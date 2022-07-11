WT: «система снабжения сломана» — Вашингтон раскритиковали за бесконтрольные поставки оружия Украине

США продолжают тратить собственные запасы на вооружение ВСУ, вызывая всё больше недоумения у американских экспертов. По их мнению, отправка техники на миллиарды долларов в зону боевых действий не может считаться продуманной стратегией, особенно с учётом «совершенно сломанной системы» снабжения украинской армии, пишет The Washington Times.

Соединённым Штатам вновь пришлось «лезть» в собственные запасы военной техники, чтобы отправить Украине помощь на сумму $400 млн. Это уже 15-й раз, когда Вашингтон шлёт Киеву вооружение с августа 2021 года, пишет The Washington Times.

США уже предоставили Украине 12 систем залпового огня HIMARS и 126 155-мм гаубиц М-777 и более 400 тыс. снарядов. Кроме того, поставки включали более 6,5 тыс. противотанковых ракет Javelin и свыше 700 беспилотников Switchblade, отмечает издание.

Между тем военные эксперты всё чаще задаются вопросом, как долго могут продолжаться эти поставки. Они также сомневаются, что простая отправка техники на миллиарды долларов в зону боевых действий может считаться продуманной стратегией.

«Как это связано с планами украинских военных? Каков конечный результат? Каковы ожидаемые последствия? Я могу сказать вам, что на это (у американского правительства. — ИноТВ) нет ответов», — считает сотрудник аналитического центра Defense Priorities подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, отправка оружия из запасов Пентагона «в лучшем случае может замедлить российское наступление». «Этого ни в коем случае недостаточно, чтобы переломить ситуацию или хотя бы позволить Украине достичь паритета. Пока паритет не достигнут, о патовой ситуации не может идти и речи», — добавляет он.

Накануне высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что сокращения запасов не навредят боеготовности американской армии. Но Дэвис уверен: система военного снабжения Украины «совершенно разрушена». Поставки «не доходят до фронта», вот почему ВСУ «методично оттесняются всё дальше и дальше», утверждает он.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований полковник морской пехоты в отставке Марк Кансиан придерживается более оптимистической точки зрения. Он утверждает, что НАТО обладает «фактически безграничными запасами боеприпасов», но признаёт, что сохранение текущих темпов военной помощи Киеву обходится дорого. При этом, по его словам, США, возможно, достигли предела по количеству поставленных Киеву противотанковых комплексов Javelin.

Администрация Байдена заявляет, что готова помогать Киеву «столько, сколько потребуется». Но сочувствие американской общественности может быстро исчезнуть, предупреждает Кансиан. «Украина по-прежнему очень неэффективная, коррумпированная страна. Если люди увидят доказательства коррупции — олигархов, покупающих яхты на американские деньги, — это подорвёт их поддержку» — полагает эксперт.