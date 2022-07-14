Fox News: «Худшие люди в Америке выступают за бесконечную войну с Россией»

Подпитывать Киев американскими деньгами и оружием — это безумная политика, результатом которой станет нестабильность в Европе, смерти людей и экономические трудности в Америке, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, обе партии в США обманывают американцев, убеждая их, что Украина — демократическая страна, а Путин — диктатор-коммунист, стремящийся к мировому господству.

ЖУРНАЛИСТ: Вооружённый конфликт привёл к росту цен. По мнению некоторых аналитиков, может дойти до 200 долларов за баррель. Насколько долго можно с чистой совестью ожидать от водителей в Америке и по всему миру, что они будут платить эту наценку за вооружённый конфликт?



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Столько, сколько потребуется. Россия не может победить Украину и выдвинуться за её пределы.



Будущие поколения будут смотреть эту и многие другие подобные видеозаписи, открыв рот. «Столько, сколько потребуется! Какова бы ни была цена! За Украину!» Пока американская экономика движется к полному краху, украинцы гибнут в больших количествах, кто же выигрывает? Украинские олигархи. Они становятся ещё богаче. Намного богаче.



С января этого года администрация Байдена отправила на Украину около 8 миллиардов долларов только в рамках так называемой «помощи в сфере безопасности». Сюда входят ракетные системы, гаубицы, боеприпасы, радиолокационные системы, и так далее, и тому подобное.



Оборонные подрядчики делают на этом кучу денег, вот почему они так усердно это лоббировали. Но надо задаться вопросом: где оказываются эти вооружения, после того как мы передаём их Украине? Что с ними происходит? Это ведь продвинутые, разрушительные системы вооружений! Ну… никто не знает, куда они деваются! Никто не отслеживает.



Американские официальные лица, представители администрации Байдена, признались в этом The Wall Street Journal. Цитирую: «После того как только военная техника США передаётся правительству Украину, по словам американских официальных лиц, у них мало прямых сведений о том, куда эта техника направляется, они полагаются на информацию, предоставляемую украинским правительством… Администрация не согласилась отправлять в эту страну американских военных, которые могли бы осуществлять какой-то надзор». Конец цитаты.



Так-так … Значит, в разгар вооружённого конфликта вы отправляете на Украину миллиарды, а потом даже не даёте себе труда выяснить их судьбу? Что станется с этим оружием? Чешский министр обороны знает ответ. Он сказал, что это оружие частично будет вывезено с Украины контрабандой. Цитирую: «Трудно избежать незаконной торговли или контрабанды. Нам не удалось избежать этого в бывшей Югославии, не удастся, наверное, и на Украине».



Это сумасшествие. Именно так вы бы и поступали, если бы хотели сделать Восточную Европу опасной и нестабильной на десятилетия вперёд, затянуть вооружённый конфликт и сделать так, чтобы ещё больше людей погибло. Вы бы поступали с Украиной так же, как с Афганистаном.



Но это далеко не все деньги, которые мы отправляем. Теперь вдобавок ко всей этой «помощи в сфере безопасности» глава USAID Саманта Пауэр — а она никуда не делась, как ни удивительно, она по-прежнему здесь, после того как разрушила мир — объявила, что мы посылаем на Украину ещё 4 миллиарда долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета страны. Не правда ли, было бы мило, если бы Саманта Пауэр решила покрыть наш собственный бюджетный дефицит, если бы хоть кто-то решил помочь нам? Но нет, такого никто никогда не станет делать!



Итак, доллары из ваших налогов теперь идут на зарплату бюрократов в украинском госаппарате. В общей сложности ваш конгресс одобрил более 50 миллиардов долларов для Украины. Сюда входят 7 миллиардов долларов на продовольственную помощь и здравоохранение — здравоохранение! — а также 9 миллиардов «экономической помощи», что бы это ни значило. Кроме того, 2 миллиарда долларов на помощь беженцам.



Итак, точно так же, как мы делали в Ираке, Афганистане и ещё, наверное, в полудюжине стран, мы посылаем штабеля стодолларовых купюр в зону боевых действий, надеясь, что эти деньги попадут в нужные карманы. Повторюсь, это бред. Однако лидеры обеих партий согласны, что надо продолжать и даже делать гораздо больше!



Десятки демократов в конгрессе только что подписали письмо, требующее от администрации — как будто её надо заставлять! — выделить Международному валютному фонду дополнительное финансирование на сумму 650 миллиардов долларов. Потому что Украина.



И в дополнение ко всему этому конгрессмен Адам Кинзингер только что предложил внести поправку в законопроект об оборонном бюджете, чтобы выделить ещё 100 миллионов на «украинских военных лётчиков и связанный с ними персонал». Кинзингер — тот самый парень, который думал, что «Призрак Киева» действительно существовал.



Итак, всё это необходимо. Это обязательно. Если верить обеим партиям, мы должны это делать, потому что мы должны защищать демократию. Мы не придираемся к сенатору Кевину Крамеру из республиканского штата Северная Дакота, но хотим показать вам это видео. Он только что дал Чарли Кёрку интервью, в котором объяснил, что мы должны посылать Украине деньги в неограниченных объёмах. Зачем? Чтобы, цитирую, «дать отпор коммунистическому нашествию ради дела свободы, потому что Владимир Путин — это зло». Посмотрите.



ЧАРЛИ КЁРК, консервативный радиоведущий: Какое количество денег слишком велико, чтобы отправлять Украине? Мы ведь только что отправили ещё 1,7 миллиарда. Где проходит черта? Мы уже приблизились к 56 миллиардам.



КЕВИН КРАМЕР, сенатор США: Конечно. Я думаю, Чарли, черта — это не количество долларов. По-моему, каждая просьба, каждая необходимость, каждый запрос, каждое обстоятельство требуют, если угодно, отдельного рассмотрения. Не думаю, что нам обязательно надо предоставлять огромный объём сразу. Я считаю, нам следует выделять транши поменьше, хотя бы для пересмотра, переоценки, понимаете?.. Я считаю, если Украина падёт под натиском России, американскому налогоплательщику и делу свободы это обойдётся очень, очень дорого.



Ага. Борьба с коммунистической угрозой. Эти люди никогда не обновляют свои тезисы. Сенатор Крамер упоминает дело свободы — то, что мы горячо поддерживаем. Мы горячо поддерживаем эту идею, вот почему мы против ограничений свободы слова и против принудительной вакцинации. Но спросите себя, как дело свободы связано с Украиной? В очень малой степени.



В феврале украинское правительство закрыло оппозиционные СМИ, затем арестовало лидера главной оппозиционной партии. А теперь президент Зеленский решил объединить все телестанции Украины в государственное министерство пропаганды, чтобы бороться с «дезинформацией». Что это такое? Скажу вам, чем это не является. Это не свободная страна. Даже не близко.



«Дело свободы», — пусть эти слова обжигают вам рот. «Но ведь мы должны! — убеждают нас они. — Потому что Путин хуже! Он самый худший человек в мире!» Сенатор Крамер говорит, что Путин — коммунист, планирующий захватить мир.



Необязательно любить Владимира Путина, чтобы понимать, какой это абсурд. Путин теперь коммунист! Правда, что ли? Насколько он коммунист? В большей или меньшей степени, чем, скажем, (конгрессвумен. — ИноТВ) Сэнди Кортес? В большей или меньшей степени, чем, например, внутриполитическая команда Джо Байдена? Владимир Путин более рьяный атеист, чем они? Бросает американцев в тюрьму за участие в политическом митинге у Капитолия? Пытается конфисковать винтовки из вашей спальни? Стерилизует детей во имя трансгендерного освобождения? Нет, при всех своих многочисленных недостатках Владимир Путин ничего из этого не делает.



Что же касается его якобы безграничных международных амбиций, спросите себя, Владимир Путин сейчас заново колонизирует Африку? Владимир Путин пытается строить военные базы в Карибском море и Южной Америке? Нет, он этого делает. Но другая страна делает. Речь идёт о Китае, чьим клиентом является Джо Байден. Путин хочет Крым. Может быть, он своего добьётся. Но к контролю над миром сейчас идёт Китай.



Сегодня мы видели диаграмму, которая это иллюстрирует. Вот относительные размеры игроков в глобальной экономике. Цифры предоставлены МВФ. Как видите, в мире явно доминирует экономическая мощь Китая и Соединённых Штатов. На сегодня эти две экономики примерно равны по объёму, хотя, благодаря COVID, Китай быстро вырывается вперёд. Это проблема. На самом деле, для мира это величайшая проблема, намного превосходящая все остальные. Ничто с этим не сравнится, потому что китайская империя будет совсем не похожа на нашу.



А где же здесь Россия? Как она вписывается в общую картину? Наденьте очки, потому что Россия — это сноска. Не то чтобы она не имела значения, но её значение невелико. Экономика России меньше, чем экономика Италии. Другими словами, итальянцы имеют больше возможностей захватить мир, чем Владимир Путин.



Все эти разговоры — бред. Любой, кто принимает их всерьёз, глупец. Любой, кто не видит в них ничего подозрительного, наверняка обманщик. Громче всех к войне с Россией призывают самые бесчестные, самые жадны до власти люди в США. В их числе Джо Байден, (спикер палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси, (лидер сенатского большинства. — ИноТВ) Чак Шумер, (конгрессмен. — ИноТВ) Адам Шифф.



Именно эти люди говорят вам, что Владимир Путин — «военный преступник», стремящийся к мировому господству. Почему они это говорят? Почему высказывают мысль о том, что Владимир Путин намерен захватить Европу? Это неправда, так почему же они это говорят? Причина есть, и эта причина не имеет ровным счётом никакого отношения к спасению жизней или улучшению Украины как страны. Ничто не настораживает? Однако республиканцы почему-то этого не видят. Похоже, им совсем неинтересно, отчего худшие люди в Америке выступают за бесконечную войну с Россией.



Дата выхода в эфир 13 июля 2022 года.