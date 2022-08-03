N-TV: немецкие «Леопарды» Испании оказались слишком старыми для отправки на Украину

Испания собиралась отправить на Украину около 40 старых немецких танков «Леопард», но передумала после тщательного осмотра техники, сообщает телеканал N-TV. Оказалось, что танки находятся в «абсолютно запущенном состоянии» и могут представлять опасность для тех, кто ими управляет. По заявлению Министерства обороны в Мадриде, ремонту они уже не подлежат.
Испания исключила возможность поставки Украине около 40 боевых танков немецкого производства Leopard 2 A4, сообщает немецкий телеканал N-TV. Причина в том, что танки находятся в «абсолютно запущенном состоянии» и совсем не функционируют, объяснила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время посещения авиабазы Торрехон-де-Ардос под Мадридом.
По словам министра, боевые машины, законсервированные в Сарагосе, находятся в таком плохом состоянии, что могут даже представлять опасность для тех, кто ими управляет, сообщили государственный телеканал RTVE и другие испанские СМИ. При этом тщательный осмотр техники показал, что её ремонт уже невозможен.
В июне газета El Pais сообщала о намерениях испанского правительства со ссылкой на Министерство обороны в Мадриде. Согласно имевшейся на тот момент информации, в испанском правительстве рассматривался вопрос о поставке около 40 из 108 танков «Леопард», которые Испания купила уже подержанными у Германии в 1995 году.
Как отмечает немецкий телеканал N-TV, Германии пришлось бы согласиться на передачу военной техники Украине. Министр обороны Кристина Ламбрехт говорила об этом со своей коллегой Роблес на полях саммита НАТО в Мадриде в конце июня. По заявлению министра Роблес, теперь Испания рассматривает возможность поставки около 20 бронетранспортёров TOA M-113, а также зимней защитной одежды для помощи Украине в военных действиях против России, сообщает N-TV.
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