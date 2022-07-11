Wall Street Journal Оригинал

Американский генерал: стратегия Запада заведёт украинский конфликт в затяжной кровавый тупик

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вероятным результатом избранной Западом стратегии по Украине станет затяжной и кровавый тупик, пишет отставной американский генерал Марк Киммитт в своей статье для The Wall Street Journal. Причём, по его словам, ситуация будет напоминать положение дел на западном фронте Первой мировой с 1915-го по 1918 год.
Американский генерал: стратегия Запада заведёт украинский конфликт в затяжной кровавый тупик
AP
Стратегия Запада в отношении Украины будет означать затяжной кровавый тупик, пишет отставной бригадный генерал Армии США Марк Киммитт в своей статье для The Wall Street Journal.

Лидеры стран НАТО в прошлом месяце сплотились вокруг нового лозунга по Украине: «Столько, сколько потребуется».

Когда журналист попросил президента США Джо Байдена пояснить, что это значит, американский лидер сказал: «Столько, сколько потребуется, чтобы Россия фактически не смогла победить Украину и двинуться за её пределы».

«Заметьте, что он не сказал: столько, сколько потребуется Украине для победы», — отмечает автор.

Стратегия Запада состоит в том, чтобы предоставить украинцам достаточную военную помощь для защиты от России и для подрыва уверенности Владимира Путина в том, что он может одержать победу на Украине или «переждать альянс, пока у того не кончатся газ, пшеница или терпение». Другими словами, как поясняет автор, западные страны помогают Киеву, надеясь, что последний «переждёт господина Путина».

Вероятным результатом, по мнению отставного генерала, будет продолжительный и кровавый тупик, напоминающий ситуацию на западном фронте во времена Первой мировой.

Стратегия НАТО по пополнению запасов Украины в рамках принципа «столько, сколько потребуется» означает, что этот этап конфликта может оказаться более длительным и более кровавым, чем предыдущие, предупреждает автор.

Количество жертв среди военных и мирных жителей, вероятно, увеличится. Всё больше объектов инфраструктуры в пределах досягаемости артиллерии и ракет будут подвергаться атакам, поскольку тактика истощения направлена не только на то, чтобы убить или ранить противника, но также на то, чтобы запугать и деморализовать его.

«Возможно, господин Путин остановится, если возьмёт Донецкую область и Донбасс или уступит в битве, когда у Украины будет достаточно высокоточного оружия, чтобы наносить удары по российским логистическим центрам и подавить российское продвижение. Возможно, Запад больше не будет ограничивать себя в предоставлении оружия, которое могло бы нанести решающий удар по российским войскам. А, возможно, по мере нарастания усталости появится готовность к переговорам. Возможно, страны НАТО устанут, и на смену принципу «столько, сколько потребуется» придёт «вместе начали, вместе закончим», — пишет автор.
 
Но пока и Путин, и украинский президент Зеленский считают, что они побеждают или, по крайней мере, не проигрывают, и пока они слушают своих генералов, а не своих дипломатов, вполне вероятно, что этот конфликт будет оставаться медленным, кровавым и длительным военным противостоянием, напоминающим западный фронт в 1915—1918 годах, подытоживает свою статью для The Wall Street Journal Марк Киммитт.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Wall Street Journal США Северная Америка
теги
Владимир Зеленский Владимир Путин война Джо Байден Запад НАТО оружие Первая мировая война Россия спецоперация России на Украине США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров