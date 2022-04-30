CNBC: серию самоубийств среди моряков американского авианосца связывают с токсичным руководством и плохими условиями службы

За последний год пять моряков американского авианосца USS George Washington покончили жизнь самоубийством, при этом три последних случая произошли недавно в течение одной недели, передаёт CNBC. Бывшие и нынешние члены экипажа говорят о токсичном руководстве и плохих условиях работы на борту судна, отмечается в материале.

Серия самоубийств среди моряков, несущих службу на одном из военно-морских судов. Сейчас военные чиновники заявляют, что они проводят срочные изменения на борту авианосца USS George Washington. Этот корабль в настоящий момент стоит на верфи в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Он там уже более четырёх лет проходит масштабный капитальный ремонт.



Нынешние и бывшие моряки говорят о токсичном руководстве и плохих условиях работы на борту судна. Старший национальный корреспондент Кейт Сноу пообщалась с одним из бывших моряков, работавших на этом корабле.



Экипаж USS George Washington переживает разгар кризиса. Пять самоубийств за последний год, причём три из них произошли в этом месяце в течение одной недели. Мика’Ил Рэйшон Шарп, а затем Наташа Хаффман и Ксавье Хантер Сэндор.



НОТИКА РОБИНСОН, бывший член экипажа USS George Washington: Моё руководство меня подвело. И те же самые люди, которые подвели меня на борту этого корабля, подвели и этих моряков.



23-летняя Нотика Робинсон присоединилась к экипажу USS George Washington в 2019 году для работы над системами вооружений. Но поскольку авианосец находился в порту на капитальном ремонте, то вместо этого она занималась покраской и настилом палубы. У Нотики начались проблемы с психическим здоровьем. И, по её словам, она неоднократно просила о большей поддержке.



КЕЙТ СНОУ, корреспондент CNBC: И что говорили люди?



НОТИКА РОБИНСОН: Выглядело всё так: я об этом говорила, но разговаривала будто со стеной. Никто не слушал.



Приблизительно год назад она попыталась покончить с собой.



НОТИКА РОБИНСОН: Мне стало грустно. Я устала находиться там, на этом корабле. Я устала от того, что мне приходится иметь с этим дело. Так продолжаться не должно.



Она была в своей квартире, и её спасли друзья.



НОТИКА РОБИНСОН: Я умирала, и никому из командования учебной подготовки не заблагорассудилось даже прийти и проведать меня.



Канал NBC News пообщался ещё с одним бывшим и двумя действующими моряками, которые рассказали о непригодных для проживания условиях на корабле и о культуре, в рамках которой обращение за помощью сталкивается с нехваткой необходимых ресурсов. Однако пока невозможно понять, что именно привело к этим конкретным самоубийствам.



ДЖОН КИРБИ, пресс-секретарь Пентагона: Мы не хотим видеть, чтобы моряки страдали и лишались жизни. Точка.



Командующий морской авиацией в Атлантике заявил, что они ежедневно и агрессивно работают над тем, чтобы гарантировать, что поддержка и ресурсы доступны морякам на верфях, в море и дома. ВМС добавили дополнительные психологические услуги для экипажа и пытаются сделать, чтобы морякам, которые хотят получить временное жилье, оно было доступно.



РАССЕЛ СМИТ, главный мичман ВМС США: Я понимаю, что у нас всё ещё есть проблема.



На прошлой неделе высокопоставленный представитель младшего командного состава, главный мичман Рассел Смит пообщался с экипажем USS George Washington и признал, что выполняемые ими работы по капитальному ремонту неприятны, но, по его словам, могло быть хуже.



РАССЕЛ СМИТ: Зато вы не спите в стрелковом окопе, как бывает у морпехов. Вечером — в большинстве случаев — вы можете пойти домой. Недостаток состоит в том, что, с точки зрения логистики, вам приходится проходить через такое дерьмо, которое будет сводить вас с ума.



НОТИКА РОБИНСОН: А мне тогда отвечали: «Ты серьёзно?»



КЕЙТ СНОУ: Он, наверное, говорил: «Соберись. Это ВМС».



НОТИКА РОБИНСОН: Привыкай к трудностям. Это ВМС. Трудностей будет навалом, и ты можешь их только принять.



Нотика ушла из ВМС в феврале, но всё ещё общается с моряками этого корабля. Она говорит, что сейчас многие ещё больше боятся высказаться.



КЕЙТ СНОУ: Почему вы делитесь своей историей?



НОТИКА РОБИНСОН: Я хочу, чтобы моя история помогла другим, побудила их нарушить молчание, высказаться и продолжить настаивать на необходимости психологической поддержки, и, может быть, всё это найдёт отклик среди руководства.



Специально для программы новостей. Кейт Сноу.



Дата публикации 30 апреля 2022 года.