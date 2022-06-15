Габбард: власти США оказывают медвежью услугу украинцам, игнорируя необходимость переговоров

Чем раньше произойдёт дипломатическое урегулирование украинского конфликта, тем больше жизней удастся сохранить, отмечает в интервью Fox News экс-конгрессмен Тулси Габбард. Тем временем пресс-секретарь Белого дома заявляет, что прекращение боевых действий зависит только от России, а конгресс США готовится выделить дополнительную помощь правительству Зеленского. По словам Габбард, американские власти просто игнорируют реальную ситуацию и интересы украинского народа.

История о том, как храбрая страна под руководством толкового телегеничного лидера даёт отпор могучим русским, была слишком хороша, чтобы не ухватиться за неё. Но скольких жизней и несчитаных миллиардов она стоила? Об этом мы поговорим с бывшей конгрессвумен Тулси Габбард, баллотировавшейся в президенты от Демократической партии в 2020 году.



Как они это расхваливали! Расхваливали и до сих пор расхваливают!



ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Да, этот фрагмент, где министр (обороны США. — ИноТВ) Остин заявляет: «Мы верим, что мы можем победить»… Здесь есть два момента.



«Мы».



ТУЛСИ ГАББАРД: Да, во-первых, «мы». Но это слова администрации, которая с самого начала и до настоящего момента не могла объяснить, как выглядит эта «победа». Какова наша цель? Министр Остин говорил: «Мы делаем это, чтобы ослабить Россию». Но если посмотреть внимательно, речь всегда шла о том, чтобы воевать с Россией, используя Украину в качестве прокси. Именно это сейчас и происходит. В этом вопросе нам, американскому народу, не предоставляли права голоса. Конгресс спешно одобрил пакет расходов на 40 миллиардов долларов, без всякого серьёзного обсуждения…



Куда всё это идёт? У нас есть какой-то контроль над этими деньгами?



ТУЛСИ ГАББАРД: Нет! Сенатор Рэнд Пол высказал вполне здравое предложение: учитывая всё, что мы недавно видели в Афганистане, пусть специальный ревизор, генеральный инспектор, следит за использованием этих денег! И его (Рэнда Пола. — ИноТВ) заставили замолчать и раскритиковали как «марионетку Путина».



Я помню, как в Ираке были большие тележки с наличностью и эту наличность раздавали лидерам племён… Мы больше никогда не видели этих денег. И никогда не увидим.



ТУЛСИ ГАББАРД: И за них до сих пор не отчитались. Тем временем в нашей стране, как Вы уже говорили, американцам приходится тяжело. У нас рекордная инфляция, дорожает практически всё: бензин, еда… Дефицит еды — не только здесь, но и по всему миру. За всё это платим мы, а также народы Европы, народы разных стран мира. И есть ещё одна небольшая проблемка: риск ядерной войны высок, как никогда со времён Карибского кризиса. И это прямое следствие решений, принятых руководством нашей страны, этой администрацией.



На раннем этапе казалось, что, может быть, есть небольшой шанс… не хочется говорить «уладить дело с Путиным», но да, как-то уладить дело с Путиным, как бы банально это ни звучало. И от этого просто отмахнулись: «Нет, это ничего не даст!» И посмотрите на всех этих людей, которые пострадали…



ТУЛСИ ГАББАРД: И погибли!



… на всех, кто пострадал…



ТУЛСИ ГАББАРД: Именно. И это продолжается и, по всей видимости, лишь усугубляется.



На сегодняшнем брифинге в Белом доме, Тулси, пресс-секретаря спросили, будет ли администрация оказывать давление на Украину, чтобы найти способ закончить вооружённый конфликт. Послушаем, что она ответила.



КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Этот вооружённый конфликт должен закончить Путин, а не Украина. Украинцам надо защищать свою страну, что они и делали невероятно впечатляюще. Мы надеемся, что это закончится переговорами, но в данный момент мы не видим, чтобы Кремль к этому стремился.



Боже мой, она не знает, что происходит.



ТУЛСИ ГАББАРД: Не знает.



Как мне только что сообщили, на этой неделе они собираются запросить ещё один пакет помощи. Ещё больше денег!



ТУЛСИ ГАББАРД: Конечно. Конечно.



Республиканцы под этим тоже подписываются! Я хочу сказать, что на демократов я уже махнула рукой. Но республиканцы! (Лидер меньшинства в сенате США. — ИноТВ) Митч Макконнелл, (сенаторы США. — ИноТВ) Джон Тьюн и Джон Корнин… стоит ли перечислять их всех? Пожалуй, надо упомянуть (сенатора США. — ИноТВ) Линдси Грэма.



ТУЛСИ ГАББАРД: Да, это медвежья услуга народу Украины, медвежья услуга людям, которые гибнут изо дня в день, — полностью игнорировать реальную ситуацию, тот факт, что необходимо дипломатическое урегулирование этого вооружённого конфликта. И чем раньше, тем больше жизней будет спасено.



Конгресс… Я в шоке от того, насколько безответственно он распоряжается долларами наших налогоплательщиков. На данном этапе мне уже не следовало бы удивляться. Но то, что они так сильно желают продолжать отправлять миллиарды долларов, в то время как наша страна страдает, без какой-либо подотчётности, каких-либо дебатов, какого-либо обсуждения… Они даже не выполняют свой конституционный долг: конгресс должен решать, объявлять или не объявлять войну.



Тулси, возможно, это покажется чрезмерным упрощением, но я всё равно скажу: на Юнион-Стейшн, примерно в ста ярдах отсюда, стоит 30-40 палаток. Это палаточный городок бездомных, каждый день он разрастается. Я в Вашингтоне уже 25 лет, я никогда не видела Вашингтон, столицу страны, в таком виде, как сейчас!



ТУЛСИ ГАББАРД: Да, и этот город не один такой. С этой проблемой столкнулся не только Вашингтон.



Да. Тулси Габбард, рада была Вас видеть.



ТУЛСИ ГАББАРД: Спасибо.



Дата выхода в эфир 14 июня 2022 года.