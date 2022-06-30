National Review: разгром украинских сил в районе Донбасса обернётся крупным поражением для Америки

Реальность показала, что за три месяца Россия добилась на Украине того, что Пентагон не мог сделать в Афганистане за два десятилетия, пишет Майкл Брендан Дауэрти. По его мнению, если украинские силы будут уничтожены в Донбассе, это станет вторым крупным поражением и для Америки, и за последние два года. И вряд ли американские избиратели захотят платить за дальнейшие ошибки своих политиков, подчёркивается в статье.

В 2015 году на Мюнхенской конференции по безопасности сенатор Линдси Грэм настойчиво призвал «вооружить Украину до зубов», даже если это приведёт в итоге к гибели самих украинцев, пишет в статье для National Review Брендан Дауэрт. Прошло уже почти восемь лет, и в результате эти высокопарные призывы и обещания американских политиков привели к угрозе национальной безопасности и нравственным рискам, которые «ставят под угрозу не только нашу пенсию», подчёркивается в статье.



«Я не возьмусь предсказывать, чем всё закончится, если мы обеспечим обороноспособность Украины, но знаю одно: мне будет спокойнее, если мой народ не будет мириться со всякой ерундой, а будет стоять за свободу, а сам я сделал, что мог... Украинцы могут погибнуть и проиграть, но вот что я вам скажу: если никто не попытается дать отпор, проиграем мы все», — заявил Грэм в своём выступлении.



Однако похоже, что американцы снова проигрывают и рискуют потерять вторую за два последних года армию, финансируемую США, подчёркивается в статье. По мнению автора, Вашингтон вообще не должен был слишком активно вмешиваться в дела Украины — хотя бы потому, что рано или поздно Россия всё равно «проявит больше политической воли» и пойдёт на больший риск, чтобы добиться там своего: «Так что нашим политикам не стоит рисковать ни собственной репутацией, ни доверием к нашей стране».



Последние новости об украинском конфликте показывают, что американская военная помощь не смогла в корне изменить ситуацию, а «зловещее желание Линдси Грэма, которому будет спокойнее, пока украинцы гибнут и проигрывают, понемногу сбывается», говорится в статье. Нынешняя «помощь» Украине превращается в геополитическую игру, для победы в которой у Америки нет ни воли, ни ресурсов, предупреждает автор: «И кончится это как раз тем, что проиграем мы все».



Между тем ещё семь лет назад Кейси Мишель заявил: «Смысл поставок оружия Украине отнюдь не в том, чтобы, как утверждает редакция Bloomberg, обострить заведомо проигрышный конфликт в надежде, что русские отступят. Их суть — в том, чтобы причинить жертвы, на которые российское правительство не пойдёт». Как отмечается в отчете Брукингского института, Кремль «будет искать приемлемое политическое решение лишь в том случае, если поймёт, что риски и издержки дальнейших военных действий непомерно высоки», сообщается в статье.



Всё это лишний раз доказывает, что «никаких стратегических целей у США не было и нет», подчёркивает автор. Кремль долго добивался политического решения на базе Минских соглашений, добавив к этому требование автономии для Донбасса. Но хотя президент Украины Владимир Зеленский и пообещал положить конец конфликту, обеспечить выполнение этих договорённостей он так и не смог, констатирует National Review.



И причина была в том, что этому яростно воспротивились как украинские националисты и праворадикалы, с одной стороны, так и международная внешнеполитическая элита — с другой. «Оказалось, что никто не был готов помочь Украине прекратить замороженный конфликт. Или помочь её президенту сломить сопротивление националистов, чтобы сделать это», — отмечается в статье.



В результате западная «стратегия сдерживания» провалилась: Россия пошла на высокие риски и перешла на свою «стратегию принуждения» в отношении националистов, со всеми проистекающими из этого издержками и последствиями. «И за три месяца Россия сделала на Украине то, что Пентагон не мог сделать в Афганистане за два десятилетия: определилась с целями и разработала эффективную стратегию уничтожения противника», — констатирует автор.



И даже когда Запад в ответ максимально ужесточил санкции против Москвы, Путин уверенно заявил, что Россия справится и с этим. «Он заметил, что санкции не только не достигли политической цели унизить Россию, но и больно ударили по самому Западу. И, кстати, доходы российского государства лишь выросли из-за высоких цен на нефть», — пишет National Review.



Тем временем в американском руководстве, судя по сообщениям The Washington Post, теперь сидят и гадают, как США можно выкрутиться из конфликта, сохранив при этом лицо. «Если западное оружие не изменит расклада на поле боя, говорят американские чиновники, то ставки в конфликте настолько высоки, что они готовы рассмотреть даже перспективу глобальной рецессии и голода, лишь бы Россия не выиграла», — написала в этой связи журналистка The Washington Post Мисси Райан.



«Нас ждёт всемирная рецессия и нехватка продовольствия во всех странах третьего мира — и всё из-за того, что нам было неловко признаться украинцам, что мы не поддержим их настолько решительно, что они вернут себе Донбасс и Крым», — подчёркивает автор. Причём один высокопоставленный чиновник Госдепартамента на условиях анонимности рассказал, что представители администрации президента США Джо Байдена обсуждали возможность «затяжного конфликта с глобальными последствиями» ещё до февраля, когда начали поступать сигналы разведки о готовящейся российской спецоперации.



По его словам, администрация Байдена всерьёз рассчитывала, что отправленное на Украину новое вооружение вкупе с несколькими волнами санкций и дипломатической изоляцией России поможет завершить конфликт на переговорной основе, поскольку Путин окажется не готов продолжать борьбу в таких условиях. Нестыковки такой политики бросаются в глаза, отмечается в статье.



Для России этот конфликт гораздо принципиальнее, поэтому она предпринимает энергичные действия, чтобы достичь приемлемого для себя результата. В то время как американские политики не в силах настолько увлечь и сплотить свой народ, чтобы пойти на столь значительные риски — поэтому лишь «тешат себя надеждой, что в дальнейшем эта же провальная стратегия приведёт к меньшему унижению», констатирует автор.



«Наши политики и правящий пузырь со всеми его многочисленными неправительственными организациями ужасно далеки от народа — хотя по Конституции это он объявляет войну через своих избранников. Наши элиты настолько оторваны от жизни, что поставили на карту честь, богатство и репутацию США в конфликте, брать за который ответственность американский народ не желает», — подчёркивается в статье.



По мнению автора, если украинские силы не пойдут на решающее стратегическое отступление и будут разбиты в районе Донбасса, победа России сделается не только масштабнее, но и гораздо значимее: «Путин заявит, что победил не только украинских националистов, но и западные державы, которые раздули украинскую армию с шести тысяч до почти полумиллиона штыков».



После унижения, которое Вашингтон потерпел в Афганистане, это будет второе крупное поражение проамериканских сил всего за два года, говорится в статье: «И никакое второе дыхание НАТО в таком случае не светит. Скорее наоборот: паника и бегство». Повышая ставки, ни с чем не считаясь, западные политики теперь оказались перед невозможным выбором, к которому никто не готов: каково будет для НАТО потерять вторую армию, которую альянс финансировал и кропотливо вооружал, задаётся вопросом автор.



Он полагает, что в конце концов проигравшие американские политики попытаются обвинить в собственных неудачах американский народ — хотя сами «не умеют смотреть дальше, чем на два шага вперёд», и при этом продолжают воевать на занятые у простых американцев деньги.



«Это даже хуже лжи — это проекция и самовнушение. Эти бестолковые ястребы всё время твердили про «соперничество демократии и деспотизма» и состязание не только армий, но и народной воли. А теперь и вовсе ударились в упаднические фантазии», — подчёркивается в статье.



В частности, Кейси Мишель призывает Запад «деколонизировать» Россию — то есть попытаться расчленить Российскую Федерацию на дюжину или больше республик по этническому принципу, не осознавая всю бессмысленность этой идеи. «Неужели мы и впрямь возомнили, что американский народ горит желанием давать деньги какой-нибудь Тувинской Народной Республике, проливать за неё кровь или даже выяснять, где она вообще находится», — задаётся вопросом автор.



«Этими бредовыми фантазиями наша политическая элита явно надеется замаскировать провал своей политики сдерживания на Украине. Что ж, хотя бы сенатор Линдси Грэм будет спать спокойно», — иронизирует National Review.