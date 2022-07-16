CNBC: «безудержная инфляция» заставляет американцев брать деньги в долг у родственников и друзей

В США растущая инфляция вынуждает граждан обращаться за финансовой помощью к семье и друзьям: в июне 2022 года на 38% больше американцев, чем в прошлом году просили в долг у своих близких, сообщает CNBC. Однако эксперты предупреждают, что вероятность того, что родственники или друзья вернут долг может быть очень невелика.

Ещё один побочный эффект безудержной инфляции — люди платят больше и занимают деньги. Она вынуждает некоторых людей обращаться за помощью к друзьям и родственникам.

Согласно последним данным переписи, в прошлом месяце более 30 миллионов американцев заявили, что в вопросах финансовой поддержки они полагаются на друзей и семью. Это на 38% больше, чем в прошлом году. Но давать деньги взаймы близким может быть делом непростым. С репортажем корреспондент CNBC Андреа Дэй.

КОННОР ВУДРУМ, американец: Это пугает, но я продолжаю в том же духе, чтобы дотянуть до конца недели, и тогда ты можешь уже думать о следующей неделе.

Коннор Вудрум — 20-летний выпускник средней школы, который впервые живёт один и беспокоится о том, как он с этим справится.

КОННОР ВУДРУМ: Продукты постоянно дорожают и я покупаю всё меньше и меньше.

То, что у него ломалась машина, лишь усугубляет ситуацию. Внезапно ему понадобились деньги, чтобы купить новую машину, иначе он не смог бы добираться до работы. По его словам, единственным выходом было обратиться за финансовой помощью к шурину Кристиану.

КОННОР ВУДРУМ: Я был в ужасе, когда обратился к Кристиану со словами: Эй, мне нужна помощь с покупкой машины.

КРИСТИАН ХЕЛВИН, американец: У него не было сбережений и даже кредитной карты.

Кристиан хотел одолжить ему денег, но не хотел бегать за ним, чтобы он вернул долг.

КРИСТИАН ХЕЛВИН: Я не хотел создавать неловкую ситуацию или суету. Я сказал ему: Конор, нам придётся решить, как ты вернёшь долг.

В интернете он нашёл компанию Pigeon Loans. Там не дают деньги в кредит, а лишь предоставляют инструменты для управления займами между родственниками и друзьями. Тот, кто даёт деньги в долг, может выбрать давать ли их под проценты или нет, как сделал Кристиан.

КРИСТИАН ХЕЛВИН: Я просто хотел, чтобы у него был хороший старт. Я брал кредит под высокие проценты, когда я наконец его выплатил, я чувствовал себя потрясающе.

Совладелец Pigeon Loans Кейбэн Клоусон.

КЕЙБЭН КЛОУСОН, совладелец Pigeon Loans: Бухгалтерский учёт автоматизирован, напоминания тоже.

Pigeon Loans можно использовать бесплатно. По словам Кейбэна, компания зарабатывает на реферальной программе для других банковских услуг, которые продвигаются на их сайте.

КЕЙБЭН КЛОУСОН: За последний квартал число пользователей Pigeon Loans выросло на 200 процентов.

И его компания не является единственным вариантом. Ещё одна компания Zirtue предлагает схожие услуги. Однако эксперты в финансовой сфере утверждают, что давать деньги в долг не всегда может быть хорошей идеей.

ЛАЗЕТТА БРАКСТОН, финансовый эксперт: Вероятность того, что вам вернут деньги, вероятно, очень невысока.

Лазетта Бракстон — сертифицированный специалист по финансовому планированию.

ЛАЗЕТТА БРАКСТОН: Суть в том, готовы ли потерять деньги. Если вы уверены в своём решении, просто знайте, что это может быть подарок, а не деньги в долг.

Но для Кристиана и Коннора…

КРИСТИАН ХЕЛВИН: Мой шурин отлично выплачивает долг, каждый месяц.

КОННОР ВУДРУМ: Страшно подумать, в каком бы положении я был, если бы не они.

АНДРЕА ДЭЙ, корреспондент CNBC: Так что, Шеп, похоже, что это подходит для этой семьи. Однако Лазетта предупреждает о том, что если вы решили дать деньги в долг родственнику или другу, убедитесь, что перевод средств хорошо задокументирован, а не просто скреплён рукопожатием. На тот случай, если что-то всё же пойдёт не так.

Дата выхода в эфир 15 июля 2022 года.