Der Spiegel: госдолг Германии достиг исторического максимума, превысив 2,3 триллиона евро

Государственный долг Германии достиг исторического максимума с начала ведения долговой статистики, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Согласно отчёту Федерального статистического управления, задолженность государственного бюджета перед банками и частными компаниями превысила €2,3 трлн. Повышение долга почти на 7% за год в значительной степени связано с противодействием пандемии коронавируса.

Долг государственного бюджета перед банками и частными компаниями в Германии превысил €2,3 трлн и в конце прошлого года достиг исторического максимума, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на данные Федерального статистического управления.

Согласно отчёту, правительство в Берлине, власти земель, муниципалитеты и фонды социального обеспечения задолжали так называемому негосударственному сектору €2321,1 млрд по состоянию на конец 2021 года. Как поясняет издание, негосударственный сектор включает в себя кредитные учреждения и частные компании в стране и за рубежом.

По данным статистического ведомства, наиболее важной причиной роста госдолга, особенно на федеральном уровне, но также и в некоторых землях, была борьба с пандемией коронавируса.

Как бы то ни было, нынешний государственный долг Германии находится на самом высоком уровне за всю историю долговой статистики. За один год он вырос на 6,8%, или €148,3 млрд, подчёркивает немецкий журнал.

Окончательные цифры ещё выше, чем предварительные значения, объявленные в марте. Эта сумма соответствует задолженности в размере €27 922 на душу населения, сообщило федеральное статистическое ведомство.

По информации Der Spiegel, на конец 2021 года задолженность федерального правительства составляла €1548,5 млрд, что на 10,3% больше, чем было годом ранее. Долг земель увеличился на 0,4% до €638,5 млрд.

Долги муниципалитетов и муниципальных объединений составили в общей сложности €134,2 млрд, увеличившись на 0,6%, согласно данным федерального ведомства. По состоянию на конец 2021 года задолженность сферы социального обеспечения составляла €45 млн, что на один миллион больше, чем годом ранее, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.