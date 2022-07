Times: в случае войны боеприпасы у британской армии закончатся через два дня

В случае возникновения реального военного конфликта в Европе имеющиеся у Великобритании артиллерийские боеприпасы закончатся уже через два дня, пишет The Times. При этом политикам не хочется заниматься малопривлекательной и дорогостоящей работой по созданию нового арсенала, и проблема здесь не только в финансировании. Производственные линии изношены, а с момента начала разработки нового оружия до его поступления на вооружение тратится очень много времени, подчёркивается в статье.

В случае, если Великобритании придётся вести войну с Россией, это обернётся кошмаром для каждого британского солдата, предупреждает The Times. Несмотря на попытки засекретить эту информацию, общая картина весьма мрачная: у британских сил в настоящее время недостаточно сил и средств для выполнения главной боевой задачи. И для России наверняка не является секретом, что из-за многолетней самоуспокоенности и постоянной политики сокращения расходов британские Вооружённые силы сейчас довольно слабо вооружены и оснащены, подчёркивается в статье.



Отставной генерал Бен Ходжес, командовавший американскими войсками в Европе, рассказал депутатам парламента, что во время прошлогодних учений Warfighter у британских сухопутных войск через неделю закончились все важные боеприпасы. Как было заявлено на проходившей на прошлой неделе военной конференции, в случае вооружённого конфликта с такой интенсивностью стрельбы, которую способна вести Россия, артиллерийские боеприпасы у британской армии закончатся уже через два дня, сообщает The Times.



При этом географические характеристики лишь усиливают опасность, отмечается в статье. По оценкам аналитиков, «наиболее вероятным театром военных действий» для британских солдат может стать Эстония, пишет The Times. Но чтобы преодолеть 2400 километров и попасть туда, у военных подразделений уйдёт около суток, предупреждает автор: «Наши возможности по переброске на такие расстояния большого количества боевой техники и предметов снабжения даже в мирное время никем не проверялись. Когда у нас закончатся обычные боеприпасы, от поражения нас смогут спасти только воюющие не пределе возможностей американцы или ядерное оружие. Если Россия выстоит в первую неделю, она победит».



Причём проблема нехватки арсенала назревала давно, подчёркивается в статье: «Наши беды вызваны потрясающей самоуспокоенностью». Прошло уже 20 лет с тех пор, как Великобритания в последний раз проводила крупные учения танковых войск, напоминает автор. Причём эти последние учения, которые проходили в 2001 году в Омане, продемонстрировали ненадёжность военной техники, а также серьёзную нехватку запчастей, топлива и других элементов снабжения.



И с тех пор эти проблемы британской армии во многих случаях только усугубились, пишет The Times. В настоящее время британцы сосредоточились на производстве таких боеприпасов, как бомбы с лазерным наведением Paveway IV, которые обладают высокой точностью и небольшой мощностью взрыва, рассказал Джастин Бронк из Королевского объединённого института оборонных исследований. «Они идеально подходят для борьбы со слабо вооруженными афганскими повстанцами, в которой важно свести к минимуму потери среди гражданского населения. Но от них намного меньше проку в большой войне против России», — подчёркивается в статье.



Проблема в том, что британским политикам «не хочется заниматься малопривлекательной и дорогостоящей работой по созданию запасов военной техники и боеприпасов», отмечает автор. Когда министром обороны был Гэвин Уильямсон, военачальники умоляли его срочно выделить средства на создание запасов материально-технических средств, которых уже тогда явно не хватало. Однако Уильямсон, по рассказам источников в военных кругах, заявил, что он «не собирается фотографироваться перед оружейным складом».



В вместо этого в комплексном обзоре британского правительства и в опубликованной ранее «доктрине сопряжённой безопасности» подчёркивается необходимость «объединить экономический и военный потенциал,» превозносятся достоинства «цифровой войны», информационных операций и высокотехнологичных дронов и роботов. В ноябре прошлого года британский премьер-министр Борис Джонсон уверенно заявил депутатам парламента, что эпоха крупных танковых сражений в Европе подошла к концу, напоминает The Times.



Однако ситуация на Украине полностью опровергла его прогнозы, подчёркивает автор. Западные эксперты опасаются, что если Россия посчитает слабыми силы сдерживания НАТО, государства Балтии вскоре могут оказаться в опасности, говорится в статье. «Мы не контролируем ход событий. Нам надо наращивать усилия и довооружаться», — предупредил в интервью The Times британский отставной генерал сэр Джеймс Бакнолл.



И хотя новый глава британского Генштаба генерал сэр Патрик Сандерс недавно произнёс вдохновенную речь о том, что Вооружённые силы сегодня сосредоточили внимание на России, фактически они пока «только ставят перед собой цели, не располагая средствами», подчёркивается в статье. Конечно, британская армия по сравению с украинской сейчас намного лучше оснащена. Но даже самый современный танк, самолёт и корабль окажется абсолютно бесполезным, если ему не будет хватать необходимых запчастей, закончится топливо и нет достаточного количества членов экипажа и снарядов для ведения стрельбы, констатирует The Times.



При этом ситуация у других европейских союзников еще хуже, предупреждает автор. Например, Дания в последнее время вложила немалые средства в разработку ультрасовременных систем вооружений, включая новые фрегаты. Однако у них тоже нет достаточных запасов управляемых боеприпасов, которые будут необходимы в случае реальной войны, отмечается в статье. Исключением является лишь Финляндия, которая до сих пор обладает мощной артиллерией и имеет крупные резервы хорошо обученных солдат-запасников, сообщает The Times.



«Помощь Украине имеет политический и стратегический смысл, ведь там на карту поставлена наша свобода и безопасность. Но такая помощь еще больше истощает наши скудные запасы», — говорится в статье. Этот конфликт должен продемонстрировать британскому правительству необходимость срочно принимать непростые решения о наращивании собственного военного потенциала, предупреждает автор.



Министр обороны Бен Уоллес теперь настойчиво просит у Даунинг-стрит деньги. Но в его бюджете уже на протяжении многих лет была «чёрная дыра», поскольку армии ставилось слишком много задач, а средств выделялось недостаточно, отмечается в статье: «При этом экономили на материально-техническом обеспечении и на запчастях, поскольку это менее заметно. Издержки такого недальновидного подхода становятся очевидны сейчас». И хотя правительство пообещало увеличить военный бюджет до 2,5% ВВП, это произойдёт не раньше 2030 года.



Причём одни лишь деньги не помогут Великобритании сдвинуться с мёртвой точки и начать наращивать запасы военных арсеналов, предупреждает автор: «Производственные линии изношены. Есть множество узких мест. Тратится очень много времени с начала разработки оружия до его ввода в боевой состав. Некоторые комплектующие мы получаем из Китая».



По его мнению, кратковременным решением этой проблемы могли бы стать срочные закупки боевой техники и оружия в странах, имеющих крупные вооружённые силы, но не сталкивающихся в настоящий момент с серьёзными военными угрозами — например, в Бразилии. «Ещё одним решением могут стать кассетные боеприпасы, которые весьма эффективны против такого противника, как Россия», — говорится в статье. Однако проблема заключается в том, что Великобритания сама возглавляет международную инициативу по введению полного запрета на эти страшные боеприпасы, напоминает The Times.



«Мы нуждаемся в фундаментальном переосмыслении проблем. Если наш высший приоритет заключается в оказании содействия НАТО в защите европейских союзников от России, то наши дорогостоящие и слабо защищенные авианосцы выглядят при этом как белые слоны», — отмечает автор. В результате мечты правительства о глобальной позиции Великобритании вдребезги разбиваются о геополитику реального мира, подчёркивается в статье. «Мы на протяжении многих лет сами выбирали, какие войны нам вести. Следующая война может выбрать нас», — предупреждает The Times.