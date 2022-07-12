Das Erste: контрабандное оружие с Украины может стать проблемой Европы на десятилетие

Украинский кризис резко повышает риск контрабанды оружия, пишет Das Erste. По словам исполнительного директора агентства Frontex Ларса Гердеса, конфликт на Украине дал контрабандистским сетям почти неограниченный доступ к оружию. Гердес отметил, что эта проблема может растянуться на десятилетие.

Первая встреча министров внутренних дел ЕС с момента начала председательства Чехии в Совете ЕС была посвящена преимущественно вопросам, связанным с украинским кризисом, пишет Das Erste. Однако на этот раз основной темой стали не беженцы, а трансграничная преступность.

На самом верху потенциального списка угроз — торговля людьми, а также торговля оружием, пишет издание. «Я думаю, что это очень реальная угроза. Именно поэтому мы сейчас присутствуем на границе Украины с Молдавией. Мы полагаем, что контрабандное оружие в основном будет приходить туда. Мы готовы остановить этот поток», — приводит издание слова генерального директора Frontex Айи Калнаи.

По словам исполнительного директора Frontex Ларса Гердеса, агентству уже давно известны контрабандистские сети, которые теперь из-за украинского кризиса получили почти неограниченный доступ к торговле оружием. Гердес отметил, что значительная часть такого оружия попадает в руки преступников. По мнению Гердеса, оружие с Украины станет темой на ближайшие десятилетия: оно может быть использовано организованной преступностью или даже террористами.

На встрече также говорилось о том, что Европа должна готовиться к новым беженцам с Украины, сообщает Das Erste. В плане приёма беженцев некоторые страны уже находятся на грани своих возможностей, отмечает издание.