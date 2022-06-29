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Myśl Polska: русофобы в Польше дошли до подражания Третьему рейху

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Замковой площади Варшавы устраивают выставку под названием «Непобедимая армия», организаторы которой демонстрируют разрушенную российскую военную технику с целью нанести пропагандистский удар и высмеять Москву. Тем самым польские политики сами дают повод вновь обвинять Польшу в подражании Третьему рейху, где в 1942 году устроили подобное мероприятие, когда Германия ещё продвигалась вперёд на восточном фронте, пишет Адам Смех на страницах Myśl Polska.
Myśl Polska: русофобы в Польше дошли до подражания Третьему рейху
AP

Как показывает практика, ненависть к России и желание «указать ей место» для русофобов в Варшаве оказывается важнее элементарной осторожности, пишет в статье для Myśl Polska Адам Смех. Любые громкие идеи неплохо было бы вначале проверить на наличие исторических параллелей, чтобы не ошибиться и не напортачить — однако польские политики явно упустили это из виду и вновь предоставили повод обвинять свою страну в подражании Третьему рейху, подчёркивается в статье. 

В рамках договорённостей между канцелярией премьер-министра Польши и Министерством обороны Украины, в Варшаве на Замковой площади решили организовать выставку под названием «Непобедимая армия», где представлены экспонаты разбитой российской военной техники. Целью этого мероприятия для зевак под древнеримским лозунгом «Хлеба и зрелищ!» является пропагандистский удар по России, и прежде всего — насмешка над её вооружёнными силами, поясняет автор. 

Проведение данного мероприятия обсудили и согласовали министр обороны Украины Алексей Резников и глава канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик. Дворчик заявил, что с помощью этой выставки планируется показать «героическую оборону» украинцев и последствия их сопротивления, говорится в статье. 

Сообщается также, что подобные выставки также предполагается провести и в других европейских столицах, таких как Мадрид и Лиссабон. Примечательно, что фактически это мероприятие копирует идею гитлеровцев, которые организовали с 8 мая по 21 июня 1942 года в Берлине аналогичную экспозицию под названием «Советский рай», подчёркивает автор. 

Эта выставка, специально подготовленная Министерством пропаганды Третьего рейха в тот период, когда силы вермахта ещё продвигались на восточном фронте, сопровождалась специально снятым фильмом. По имеющейся информации, данное мероприятие на площади Лустгартен в Берлине привлекло тогда около 1,3 млн посетителей. 

Там демонстрировали привезённые с восточного фронта советские танки, пушки, самолёты и другую военную технику, а также фотографии и другие экспонаты — например, целые хаты с утварью, привезённые немцами из белорусских деревень. По задумке организаторов, всё это должно было продемонстрировать гражданам Третьего рейха «нищету и преступность» советского режима и преувеличенные неудачи Красной армии на фоне «превосходства военной мощи, цивилизации и культуры Германии», говорится в статье. 

Разумеется, при этом ни словом не упоминалось о масштабах всех преступлений, совершённых военными Третьего рейха по отношению к населению оккупированных территорий СССР и пленным красноармейцам. Аналогичная выставка также демонстрировалась тогда в Вене и Праге, сообщается в статье.

Сложно поверить своим глазам, однако недальновидные политики в Варшаве повторяют те же ошибки, подчёркивает автор. За последние годы уже не раз приходилось сталкиваться с тем, что в целях антироссийской пропаганды на Западе активно использовались гитлеровские символы в комбинации с российской символикой и фотографиями представителей российских властей. Однако нынешняя выставка явно «бьёт все рекорды» глупости, учитывая её масштабы и официальное участие правительства Польши, отмечается в статье. 

«Бездарные польские политики снова дают возможность обвинять Польшу в подражании Третьему рейху», — констатирует автор. Остаётся только всплеснуть руками и поразиться подобной глупости, отсутствию проницательности и понимания того, что и в каком контексте можно выставить на публику, даже в виде примитивного развлечения для болтунов, говорится в статье.

«Хочется верить, что это всего лишь свидетельствует об отсутствии знаний и простом невежестве, столь типичном для нашего времени. Но и в этом я не уверен», — заключает автор. По его мнению, организаторам этого скандального мероприятия в Варшаве осталось только пригласить специальную группу вызывающе одетых, симпатичных барышень, раздающих бесплатное пиво, и тогда аншлаг будет гарантирован — а возможно, к ним придёт даже больше посетителей, чем было в Берлине в 1942 году.

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