Американский генерал: стратегия Запада заведёт украинский конфликт в затяжной кровавый тупик

Вероятным результатом избранной Западом стратегии по Украине станет затяжной и кровавый тупик, пишет отставной американский генерал Марк Киммитт в своей статье для The Wall Street Journal. Причём, по его словам, ситуация будет напоминать положение дел на западном фронте Первой мировой с 1915-го по 1918 год.
Стратегия Запада в отношении Украины будет означать затяжной кровавый тупик, пишет отставной бригадный генерал Армии США Марк Киммитт в своей статье для The Wall Street Journal.
Лидеры стран НАТО в прошлом месяце сплотились вокруг нового лозунга по Украине: «Столько, сколько потребуется».
Когда журналист попросил президента США Джо Байдена пояснить, что это значит, американский лидер сказал: «Столько, сколько потребуется, чтобы Россия фактически не смогла победить Украину и двинуться за её пределы».
«Заметьте, что он не сказал: столько, сколько потребуется Украине для победы», — отмечает автор.
Стратегия Запада состоит в том, чтобы предоставить украинцам достаточную военную помощь для защиты от России и для подрыва уверенности Владимира Путина в том, что он может одержать победу на Украине или «переждать альянс, пока у того не кончатся газ, пшеница или терпение». Другими словами, как поясняет автор, западные страны помогают Киеву, надеясь, что последний «переждёт господина Путина».
Вероятным результатом, по мнению отставного генерала, будет продолжительный и кровавый тупик, напоминающий ситуацию на западном фронте во времена Первой мировой.
Стратегия НАТО по пополнению запасов Украины в рамках принципа «столько, сколько потребуется» означает, что этот этап конфликта может оказаться более длительным и более кровавым, чем предыдущие, предупреждает автор.
Количество жертв среди военных и мирных жителей, вероятно, увеличится. Всё больше объектов инфраструктуры в пределах досягаемости артиллерии и ракет будут подвергаться атакам, поскольку тактика истощения направлена не только на то, чтобы убить или ранить противника, но также на то, чтобы запугать и деморализовать его.
«Возможно, господин Путин остановится, если возьмёт Донецкую область и Донбасс или уступит в битве, когда у Украины будет достаточно высокоточного оружия, чтобы наносить удары по российским логистическим центрам и подавить российское продвижение. Возможно, Запад больше не будет ограничивать себя в предоставлении оружия, которое могло бы нанести решающий удар по российским войскам. А, возможно, по мере нарастания усталости появится готовность к переговорам. Возможно, страны НАТО устанут, и на смену принципу «столько, сколько потребуется» придёт «вместе начали, вместе закончим», — пишет автор.
Но пока и Путин, и украинский президент Зеленский считают, что они побеждают или, по крайней мере, не проигрывают, и пока они слушают своих генералов, а не своих дипломатов, вполне вероятно, что этот конфликт будет оставаться медленным, кровавым и длительным военным противостоянием, напоминающим западный фронт в 1915—1918 годах, подытоживает свою статью для The Wall Street Journal Марк Киммитт.
Киевские власти намеренно наносят удары по скоплениям мирных жителей с целью обвинения российских военных, заявил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН директор Фонда исследования проблем демократии и член Общественной палаты Максим Григорьев.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал удар американской РСЗО HIMARS по населённому пункту Новая Каховка в Херсонской области прямым следствием поставок Соединёнными Штатами вооружений Украине.
Отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие. Об этом заявил в интервью газете «Ведомости» министр финансов России Антон Силуанов.
В результате удара Вооружённых сил Украины по Новой Каховке погибли мирные жители, также десятки получили ранения, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Без принятия адекватных мер со стороны европейских чиновников, направленных на борьбу против растущей инфляции, единственным выходом странам Евросоюза останется употребление алкоголя или психотропных веществ, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, выступая на партийном съезде Австрийской народной партии федеральной земли Тироль.
Украинские военные обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерина Губарева.
Власти США предполагают, что Иран планирует организовать поставку в Россию несколько сотен беспилотников, включая способных нести вооружения, заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
Президент США Джо Байден проведёт четырёхсторонний саммит в Израиле при участии Индии и ОАЭ по продовольственной безопасности, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Совет Безопасности ООН достиг согласия о продлении действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию фактически на основе российского проекта. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Россия может ограничить работу литовских перевозчиков в ответ на ограничение транзита грузов в Калининградскую область. Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» заявил временный поверенный в делах России в Вильнюсе Сергей Рябоконь.
За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 22 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Работники предприятий Херсонской области начали подачу коллективных заявлений на получение российских паспортов, заявил в эфире «Соловьёв LIVE» глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
Россия имеет возможность пропорционально ответить на ограничение транзита в Калининградскую область со стороны Литвы. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» временный поверенный в делах России в Вильнюсе Сергей Рябоконь.
В Минобороны России сообщили о подготовке украинскими националистами очередной провокации в Славянске с гибелью мирного населения и нанесением ударов по гражданским объектам для обвинения в этом российских военных.
Российская сторона предоставит вагоны для помощи в организации вывоза зерна, которое осталось от урожая 2021 года на освобождённых в Харьковской области территориях, заявил гендиректор предприятия «Купянская железная дорога» Олег Глебов.