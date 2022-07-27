Spiegel: Берлин одобрил поставку Украине сотни самоходных гаубиц — но на их производство уйдёт несколько лет

Немецкое правительство часто подвергается критике за нерешительность в поставках вооружений на Украину. Однако, по информации Der Spiegel, за кулисами Берлин уже одобрил миллиардную сделку, в рамках которой Киев должен получить сотню современных самоходных гаубиц от немецкого оборонного концерна KMW. Правда, на производство всех гаубиц может уйти несколько лет, поэтому речь идёт, прежде всего, об усилении украинской армии в долгосрочной перспективе, подчёркивает издание.

По информации немецкого журнала Der Spiegel, правительство Германии одобрило продажу Украине сотни современных самоходных гаубиц. Ещё 13 июля ответственное Министерство экономики, возглавляемое Робертом Хабеком, выдало немецкому производителю оружия Krauss-Maffei Wegmann (KMW) разрешение на производство самоходных гаубиц системы 2000.

Как напоминает Der Spiegel, в апреле Украина обратилась к KMW с вопросом о возможности закупки гаубиц непосредственно у производителя. KMW сразу же направила соответствующее предложение.

В оборонном концерне уже подтвердили сделку по продаже оружия. Представитель компании сообщил, что KMW подала соответствующую заявку в Министерство экономики 11 июля и получила разрешение на производство всего два дня спустя. По словам пресс-секретаря, бюджет на 100 самоходных гаубиц составляет €1,7 млрд. Это количество многократно превысит предыдущие поставки оружия на сумму около €600 млн.

Компания KMW должна немедленно начать производство систем вооружения. Однако до сих пор неясно, когда первые гаубицы будут поставлены на Украину. Производство всех гаубиц, вероятно, займёт несколько лет, поэтому речь идёт, прежде всего, об усилении украинской армии в долгосрочной перспективе, подчёркивает издание.

В последние недели правительство Германии уже поставило Украине несколько систем типа PzH 2000 из запасов бундесвера. Украинские солдаты ранее проходили обучение по этой системе в Германии. Вскоре после поставок из Германии в Twitter появились фотографии, на которых видно, что система вооружения применяется на линии фронта на востоке страны. Украинские солдаты восторженно отзывались о немецких гаубицах и их эффективности в видеороликах, утверждает немецкий журнал.

Самоходная гаубица 2000 может вести огонь на расстояние от 30 до 40 км в зависимости от используемых боеприпасов. Она считается одной из самых современных гаубиц в мире и может выпускать до десяти снарядов в минуту. По словам министра обороны Кристины Ламбрехт, перед поставкой Украина пообещала правительству Германии, что оружие из Германии не будет использовано против целей на территории России.

Одобрение этой миллиардной сделки свидетельствует о смене курса правительства Германии, пишет Der Spiegel. Поскольку бундесвер больше не может передавать оружие из собственных запасов, Берлин теперь полагается на прямые контракты между Украиной и немецкой оружейной промышленностью. Это уже позволило поставить несколько тысяч противотанковых орудий типа Matador. Поставка системы ПВО «Ирис-Т», запланированная на конец осени, также организуется по этой модели.

По сообщению немецкого оружейного концерна, для начала производства необходимо закупить достаточное количество материалов, включая броневую сталь и другие важные компоненты. Источники в компании говорят, что они настроены оптимистично. Во всяком случае, у концерна имеется достаточное количество персонала. Гаубица производится на предприятии в Германии, которое компания не хочет называть публично. Стволы для боевой машины поставляет дюссельдорфская компания Rheinmetall Group.

Как отмечается в статье, правительство Германии испытывает значительное давление из-за своих нерешительных поставок оружия на Украину. Прежде всего, предметом жёсткой критики — временами даже внутри коалиционного правительства — стала медленная процедура так называемого кругового обмена с восточными партнёрами. Политик СвДП по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, в частности, неоднократно призывала канцлера Олафа Шольца к более активному руководству в этом вопросе.

По данным анализа спецслужб и военных экспертов, гаубицы различных типов, поставленные Украине несколькими западными странами, значительно повысили обороноспособность украинской армии. Согласно анализу, украинские войска могут бороться с российскими подразделениями с помощью современных систем на больших расстояниях и уже смогли уничтожить российские склады оружия, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.