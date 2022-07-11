Американский генерал: стратегия Запада заведёт украинский конфликт в затяжной кровавый тупик

Стратегия Запада в отношении Украины будет означать затяжной кровавый тупик, пишет отставной бригадный генерал Армии США Марк Киммитт в своей статье для The Wall Street Journal.



Лидеры стран НАТО в прошлом месяце сплотились вокруг нового лозунга по Украине: «Столько, сколько потребуется».



Когда журналист попросил президента США Джо Байдена пояснить, что это значит, американский лидер сказал: «Столько, сколько потребуется, чтобы Россия фактически не смогла победить Украину и двинуться за её пределы».



«Заметьте, что он не сказал: столько, сколько потребуется Украине для победы», — отмечает автор.



Стратегия Запада состоит в том, чтобы предоставить украинцам достаточную военную помощь для защиты от России и для подрыва уверенности Владимира Путина в том, что он может одержать победу на Украине или «переждать альянс, пока у того не кончатся газ, пшеница или терпение». Другими словами, как поясняет автор, западные страны помогают Киеву, надеясь, что последний «переждёт господина Путина».



Вероятным результатом, по мнению отставного генерала, будет продолжительный и кровавый тупик, напоминающий ситуацию на западном фронте во времена Первой мировой.



Стратегия НАТО по пополнению запасов Украины в рамках принципа «столько, сколько потребуется» означает, что этот этап конфликта может оказаться более длительным и более кровавым, чем предыдущие, предупреждает автор.



Количество жертв среди военных и мирных жителей, вероятно, увеличится. Всё больше объектов инфраструктуры в пределах досягаемости артиллерии и ракет будут подвергаться атакам, поскольку тактика истощения направлена не только на то, чтобы убить или ранить противника, но также на то, чтобы запугать и деморализовать его.



«Возможно, господин Путин остановится, если возьмёт Донецкую область и Донбасс или уступит в битве, когда у Украины будет достаточно высокоточного оружия, чтобы наносить удары по российским логистическим центрам и подавить российское продвижение. Возможно, Запад больше не будет ограничивать себя в предоставлении оружия, которое могло бы нанести решающий удар по российским войскам. А, возможно, по мере нарастания усталости появится готовность к переговорам. Возможно, страны НАТО устанут, и на смену принципу «столько, сколько потребуется» придёт «вместе начали, вместе закончим», — пишет автор.



Но пока и Путин, и украинский президент Зеленский считают, что они побеждают или, по крайней мере, не проигрывают, и пока они слушают своих генералов, а не своих дипломатов, вполне вероятно, что этот конфликт будет оставаться медленным, кровавым и длительным военным противостоянием, напоминающим западный фронт в 1915—1918 годах, подытоживает свою статью для The Wall Street Journal Марк Киммитт.