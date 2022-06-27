Telegraph: Джонсон планирует править Великобританией до 2030-х, несмотря на призывы к отставке

Борис Джонсон заявил, что планирует оставаться премьер-министром Великобритании до середины 2030-х годов и уже задумывается о третьем сроке своего правления сообщает Daily Telegraph. Как отмечает издание, это заявление прозвучало после сокрушительного поражения Консервативной партии на дополнительных выборах, в котором британский премьер обвинил своих противников.

Борис Джонсон заявил, что планирует оставаться премьер-министром Великобритании в течение трёх сроков, то есть до середины 2030-х годов, сообщает Daily Telegraph.

В ходе визита в столицу Руанды Кигали глава британского правительства заявил журналистам , что он возглавит консерваторов на следующих выборах, которые должны состояться в 2024 году. На вопрос, будет ли он переизбираться на второй срок до 2029 года, Джонсон ответил: «Ну, послушайте, в данный момент я активно думаю о третьем сроке, и знаете, что о том, что тогда будет происходить. Но я ещё раз подумаю, когда до этого дойдёт дело».

При этом Джонсон обвинил в двойном поражении партии на дополнительных выборах своих противников, заявив, что избирателям «надоело» слышать об ошибках премьера и призвав депутатов сосредоточиться на обсуждении политики и планов, которые позволят улучшить жизнь людей, а не критиковать его стиль руководства.

«Чем больше мы говорим о политике Вестминстера, тем больше это раздражает избирателей. Что они хотят услышать, это активную, интересную дискуссию о планах по продвижению страны вперёд», — заметил Джонсон.

Как напоминает газета, высказывания главы британского правительства прозвучали после крупнейшего в истории поражения тори на дополнительных выборах в Тивертоне и Уэйкфилде. «С 1991 года ни одно правительство не потерпело двух поражений на дополнительных выборах за один день», — подчёркивает издание.

На вопрос , изменится ли он перед лицом неудач, британский премьер ответил: «Если вы имеете в виду, что хотели бы, чтобы я подвергся какой-то психологической трансформации, я думаю, что наши слушатели будут знать, что этого не произойдёт».

Как сообщает издание, Джонсон столкнулся с новыми призывами уйти в отставку после поражения на дополнительных выборах, а также с предупреждениями от двух бывших лидеров тори. Премьер, в свою очередь, настаивает, что вопросы, связанные с его премьерством, были решены недавним вотумом недоверия, и что людям надоело слышать о «внутренних манёврах» в Консервативной партии.