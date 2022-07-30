N-TV: несколько из поставленных Украине немецких САУ уже требуют ремонта

Несмотря на то что семь немецких САУ PzH 2000 были поставлены Украине всего месяц назад, некоторые из них уже нужно чинить, сообщает N-TV. Эксперты бундесвера считают, что причина поломок заключается в излишне интенсивном использовании САУ украинскими военными.

С момента поставки на Украину немецких САУ прошёл всего месяц, однако их работа уже сопровождается значительным износом, сообщает N-TV. В середине этой недели украинское правительство сообщило в Минобороны ФРГ, что некоторые из семи немецких САУ PzH 2000, поставленных Украине в конце июня, выдают сообщение об ошибке после интенсивной стрельбы. Таким образом, нескольким немецким САУ уже требуется ремонт.

Как пишет издание, эксперты бундесвера считают, что проблемы с надёжностью связаны с излишне высокой интенсивностью огня. В отчёте бундесвера отмечается, что такая эксплуатация приводит к сильной нагрузке на заряжающий механизм. В Германии считается, что 100 выстрелов в день уже является высокоинтенсивной нагрузкой: в то же время украинские военные, судя по всему, производили значительно большее число выстрелов.

В связи со сложившейся ситуацией бундесвер одобрил поставку запчастей для украинских PzH 2000, пишет N-TV. Кроме того, правительство ФРГ ведёт переговоры с военной промышленностью по поводу создания на польской территории центра ремонтных работ.