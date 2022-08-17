Американский эксперт: Украина опасается, что Европа посадит её на строгую «боеприпасную диету» и вынудит принять поражение

Запад ожидает от Украины реальных успехов на поле боя, что, вероятно, беспокоит Киев, отмечает американский военный эксперт Майкл Кофман в беседе с Der Spiegel. Ведь от этого зависит поддержка Запада. По мнению Кофмана, украинцы подозревают, что страны Европы уже исчерпали возможности по поставкам оружия и, скорее всего, им придётся сесть на «боеприпасную диету». Киев опасается, что это вынудит ВСУ «смириться с патовой ситуацией», а значит, принять поражение.

Украинцы уже несколько месяцев говорят о крупном контрнаступлении на Херсон. Однако тот факт, что украинские официальные лица продолжают говорить о Херсоне, не обязательно означает, что они начнут там наступление, заявил американский военный эксперт Майкл Кофман в беседе с Der Spiegel. По его словам, в последние три месяца ВСУ производили лишь локальные атаки в Херсонской области. Они захватили несколько городов, однако результаты более чем за три месяца «совсем не впечатляют».

Кофман предполагает, что Украина стоит перед серьёзной политической дилеммой. Её руководство, вероятно, обеспокоено тем, что не сможет рассчитывать на постоянную поддержку Запада, если не продемонстрирует способность изменить динамику боевых действий в ближайшее время, считает эксперт. С одной стороны, раннее контрнаступление имело бы преимущества, поскольку российская армия в данный момент, по мнению Кофмана, «выглядит истощённой». С другой стороны, украинские военные могут быть «совсем не готовы к проведению наступательной операции».

ВСУ располагает значительным личным составом, однако это не означает наличия широких наступательных возможностей, поскольку количество действительно пригодных для наступления подразделений весьма ограничено, утверждает эксперт.

«Средства массовой информации подогревают ожидания от наступления, отчасти потому, что украинское руководство действует довольно нескоординированно и, вероятно, само их пробуждает», — считает Кофман. А в случае неудачи «люди подумают, что это, по сути, лучшее, что Украина может сделать при военной поддержке Запада». Но если не начать наступление, не получится и одержать победу, утверждает эксперт. Нельзя победить, просто применяя тактику выжидания, так называемую «глубоко эшелонированную оборону».

Однако, по мнению Кофмана, если украинцы просто решат «переждать», обстановка может «сильно ухудшиться», российские военные «успеют окопаться». «И если на российскую армию не будет оказано значительное давление, то у Вооружённых сил РФ может появиться промежуток времени, необходимый им для решения некоторых кадровых вопросов. Тогда для Украины всё усложнится. Это настоящая дилемма», — подчёркивает эксперт.

Кофман продолжает: «Если исходить из того, что поддержка Запада безгранична и будет продолжаться на протяжении долгого периода, то время на стороне Украины. Но, мне кажется, украинцы так не думают». По его словам, никто не знает, что будет этой зимой. Украинцы, вероятно, очень обеспокоены тем, как долго им придётся ждать дальнейшей поддержки, в первую очередь со стороны европейцев, отмечает эксперт.

«Я уверен, что они подозревают, что европейцы уже предоставили им большую часть оружия, которое они готовы предоставить. Украинцы, скорее всего, сядут на какую-то «боеприпасную диету». И, мне кажется, больше всего их беспокоит то, что, если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, их могут вынудить смириться с патовой ситуацией. И это стало бы поражением для Украины. Главный вопрос состоит в том, будут ли поддерживать Украину так, чтобы она вернула себе территорию, или так, чтобы она просто зашла в тупик», — утверждает американский военный эксперт Майкл Кофман в интервью Der Spiegel.