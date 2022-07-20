Le Point: Франция отправила на Украину ещё шесть САУ Caesar

Ещё шесть самоходных артиллерийских установок Caesar находятся в пути на Украину, сообщает Le Point со ссылкой на заявление главы МИД Франции Катрин Колонна. Это дополнение к 12 уже отправленным Киеву самоходным установкам было обещано Эммануэлем Макроном в ходе его визита на Украину в июне, напоминает журнал. Как передаёт издание, предполагаемая дата прибытия дополнительного объёма вооружений на украинскую территорию не уточняется.
Ещё шесть самоходных артиллерийских установок Caesar — флагманов французской артиллерии — находятся в пути на Украину, сообщает Le Point со ссылкой на заявление главы МИД Франции Катрин Колонна. Как добавила министр иностранных дел Франции, выступая перед комиссией сената по иностранным делам, обороне и вооружённым силам в Париже, 12 САУ Caesar уже были доставлены в Киев. При этом предполагаемая дата прибытия дополнительной военной помощи на украинскую территорию не уточнялась, отмечает издание.
«На национальном уровне Франция полностью выполняет свою долю обязательств, хотя мы меньше других говорим о том, что делаем. Мы сделали выбор в пользу того, чтобы не сообщать обо всём объёме нашего военного вклада», — подчеркнула Колонна, заметив, что эта информация предназначается исключительно для партнёров Франции.
Как напоминает издание, Эммануэль Макрон пообещал Украине поставить дополнительное количество САУ Caesar во время своего визита в Киев 16 июня. После 24 февраля Париж также поставил Киеву противотанковые ракеты Milan и зенитные ракетные комплексы Mistral.
Кроме того, в конце июня министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорну объявил, что Париж отправит Киеву «значительное количество» бронетранспортёров. Он также отметил, что в числе рассматриваемых французским правительством вопросов находится поставка противокорабельных ракет, запрошенная Киевом, с целью «открытия брешей в введённой Россией морской блокаде, которая лишает многие страны поставок зерна и сырья».
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