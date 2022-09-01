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Bloomberg: учения «Восток-2022» с участием Индии и Китая подрывают усилия США по изоляции России

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Россия противодействует попыткам США и их союзников изолировать её на международной арене и проводит крупные военные учения с участием Китая и Индии, передаёт Bloomberg. В стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на Дальнем Востоке, которые стартуют в четверг, будут задействованы более 50 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц военной техники. Помимо Индии, Китая и стран ОДКБ, в совместных манёврах примут участие Белоруссия, Азербайджан, Сирия, Алжир, Монголия, Лаос и Никарагуа.
Bloomberg: учения «Восток-2022» с участием Индии и Китая подрывают усилия США по изоляции России
AP

Россия противодействует попыткам США и их союзников изолировать её на фоне украинского кризиса и проводит крупные военные учения с участием Китая и Индии, пишет Bloomberg.

В стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на Дальнем Востоке России будут задействованы более 50 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц военной техники, в том числе более 140 летательных аппаратов и 60 боевых кораблей. Они стартуют в четверг и продлятся около недели. Кроме того, планируется, что военно-морские силы стран-участниц отработают совместные действия в акватории Японского моря.
 
В ежегодных учениях примут участие государства-члены и партнёры по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
 
Пока США добиваются расположения Индии в качестве партнёра в оборонной сфере и призывают её «не подрывать международные санкции» в отношении России из-за спецоперации на Украине, Нью-Дели направляет на учения небольшой военный отряд численностью 75 человек. В их число входят представители военно-морского флота и военно-воздушных сил.
 
Индия, которая принимала участие в учениях и в предыдущие годы, отказывается принимать чью-либо сторону в конфликте на Украине — отчасти из-за своей зависимости от Москвы как от основного поставщика оружия на фоне напряжённости на границе с Китаем и Пакистаном, утверждает издание. Тем не менее на прошлой неделе Индия впервые проголосовала против России по этому вопросу в ходе процедурного голосования в Совете Безопасности ООН. В результате Совет Безопасности разрешил президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на заседании этого органа по видеосвязи.
 
Кроме того, как отмечает издание, Индия отложила планы по созданию совместного предприятия по производству вертолётов и отказалась от покупки примерно 30 истребителей у России.
 
Министерство обороны КНР сообщило, что в учениях, целью которых является укрепление военной координации, примут участие сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы. Китайская газета Global Times заявила, что учения в этом году будут сосредоточены на возможных угрозах, особенно со стороны США в Тихоокеанском регионе.
 
Китай отказался выступить с критикой России за спецоперацию на Украине и осудил санкции США и Европы в отношении Москвы, подчёркивает издание. Но из-за риска вторичных санкций со стороны США Пекин не стал ясно заявлять о поддержке России в конфликте, отказавшись от предоставления военных технологий и поставок.
 
Роль Китая в учениях «не может рассматриваться как поддержка» России в конфликте, отмечает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. По его словам, это лишь показывает, что контакты между военными осуществляются в обычном режиме.
 
Союзник России Белоруссия также примет участие в учениях «Восток-2022» вместе с бывшими советскими республиками Казахстаном, Киргизией, Арменией, Азербайджаном и Таджикистаном, а также другими государствами, в том числе Сирией, Алжиром, Монголией, Лаосом и Никарагуа, передаёт Bloomberg. 
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Bloomberg США Северная Америка
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