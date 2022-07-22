BFM: Франция потратит €85 млн на пополнение запасов военной техники взамен переданной Киеву
Франция вложит €85 млн в проект замены 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, переданных Украине, сообщает BFM TV. Как передаёт издание со ссылкой на заявление министра вооружённых сил Франции Себастьяна Лекорну, военная помощь Киеву почти на четверть сократила запасы этих САУ во французской армии.
«Пакет в размере 85 миллионов евро позволит нам сделать это пополнение, чтобы не нарушать план тренировок и обучения наших артиллеристов», — уточнил министр на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам и обороне.
Ссылки по теме
-
Le Point: Франция отправила на Украину ещё шесть САУ Caesar
-
Эксперт Fox News: США не хватит никакого оружия, чтобы обеспечить победу Украины над Россией
-
Exxpress: «понятия не имеем, куда оно направляется» — в Европе обеспокоены отсутствием контроля за поставками оружия на Украину
-
Freie Welt: в ЕС опасаются, что поставляемое Киеву оружие окажется в руках преступников