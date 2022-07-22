BFM: Франция потратит €85 млн на пополнение запасов военной техники взамен переданной Киеву

Франция потратит €85 млн на производство 18 САУ Caesar взамен переданных Украине, сообщает BFM TV со ссылкой на заявление министра вооружённых сил Франции Себастьяна Лекорну. Как пояснил чиновник, военная помощь Киеву почти на четверть сократила запасы этих вооружений во французской армии. При этом проблема, по словам Лекорну, может заключаться в способности французского ВПК быстро произвести необходимое количество техники.

Франция вложит €85 млн в проект замены 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, переданных Украине, сообщает BFM TV. Как передаёт издание со ссылкой на заявление министра вооружённых сил Франции Себастьяна Лекорну, военная помощь Киеву почти на четверть сократила запасы этих САУ во французской армии.

«Пакет в размере 85 миллионов евро позволит нам сделать это пополнение, чтобы не нарушать план тренировок и обучения наших артиллеристов», — уточнил министр на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам и обороне.

Как передаёт сайт телеканала, до начала российской спецоперации на Украине французские сухопутные войска имели в своём распоряжении 76 САУ Caesar со 155-миллиметровыми орудиями и дальностью стрельбы 40 км.

«Задача в том, чтобы технологическая база оборонной промышленности поспевала», — заметил Лекорну, имея в виду продолжающиеся переговоры с концерном Nexter, который производит установки Caesar. По словам компании, на изготовление одной САУ в настоящее время уходит более 18 месяцев.

Поскольку конфликт на Украине пролил свет на недостатки французского ВПК, в частности, на ситуацию с боевым запасом, Себастьян Лекорну признал, что «с боеприпасами нужно работать лучше» и определённые шаги для переоснащения армии могут быть предприняты в 2023 году. Тем не менее, «чтобы сделать эти корректировки, нам нужна отрасль, способная выдавать результат», — подчеркнул он.