три из них произошли в этом месяце в течение одной недели. Мика’Ил Рэйшон Шарп, а затем Наташа Хаффман и Ксавье Хантер Сэндор.

НОТИКА РОБИНСОН, бывший член экипажа USS George Washington: Моё руководство меня подвело. И те же самые люди, которые подвели меня на борту этого корабля, подвели и этих моряков.

23-летняя Нотика Робинсон присоединилась к экипажу USS George Washington в 2019 году для работы над системами вооружений. Но поскольку авианосец находился в порту на капитальном ремонте, то вместо этого она занималась покраской и настилом палубы. У Нотики начались проблемы с психическим здоровьем. И, по её словам, она неоднократно просила о большей поддержке.

КЕЙТ СНОУ, корреспондент CNBC: И что говорили люди?

НОТИКА РОБИНСОН: Выглядело всё так: я об этом говорила, но разговаривала будто со стеной. Никто не слушал.

Приблизительно год назад она попыталась покончить с собой.

НОТИКА РОБИНСОН: Мне стало грустно. Я устала находиться там, на этом корабле. Я устала от того, что мне приходится иметь с этим дело. Так продолжаться не должно.

Она была в своей квартире, и её спасли друзья.

НОТИКА РОБИНСОН: Я умирала, и никому из командования учебной подготовки не заблагорассудилось даже прийти и проведать меня.

Канал NBC News пообщался ещё с одним бывшим и двумя действующими моряками, которые рассказали о непригодных для проживания условиях на корабле и о культуре, в рамках которой обращение за помощью сталкивается с нехваткой необходимых ресурсов. Однако пока невозможно понять, что именно привело к этим конкретным самоубийствам.

ДЖОН КИРБИ, пресс-секретарь Пентагона: Мы не хотим видеть, чтобы моряки страдали и лишались жизни. Точка.

Командующий морской авиацией в Атлантике заявил, что они ежедневно и агрессивно работают над тем, чтобы гарантировать, что поддержка и ресурсы доступны морякам на верфях, в море и дома. ВМС добавили дополнительные психологические услуги для экипажа и пытаются сделать, чтобы морякам, которые хотят получить временное жилье, оно было доступно.

РАССЕЛ СМИТ, главный мичман ВМС США: Я понимаю, что у нас всё ещё есть проблема.

На прошлой неделе высокопоставленный представитель младшего командного состава, главный мичман Рассел Смит пообщался с экипажем USS George Washington и признал, что выполняемые ими работы по капитальному ремонту неприятны, но, по его словам, могло быть хуже.

РАССЕЛ СМИТ: Зато вы не спите в стрелковом окопе, как бывает у морпехов. Вечером — в большинстве случаев — вы можете пойти домой. Недостаток состоит в том, что, с точки зрения логистики, вам приходится проходить через такое дерьмо, которое будет сводить вас с ума.

НОТИКА РОБИНСОН: А мне тогда отвечали: «Ты серьёзно?»

КЕЙТ СНОУ: Он, наверное, говорил: «Соберись. Это ВМС».

НОТИКА РОБИНСОН: Привыкай к трудностям. Это ВМС. Трудностей будет навалом, и ты можешь их только принять.

Нотика ушла из ВМС в феврале, но всё ещё общается с моряками этого корабля. Она говорит, что сейчас многие ещё больше боятся высказаться.  

КЕЙТ СНОУ: Почему вы делитесь своей историей?

НОТИКА РОБИНСОН: Я хочу, чтобы моя история помогла другим, побудила их нарушить молчание, высказаться и продолжить настаивать на необходимости психологической поддержки, и, может быть, всё это найдёт отклик среди руководства.

Специально для программы новостей. Кейт Сноу.

Дата публикации 30 апреля 2022 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNBC США Северная Америка
теги
авианосец здоровье самоубийство США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров