DT: Шотландия и Уэльс не хотят больше выделять средства на военную помощь Украине

В шотландском правительстве предупредили, что Лондон не должен воспринимать сделанный регионом вклад в военную помощь Украине в качестве прецедента, указав на то, что подобные расходы не должны перекладываться на региональные власти, передаёт The Daily Telegraph. В правительстве Уэльса согласились с шотландскими коллегами, посетовав, что на помощь Украине им пришлось выделить средства, предназначавшиеся для здравоохранения и образования.

В правительстве Шотландии выступили против дальнейшего выделения средств страны на вооружение Украины, после того как в Министерстве финансов Великобритании под давлением их заставили выделить £65 млн, сообщает The Daily Telegraph.

Министр финансов Шотландии Кейт Форбс заявила, что она согласилась предоставить финансирование «по этому случаю», подразумевая дополнительную военную помощь на сумму £1 млрд, о которой Великобритания объявила во время саммита НАТО в Мадриде, но дала понять, что это не должно рассматриваться в дальнейшем как «прецедент». По словам Форбс, со стороны британского правительства недопустимо перекладывать подобные расходы на региональные власти.

Министр финансов Уэльса Ребекка Эванс поддержала коллегу из Шотландии, заявив, что её регион вынужден был ради помощи Украине пожертвовать £30 млн, предназначавшиеся для здравоохранения и образования.

Впрочем, в Министерстве финансов Великобритании «категорически не согласились», заявив, что сделать взнос они попросили департаменты по всему правительству. При этом пресс-секретарь казначейства отрицает, что был создан прецедент выделения средств для зарезервированных расходов из региональных бюджетов, назвав ситуацию «ответом на чрезвычайный кризис».

Как стало известно изданию, главный секретарь казначейства Саймон Кларк попросил региональные администрации сделать взнос в фонд размером £1 млрд для обеспечения Украины современным военным оборудованием. Он сообщил, что там могут либо выделить деньги из своих бюджетов, либо согласиться на сокращение финансирования, которое они получают из Лондона. Издание называет подобную просьбу весьма необычной, учитывая, что расходы на иностранную помощь и оборону находятся в ведении Лондона.

«После обсуждения на прошлой неделе с главным секретарём министры финансов правительств Уэльса и Шотландии согласились сделать взнос в рамках финансирования, предоставляемого для максимизации международных усилий по поддержке Украины», — прокомментировал ситуацию представитель британского правительства.

The Daily Telegraph напоминает, что ранее Шотландия добровольно направляла средства на другие области с зарезервированными затратами, например на международное развитие. Так, Эдинбург выделил £4 млн на гуманитарную помощь в области здравоохранения, водоснабжения и санитарии, а также на обеспечение жильём украинских беженцев.

В шотландском правительстве заявили, что выделенные ими £65 млн будут использованы для финансирования комплексных систем противовоздушной обороны и тысяч единиц изделий медицинского назначения для украинских солдат.