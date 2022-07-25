Welt: в Германии отвергли обвинения Польши в сознательном срыве кругового обмена вооружением

Немецкие власти отвергли обвинения польских властей в том, что программа кругового обмена вооружением для помощи Украины — это просто «обман», сообщает Welt. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что этот процесс не работает должным образом, но «в такой ситуации никто не станет обманывать своего соседа по Европе». По её словам, с самого начала было понятно, что по щелчку пальцев заменить все танки в Польше, которые были отправлены Киеву, не получится.

После начала боевых действий на Украине прошли месяцы, но в Германии до сих пор постоянно возникают задержки с поставками вооружения. Теперь же Польша в резкой форме пожаловалась на то, что Германия не соблюдает свои обязательства в рамках так называемого кругового обмена оружием. Там происходящее даже назвали обманом. Немецкое же правительство отвергло это обвинение. В то же время процесс кругового обмена с Польшей, по-видимому, теперь окончательно провалился. Детальнее об этом расскажет Себастьян Плантхольт.

Как можно быстрее поставьте как можно больше танков, которыми могут пользоваться украинцы, а взамен вы получите танки из Германии. Такова была идея кругового обмена с Польшей. В Варшаве же теперь его буквально называют «обманом немцев», которые предлагают или устаревшие танки, или слишком малое количество современных. Происходящее вызывает недоумение и у оппозиции в Берлине.

РОДЕРИХ КИЗЕВЕТТЕР, эксперт по внешней политике от Христианско-демократического союза: Меня очень разочаровало то, что мы не ценим вклад восточноевропейских государств и не оказываем им необходимую поддержку с помощью кругового обмена. Здесь необходимы доработки.

На данный момент Польша поставила Украине 200 танков T-72 советского производства. В качестве компенсации Германия предложила ей 100 танков Leopard 1. Но Польша отказывается их принимать, потому что считает, что эта техника слишком сильно устарела, и вместо неё требует танки Leopard 2. Немецкое правительство предложила 20 таких танков.

Министр иностранных дел Анналена Бербок признала, что круговой обмен не работает должным образом. Но она отвергает обвинение Польши в том, что это «обман». «В такой ситуации никто не станет обманывать своего соседа по Европе. <…> С самого начала было понятно, что мы не сможем с сегодняшнего на завтрашний день заменить каждый танк по щелчку пальцев», — заявила Бербок в интервью Bild.

Министр обороны подчёркивает, что её ведомство прилагает все возможные усилия для того, чтобы как можно быстрее помочь Украине с вооружением. Но некоторые эксперты сомневаются в её словах.

КЛАУС ВИТТМАНН, генерал бундесвера в отставке: В действительности немецкое правительство действует так, как будто у него есть всё время на свете. Три месяца назад постановление бундестага о поставке тяжёлого вооружения по сути поставило перед правительством конкретную задачу, но с тех пор процесс практически не сдвинулся с места.

Прямые поставки оружия или круговой обмен с соседями — со стороны всё это определённо не похоже на успех Германии.

Дата выхода в эфир 24 июля 2022 года.