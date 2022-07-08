La Vanguardia: Киев никогда не получит американские ЗРК — Запад не станет рисковать конфликтом с Москвой

Несмотря на то что Запад оказывает Украине активную помощь, в том числе военную, однако есть вооружения, которые НАТО и его партнёры никогда не станут передавать Киеву, пишет La Vanguardia. Например, США не станут поставлять украинской стороне свои ЗРК Patriot, поскольку одна их отправка может быть расценена Москвой как прямое участие Вашингтона в нынешнем конфликте.
Запад полон решимости помочь Украине настолько, насколько это необходимо для победы над Россией, но есть вооружения, которые НАТО и его партнёры никогда не отдадут в руки Киева, пишет La Vanguardia.
Среди этих вооружений — американский ЗРК Patriot, который использовался Соединёнными Штатами в Ираке. Такая мощная и дальнобойная платформа дала бы украинским силам, как утверждает издание, «подавляющее преимущество над русскими».
Но комплексы Patriot не попадут на украинскую землю по двум основным причинам, которые можно свести в одну: «чтобы не провоцировать Россию больше, чем нужно».
Эта противоракетная система, которая, например, предотвращала нападения на позиции Израиля или США во время двух войн в Персидском заливе, требует высококвалифицированного персонала и в нынешних обстоятельствах вынудила бы разместить на территории Украины американский персонал.
«Это невозможно», — отмечает издание.
И это первая из двух причин. Вторая же заключается в том, что развёртывание этого комплекса будет воспринято Москвой как прямое участие США в украинском конфликте, независимо от того, окажутся ли американские военные на Украине или нет.
Помимо этого, несмотря на огромные объёмы международной помощи, Киеву, по его собственному признанию, оказалось очень трудно получить современные боевые самолёты. Исключением стали лишь некоторые модели советской техники, которые имелись в ряде стран НАТО.
Украине, как отмечает La Vanguardia, не будут также поставлять определённые разведывательные системы, такие как беспилотники Predator или Global Hawk.
Кроме того, просьба Киева предоставить ему израильскую систему ПРО «Железный купол» также не принесла никакого результата. Позиция Израиля, как поясняет испанское издание, на данный момент состоит в том, чтобы наращивать гуманитарную помощь, но не вмешиваться в конфликт, воздержавшись от отправки Киеву систем ПВО и новейших вооружений.
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