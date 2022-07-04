Times: «не можем поддерживать вечно» — в Лондоне опасаются, что помощь Киеву ослабляет британскую армию

Соединённое Королевство стало одним из ключевых поставщиков военной помощи Украине. Но эксперты предупреждают, что такой уровень поддержки не удастся сохранить надолго. По их словам, вскоре Британия и её союзники не смогут покрыть потребности ВСУ, не подорвав свои собственные боевые возможности, сообщает The Times.

Великобритания находится в авангарде международных усилий по вооружению и обучению ВСУ. Но существуют опасения, что её запасы боеприпасов и оружия заканчиваются и больше не могут удовлетворить запросы Киева, пишет The Times.

По словам издания, Минобороны Соединённого Королевства спешит пополнить запасы. В последние недели ведомство разместило заказы на новое лёгкое противотанковое оружие NLAW и ведёт переговоры с военной промышленностью об увеличении производства.

Но эксперты предупреждают: Лондон и его союзники вскоре не смогут покрыть потребности Украины, которая «увязла в битве дальнобойной артиллерии» и ежедневно расходует по 5 тыс. снарядов в день, не подорвав свои собственные боевые возможности. По их мнению, причиной этого затруднительного положения стали десятилетия сокращения расходов, исторические стратегические решения, а также нарушение цепочек поставок.

С начала российской спецоперации Великобритания передала Украине большое количество оружия. В том числе 200 «Джавелинов», 4,5 тонны пластической взрывчатки, 400 тыс. единиц боеприпасов для стрелкового оружия, сотни ракет Brimstone, дальнобойную артиллерию и три новых зенитно-ракетных комплекса, отмечает издание.

Лондон пообещал предоставить Украине военную помощь на общую сумму £2,3 млрд, став «самым щедрым спонсором страны после США». Однако источники The Times в британском правительстве признают, что «такой уровень поддержки не может продолжаться бесконечно».

В частном порядке министры установили «жёсткие границы», чтобы сохранить запасы критически важного и передового оружия. Но некоторые эксперты считают, что даже при наличии этих гарантий передача значительного количества военной техники ВСУ уже «ослабила британскую армию в ряде областей».

Среди прочего беспокойство вызывают британские запасы противотанковых систем NLAW. В середине 2000-х годов армия закупила около 12 тыс. единиц, из которых 5 тыс. «пожертвовала» Киеву. Значительная часть из оставшегося в стране оружия была выведена из эксплуатации или использовалась в учебных целях, обращает внимание The Times.

Аналитики полагают, что обещание Великобритании «на должном уровне» поддерживать поставки ракет для различных систем также «сильно истощит» её арсенал. Минобороны отказалось раскрывать изданию объёмы своих запасов по соображениям безопасности, но, по утверждению источников, «они постоянно контролируются и пополняются по мере необходимости».

Вместе с тем инсайдеры The Times признают, что украинский конфликт «дорого обходится» Великобритании. «Дело не в том, что мы не в состоянии воевать, но не с той мощностью, с которой нам хотелось бы, — пояснил один из них. — Нет смысла делать вид, что это не так».

Минобороны Великобритании пытается восполнить пробелы в своих запасах, но добиться этого будет непросто. Украинский конфликт вызывал на Западе резкое увеличение заказов на оружие, которое производит ограниченное число компаний. Проблему усугубляет глобальный кризис цепочек поставок, из-за которого не хватает компонентов, имеющих решающее значение для производства высокотехнологичной военной техники — микрочипов, батарей и полупроводников, подчёркивает издание.

«Российское вторжение» также вызвало сомнения относительно того, что британские вооружённые силы имеют достаточную финансовую поддержку для отражения угроз, с которыми сталкивается страна. Поэтому, на взгляд экспертов, правительству необходимо пересмотреть планы по сокращению армии, заключает The Times.