National Review Оригинал

National Review: разгром украинских сил в районе Донбасса обернётся крупным поражением для Америки

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Реальность показала, что за три месяца Россия добилась на Украине того, что Пентагон не мог сделать в Афганистане за два десятилетия, пишет Майкл Брендан Дауэрти. По его мнению, если украинские силы будут уничтожены в Донбассе, это станет вторым крупным поражением и для Америки, и за последние два года. И вряд ли американские избиратели захотят платить за дальнейшие ошибки своих политиков, подчёркивается в статье.
National Review: разгром украинских сил в районе Донбасса обернётся крупным поражением для Америки
AP

В 2015 году на Мюнхенской конференции по безопасности сенатор Линдси Грэм настойчиво призвал «вооружить Украину до зубов», даже если это приведёт в итоге к гибели самих украинцев, пишет в статье для National Review Брендан Дауэрт. Прошло уже почти восемь лет, и в результате эти высокопарные призывы и обещания американских политиков привели к угрозе национальной безопасности и нравственным рискам, которые «ставят под угрозу не только нашу пенсию», подчёркивается в статье.

«Я не возьмусь предсказывать, чем всё закончится, если мы обеспечим обороноспособность Украины, но знаю одно: мне будет спокойнее, если мой народ не будет мириться со всякой ерундой, а будет стоять за свободу, а сам я сделал, что мог... Украинцы могут погибнуть и проиграть, но вот что я вам скажу: если никто не попытается дать отпор, проиграем мы все», — заявил Грэм в своём выступлении. 

Однако похоже, что американцы снова проигрывают и рискуют потерять вторую за два последних года армию, финансируемую США, подчёркивается в статье. По мнению автора, Вашингтон вообще не должен был слишком активно вмешиваться в дела Украины — хотя бы потому, что рано или поздно Россия всё равно «проявит больше политической воли» и пойдёт на больший риск, чтобы добиться там своего: «Так что нашим политикам не стоит рисковать ни собственной репутацией, ни доверием к нашей стране». 

Последние новости об украинском конфликте показывают, что американская военная помощь не смогла в корне изменить ситуацию, а «зловещее желание Линдси Грэма, которому будет спокойнее, пока украинцы гибнут и проигрывают, понемногу сбывается», говорится в статье. Нынешняя «помощь» Украине превращается в геополитическую игру, для победы в которой у Америки нет ни воли, ни ресурсов, предупреждает автор: «И кончится это как раз тем, что проиграем мы все».

Между тем ещё семь лет назад Кейси Мишель заявил: «Смысл поставок оружия Украине отнюдь не в том, чтобы, как утверждает редакция Bloomberg, обострить заведомо проигрышный конфликт в надежде, что русские отступят. Их суть — в том, чтобы причинить жертвы, на которые российское правительство не пойдёт». Как отмечается в отчете Брукингского института, Кремль «будет искать приемлемое политическое решение лишь в том случае, если поймёт, что риски и издержки дальнейших военных действий непомерно высоки», сообщается в статье.

Всё это лишний раз доказывает, что «никаких стратегических целей у США не было и нет», подчёркивает автор. Кремль долго добивался политического решения на базе Минских соглашений, добавив к этому требование автономии для Донбасса. Но хотя президент Украины Владимир Зеленский и пообещал положить конец конфликту, обеспечить выполнение этих договорённостей он так и не смог, констатирует National Review. 

И причина была в том, что этому яростно воспротивились как украинские националисты и праворадикалы, с одной стороны, так и международная внешнеполитическая элита — с другой. «Оказалось, что никто не был готов помочь Украине прекратить замороженный конфликт. Или помочь её президенту сломить сопротивление националистов, чтобы сделать это», отмечается в статье.

В результате западная «стратегия сдерживания» провалилась: Россия пошла на высокие риски и перешла на свою «стратегию принуждения» в отношении националистов, со всеми проистекающими из этого издержками и последствиями. «И за три месяца Россия сделала на Украине то, что Пентагон не мог сделать в Афганистане за два десятилетия: определилась с целями и разработала эффективную стратегию уничтожения противника», констатирует автор.

И даже когда Запад в ответ максимально ужесточил санкции против Москвы, Путин уверенно заявил, что Россия справится и с этим. «Он заметил, что санкции не только не достигли политической цели унизить Россию, но и больно ударили по самому Западу. И, кстати, доходы российского государства лишь выросли из-за высоких цен на нефть», — пишет National Review.

Тем временем в американском руководстве, судя по сообщениям The Washington Post, теперь сидят и гадают, как США можно выкрутиться из конфликта, сохранив при этом лицо. «Если западное оружие не изменит расклада на поле боя, говорят американские чиновники, то ставки в конфликте настолько высоки, что они готовы рассмотреть даже перспективу глобальной рецессии и голода, лишь бы Россия не выиграла», — написала в этой связи журналистка The Washington Post Мисси Райан.

«Нас ждёт всемирная рецессия и нехватка продовольствия во всех странах третьего мира — и всё из-за того, что нам было неловко признаться украинцам, что мы не поддержим их настолько решительно, что они вернут себе Донбасс и Крым», — подчёркивает автор. Причём один высокопоставленный чиновник Госдепартамента на условиях анонимности рассказал, что представители администрации президента США Джо Байдена обсуждали возможность «затяжного конфликта с глобальными последствиями» ещё до февраля, когда начали поступать сигналы разведки о готовящейся российской спецоперации.

По его словам, администрация Байдена всерьёз рассчитывала, что отправленное на Украину новое вооружение вкупе с несколькими волнами санкций и дипломатической изоляцией России поможет завершить конфликт на переговорной основе, поскольку Путин окажется не готов продолжать борьбу в таких условиях. Нестыковки такой политики бросаются в глаза, отмечается в статье.

Для России этот конфликт гораздо принципиальнее, поэтому она предпринимает энергичные действия, чтобы достичь приемлемого для себя результата. В то время как американские политики не в силах настолько увлечь и сплотить свой народ, чтобы пойти на столь значительные риски — поэтому лишь «тешат себя надеждой, что в дальнейшем эта же провальная стратегия приведёт к меньшему унижению», констатирует автор. 

«Наши политики и правящий пузырь со всеми его многочисленными неправительственными организациями ужасно далеки от народа — хотя по Конституции это он объявляет войну через своих избранников. Наши элиты настолько оторваны от жизни, что поставили на карту честь, богатство и репутацию США в конфликте, брать за который ответственность американский народ не желает», — подчёркивается в статье.

По мнению автора, если украинские силы не пойдут на решающее стратегическое отступление и будут разбиты в районе Донбасса, победа России сделается не только масштабнее, но и гораздо значимее: «Путин заявит, что победил не только украинских националистов, но и западные державы, которые раздули украинскую армию с шести тысяч до почти полумиллиона штыков».

После унижения, которое Вашингтон потерпел в Афганистане, это будет второе крупное поражение проамериканских сил всего за два года, говорится в статье: «И никакое второе дыхание НАТО в таком случае не светит. Скорее наоборот: паника и бегство». Повышая ставки, ни с чем не считаясь, западные политики теперь оказались перед невозможным выбором, к которому никто не готов: каково будет для НАТО потерять вторую армию, которую альянс финансировал и кропотливо вооружал, задаётся вопросом автор.

Он полагает, что в конце концов проигравшие американские политики попытаются обвинить в собственных неудачах американский народ — хотя сами «не умеют смотреть дальше, чем на два шага вперёд», и при этом продолжают воевать на занятые у простых американцев деньги.

«Это даже хуже лжи — это проекция и самовнушение. Эти бестолковые ястребы всё время твердили про «соперничество демократии и деспотизма» и состязание не только армий, но и народной воли. А теперь и вовсе ударились в упаднические фантазии», — подчёркивается в статье.

В частности, Кейси Мишель призывает Запад «деколонизировать» Россию — то есть попытаться расчленить Российскую Федерацию на дюжину или больше республик по этническому принципу, не осознавая всю бессмысленность этой идеи. «Неужели мы и впрямь возомнили, что американский народ горит желанием давать деньги какой-нибудь Тувинской Народной Республике, проливать за неё кровь или даже выяснять, где она вообще находится», — задаётся вопросом автор. 

«Этими бредовыми фантазиями наша политическая элита явно надеется замаскировать провал своей политики сдерживания на Украине. Что ж, хотя бы сенатор Линдси Грэм будет спать спокойно», — иронизирует National Review.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
National Review США Северная Америка
теги
Афганистан безопасность военная техника геополитика Запад оружие правительство Россия спецоперация России на Украине США Украина финансы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров