Bloomberg: природный газ стал движущей силой политики

Природный газ сегодня стал самым популярным товаром во всём мире и ключевым фактором глобальной инфляции. Как пишут авторы Bloomberg, грядёт новая эра острой конфронтации между великими державами, поскольку голубое топливо, которого на всех не хватит, теперь определяет геополитику.

Природный газ сегодня — самый популярный товар во всём мире и ключевой фактор глобальной инфляции. Он теперь соперничает с нефтью как топливо, которое определяет геополитику, и на всех его не хватит, поэтому, пишет Bloomberg, грядёт новая эра конфронтации между великими державами, причём настолько острая, что столицы по всему Западу откладывают свои планы по борьбе с переменой климата в долгий ящик.

Как отмечают авторы материала, на новый уровень газовый кризис вывел конфликт на Украине, вычеркнув значительную часть поставок. Россия сокращает трубопроводные поставки в Европу, а та уже объявила, что хочет прекратить закупки у Москвы, пусть и не сразу. Борьба за то, чтобы заполнить образовавшийся вакуум, превращается во всемирную кучу малу: страны спешат заполучить дефицитные грузы сжиженного природного газа в преддверии зимы в северном полушарии.

Германия предостерегла, что нехватка газа грозит крахом, подобным финансовому кризису 2008 года. Экономический центр Европы уже столкнулся с беспрецедентной перспективой, когда без электричества могут остаться как предприятия, так и потребители. Основной трубопровод для российского газа в Германию, «Северный поток», закроется с 11 июля на десять дней на техническое обслуживание, и крепнут страхи, что Москва его так и не запустит. Лидеры G7 ищут, как бы им обуздать газовые доходы России, и поддерживают новые инвестиции в СПГ. Однако страны победнее, выстроившие свои энергетические системы вокруг дешёвого газа, этого себе позволить не могут.

«Это как в 1970-е, только с природным газом. Сейчас мир смотрит на газ точно так же, как когда-то на нефть, и его ключевая роль в современной экономика стала очевидной, как и потребность в надёжных и разнообразных поставках», — говорит управляющий директор вашингтонской исследовательской фирмы ClearView Energy Partners LLC Кевин Бук.

По мнению авторов статьи, для ряда развивающихся экономик, которым всё чаще приходится соперничать с богатыми странами вроде Германии за поставки СПГ на глобальном рынке, последствия уже самые катастрофические.

В Пакистане, который выстроил свою энергосистему на дешёвом СПГ, плановые отключения электроэнергии погружают в жаркую летнюю тьму целые регионы. Торговые центры и фабрики в крупных городах закрываются, а правительственные чиновники работают по сокращённому графику.

Таиланд ограничил импорт СПГ из-за роста цен, что чревато нехваткой топлива в масштабе всей страны. Мьянма, которая никак не справится с политической нестабильностью, прекратила все закупки СПГ ещё в конце прошлого года, когда цены только начали расти. Индия и Китай также сократили импорт.

«Если раньше рынки природного газа были во многом разрозненны по регионам, теперь у нас появился глобальный спотовый рынок, который связал мировую доступность топлива, ставшего критически важным для многих экономик. В последние несколько месяцев это стало особенно очевидным», — приводит издание мнение Джеймса Уистлера, управляющего директора сингапурской брокерской компании Vanir Global Markets