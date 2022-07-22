N-TV: Европол подтвердил случаи контрабанды западного оружия с Украины

Европол зафиксировал случаи торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения с Украины на чёрном рынке, заявил представитель полицейской службы Евросоюза, передаёт N-TV. По данным правоохранителей, в регионе «активно действуют преступные группировки и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе боевого». В Европоле опасаются, что в конечном счёте оно попадёт в руки террористов.

Европол выявил признаки контрабанды оружия с Украины. Официальный представитель полицейской службы Евросоюза Ян Оп Ген Оорт подтвердил, что правоохранителям известен ряд случаев торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения с Украины на чёрном рынке. В полицейских ведомствах отдельных стран ЕС не исключают и торговлю тяжёлым оружием. «Существует риск, что оно попадёт в руки организованных преступных группировок или террористов», — заявил Оп Ген Оорт, передаёт N-TV.

В конфиденциальном докладе Европола, направленном в Совет ЕС и попавшем в распоряжение СМИ, отмечается, что «в регионе активно действуют преступные группировки и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе боевого».

Представитель Европола заявил о серьёзной обеспокоенности в этой связи. По его словам, правоохранители зафиксировали случаи, когда отдельные лица пытались покинуть Украину с огнестрельным оружием. В Европоле опасаются, что вдоль украинской границы с ЕС были созданы тайники для организации контрабанды оружия и боеприпасов. Подобное происходило и во время войны в Югославии в 1990-х годах.

По словам представителя Европола, в даркнете («теневом интернете». — ИноТВ) выставили на продажу американскую противотанковую ракету типа Javelin. Правоохранителям только предстоит проверить подлинность этого объявления. Как заявил Оп Ген Оорт, Европол не исключает, что подобные объявления «являются частью российской пропаганды, направленной против поставок западного оружия», пишет N-TV.