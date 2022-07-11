СТРАНА: «одеты не по сезону» — родственники 75 украинских военных с острова Змеиный беспокоятся об их судьбе

В России остаются 75 украинских военных с острова Змеиный, сдавшихся в первый день российской спецоперации. Как пишет «СТРАНА», сестра одного из них рассказала, что родственники пленных обращались в Международный комитет Красного Креста и в Главное управление разведки Украины, однако им не предоставили никакой информации.
В российском плену остаются 75 пехотинцев и пограничников с острова Змеиный, захваченных в первый день российской спецоперации. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщила сестра одного из них Анастасия Дюльгер.
«Уже пятый месяц, как мой брат и ребята находятся в плену, и никто ничего не знает», — заявила она.
По её словам, родственники пленных обращались в Международный комитет Красного Креста и в ГУР, но информацию им не предоставляют.
«Мы не знаем, где они находятся, не знаем, в каком они состоянии. Они не одеты по сезону», — добавила Дюльгер.
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