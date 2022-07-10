Freitag: Нидерланды закрывают крупнейшее в Европе газовое месторождение

Парламент Нидерландов продолжает придерживаться плана по поэтапному отказу от использования газа, пишет Der Freitag. Несмотря на отчаянные попытки поиска альтернатив российскому газу на фоне украинского кризиса, в конце 2022 года разработка крупнейшего газового месторождения в Европе должна прекратиться совсем. Дело в том, что хотя в Гронингене не используется метод гидроразрыва пласта, добыча газа вызывает искусственные землетрясения и наносит ущерб домам местных жителей.

Сразу за Эмсландом, на крайнем севере Нидерландов, Shell и ExxonMobil добывают природный газ с 1960-х годов. Однако в последнее десятилетие объёмы добычи были снижены, а в конце 2022 года разработка крупнейшего газового месторождения в Европе должна прекратиться совсем. Как раз тогда, когда немцы отчаянно ищут замену российскому газу­, пишет Der Freitag.

Дело в том, что хотя в Гронингене не используется метод гидроразрыва пласта, добыча газа вызывает искусственные землетрясения и наносит ущерб сотням домов. Некоторые жители Гронингена, выступавшие против разработки месторождения, изменили своё мнение после начала украинского кризиса. Опрос, проведённый газетой Dagblaad van het Noorden, показал, что 63% населения не возражают против продолжения добычи газа в ограниченных объёмах при укреплении всех домов и обеспечении их сейсмостойкости, однако парламент Нидерландов продолжает настаивать на поэтапном отказе от газа.

Один из местных жителей Гронингена, сторонник отказа от разработки газового месторождения, отметил, что землетрясения в любом случае «не сравнимы с Афганистаном». «Сначала удар, потом дрожь стен: важно сохранять спокойствие, к тому моменту, как удастся покинуть дом, всё уже успеет кончиться», — подчеркнул он. Он считает добычу газа в Гронингене «безответственным решением». По его словам, необходимо искать альтернативу.

Кроме того, считается, что земля будет продолжать дрожать в течение неопределённого периода времени даже после прекращения добычи газа, отмечает Der Freitag.