N-TV: несколько из поставленных Украине немецких САУ уже требуют ремонта

03:17
Times Radio: Европа может отказаться от поддержки Украины в случае сокращения потребления газа
Британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл в эфире Times Radio допустил, что жители европейских стран могут отказаться от идеи поддержки Киева, если план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15% будет реализован.
03:00
В России за сутки потушили 66 лесных пожаров
За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 66 природных пожаров на площади 1 641 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.
02:46
Гендиректор Hershey's допустил возможную нехватку конфет и шоколада в США
Американский производитель шоколада и конфет Hershey's не исключил, что компания в скором времени перестанет справляться со спросом на сладкую продукцию.
02:32
В Уругвае выявлен первый случай заражения оспой обезьян
В Министерстве здравоохранения Уругвая сообщили о первом случае заболевания оспой обезьян в стране.
02:17
Захарова прокомментировала заявление экс-премьера Болгарии про «длинную руку» Кремля
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, по мнению которого Москва вмешивается в дела балканской страны.
02:00
Трамп выступил против возможной поездки Пелоси на Тайвань
Бывший американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что возможный визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань приведёт к усугублению противоречий с Китаем.
01:46
GT: визит Пелоси на Тайвань может привести к ужасающим последствиям для отношений США и Китая
Возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к ужасающим последствиям как для двусторонних отношений Соединённых Штатов и Китая, так и для стабильности в регионе в целом.
01:33
Полянский: помощь Запада в убийстве мирных граждан не будет забыта в России и на Украине
Народы России и Украины не забудут западным странам их помощь киевскому режиму в убийствах мирных граждан Донбасса, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
01:16
В СК сообщили о задержании руководства хостела в Москве, в котором произошёл пожар
Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила о задержании руководства хостела на юге Москвы, в котором при пожаре погибли восемь человек.
01:00
Террористы совершили 10 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
00:58
Бой Гассиева пройдёт в древнем замке в Сербии
Организаторы поединка между экс-чемпионом мира по боксу россиянином Муратом Гассиевым и Карлоусом Уэлчем из США рассказали о месте проведения боя.
00:47
S&P понизило cуверенный рейтинг Украины в иностранной валюте
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный cуверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня CC. Ранее Украина находилась на уровне CCC+.
00:34
В посольстве Монголии в Москве рассказали о приглашении Загитовой в страну
В посольстве Монголии в Москве сообщили, что олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова может посетить родину Чингисхана.
00:33
В Пентагоне заявили о намерении и дальше помогать Киеву вооружением
Высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга сообщил, что Соединённые Штаты находятся в постоянном контакте с Киевом по вопросу военной помощи.
00:22
В Федерации бокса России заявили, что спортсменов лишили возможности отбора на Олимпиаду
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщил, что россиян лишили возможности участвовать в квалификационных соревнованиях на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
00:17
В Госдепе сообщили об отсутствии планов Блинкена встречаться с Лавровым в Камбодже
Представитель Госдепа в ходе телефонного брифинга сообщил, что встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы российского МИД Сергея Лаврова в Камбодже на неделе АСЕАН не планируется.
00:05
Титов надеется, что итоги конгресса FIG не принесут негативных последствий для России
Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов поделился ожиданиями от конгресса Международной федерации гимнастики (FIG) в Стамбуле.
00:03
КТК возобновил штатную работу нефтепровода Тенгиз — Новороссийск
Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума проинформировала, что две нефтеперекачивающие станции (НПС) на нефтепроводе Тенгиз — Новороссийск КТК вернулись к работе в штатном режиме.
23:52
CNN утверждает, что Россия запросила у США для обмена Вадима Красикова
Телеканал CNN со ссылкой на источники утверждает, что Россия якобы запросила у США в список для обмена, кроме Виктора Бута, россиянина Вадима Красикова.
23:42
Сын Мальдини перешёл из «Милана» в «Специю» на правах аренды
Полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини продолжит карьеру в «Специи».
23:36
Российский дипломат Тяжлова назвала недопустимым блокирование счёта постпреда в Женеве
Российский дипломат Ирина Тяжлова назвала недопустимым блокирование счёта постпреда России при международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова.
23:34
Джон Кирби решил воздержаться от комментариев относительно удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предпочёл воздержаться от комментариев относительно удара ВСУ по СИЗО в Еленовке.
23:26
Психолог Саломатова дала рекомендации по выбору сказок для детей
Психолог, младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Саломатова дала рекомендации по выбору сказок для детей.
23:25
В День ВМФ в Калининградской области пройдёт выставка военной техники
В День ВМФ в Калининградской области состоится выставка вооружения и военной техники Балтийского флота.
23:23
Синоптик Макарова рассказала о погоде в европейской части России в августе
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в европейской части страны в августе.
23:22
«Барселона» подпиcала контракт с Кунде с отступными в €1 млрд
Защитник «Севильи» Жюль Кунде продолжит карьеру в «Барселоне».
23:21
Володин назвал предателями пережидающих спецоперацию в «тёплых странах»
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин назвал предателями тех, кто пережидает в «тёплых странах» время, пока проходит спецоперация на Украине.
23:18
Васильев: Запад начал уничтожать сам себя, допустив трансгендеров к Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о допуске трансгендерных спортсменов к участию в Олимпийских играх.
23:18
Додон заявил, что суд не запрещал ему общение с прессой
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что суд не запрещал ему общение с прессой и другими людьми, кроме фигурантов дела, по которому он проходит.
23:10
Роналду намекнул, что сыграет с «Райо Вальекано»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал понять, что, скорее всего, примет участие в товарищеском матче с «Райо Вальекано».
23:05
МИД ответил на заявления о попытках России вмешаться в электоральные процессы в Италии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос итальянского агентства ANSA о якобы попытках России вмешаться в электоральные процессы в Италии.
23:00
Спортивный директор ХК «Спартак» опроверг слухи о переговорах с Квартальновым
Спортивный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Роман Беляев прокомментировал слухи о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера.
22:58
Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили операцию России на Украине и Тайвань
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили три блока вопросов, которые касались расширения сотрудничества Вашингтона и Пекина, спецоперации России на Украине и ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
22:48
Роскомнадзор запросил у «Почты России» информацию об утечке данных
Роскомнадзор направил «Почте России» запрос о детальной информации касательно утечки персональных данных клиентов компании.
22:41
Малком — о новом контракте с «Зенитом»: чувствую себя здесь как дома
Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему принял решение продлить контракт с командой из Санкт-Петербурга.
22:41
В Пентагоне считают, что ВСУ «не хотели» наносить удар по СИЗО в Еленовке
В Пентагоне уверены, что украинские военные «не хотели» наносить удар по СИЗО в Еленовке (ДНР), в котором содержались пленные бойцы ВСУ и боевики «Азова».
22:33
В «Почте России» сообщили о частичной утечке данных пользователей
В «Почте России» сообщили о частичной утечке данных пользователей у подрядчика организации, отметив, что банковские данные клиентов не пострадали.
22:27
Полянский показал на заседании Совбеза ООН фотографии детей, убитых обстрелами ВСУ в ДНР
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности показал участникам встречи фотографии детей, которые погибли в результате атак украинской армии в Донбассе, в том числе с помощью поставленного западными странами оружия.
22:26
Джикия провёл тренировку перед матчем «Спартака» с «Оренбургом»
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, вероятно, сможет принять участие в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
22:15
Более 60 компаний Подмосковья заключили контракты на экспорт товаров с начала года
Более 60 компаний Московской области заключили контракты на экспорт товаров с начала 2022 года.
22:14
В Донецк привезли гуманитарную помощь из Подмосковья
В Донецк привезли очередную партию гуманитарной помощи, собранной в Московской области в рамках акции «Доброе дело».
22:13
Специалист Дедков рекомендовал вакцинироваться от COVID-19
Заместитель директора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рекомендовал вакцинироваться от COVID-19.
22:09
Минобороны: украинские боевики заминировали мост через реку Солёную в Днепропетровской области
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Солёную в Новопавловке Днепропетровской области.
22:08
В Белом доме напомнили, что Байден намерен переизбраться на пост президента в 2024 году
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что президент США Джо Байден намерен избраться главой государства по итогам выборов в 2024 году.
22:04
Тошич — о трансфере Зделара в ЦСКА: по характеру он похож на Вернблума
Трёхкратный чемпион России по футболу в составе московского ЦСКА серб Зоран Тошич прокомментировал трансфер своего соотечественника Саши Зделара в армейский клуб.
22:00
В Белом доме заявили об отсутствии планов по разговору Байдена и Путина
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американский лидер Джо Байден на данном этапе не планирует проводить телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
21:55
Штаб ДНР: в Донецке погибла ещё одна женщина в результате обстрела Куйбышевского района
Мирная женщина погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
21:50
В «Садоводах России» дали советы по сохранению урожая
Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов дал советы по сохранению урожая.
21:50
МО России: украинское судно подорвалось на дрейфующей мине ВСУ в устье Дуная
В Минобороны России сообщили, что украинское малое географическое судно «Шляхович» подорвалось на дрейфующей мине ВСУ в устье Дуная.
21:50
Автоэксперт Кадаков объяснил популярность машин из КНР в России
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков объяснил популярность машин из КНР в России.