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Daily Telegraph: Великобритания помогает Украине в поисках и нейтрализации российских шпионов

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Британская разведка помогает Киеву в поисках шпионов, охотящихся на военную технику, которую Запад поставляет на Украину, сообщает The Daily Telegraph. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, Лондон и Вашингтон дают практически всю необходимую для этого информацию и оборудование. Они также снабжают ВСУ высококачественными спутниковыми снимками для наведения на российские цели.
Daily Telegraph: Великобритания помогает Украине в поисках и нейтрализации российских шпионов
AP

Поставляемые Киеву американские реактивные системы залпового огня HIMARS практически полностью остановили продвижение российских войск на Украине, пишет The Daily Telegraph. Поэтому обнаружение и уничтожение военной помощи, идущей из западных стран, стало «главной задачей российских шпионов», утверждает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, Великобритания и другие международные партнёры активно помогают Киеву в поисках таких агентов. Лондон и Вашингтон предоставляют практически всю необходимую для этого информацию и оборудование. К примеру, большая часть западных военных поставок идёт на Украину через аэропорт Жешув-Ясёнка в Польше. И, по имеющейся информации, находящиеся поблизости российские шпионы следят за перелётами и передают информацию своим коллегам на Украине. После этого поставки отслеживают до места хранения, а потом Москва наносит по ним удар с помощью стратегического вооружения, например крылатых ракет «Калибр», которые запускают с подводных лодок в Чёрном море.
 
По словам Скибицкого, в преддверии 24 февраля на территории Украины также действовали «подрывные элементы», собирающие информацию о расположении частей ВСУ и военной инфраструктуры. Из-за этого первые недели боевых действий выдались «очень тяжёлыми», признал он: «Нам нужно было идентифицировать их, обнаружить и нейтрализовать, но ото всех мы избавиться не смогли… Мы не знаем, сколько их, но задействованы самые разные виды разведки: воздушная, космическая, а также коллаборационисты с украинской стороны. У России много информации».
 
По его словам, не только спецназ, но и полиция, а также обычные граждане сообщают о том, что в местах, где они проживают, находятся незнакомцы. Киев даже создал горячую линию на подконтрольных России территориях, чтобы местные могли передавать информацию о подозрительных лицах.
 
Скибицкий заявил, что украинская армия также пользуется разведывательной информацией, которую поставляют ей США в масштабе реального времени. Впрочем, данные для наведения американцы не предоставляют, так как это сделает их прямыми участниками боевых действий. К тому же он рассказал, что перед запуском ракет украинская сторона консультируется с разведкой США по поводу выбранных целей и у Вашингтона всегда есть возможность остановить атаку, если его что-то не устраивает*.
 
Также Великобритания и США предоставляют Киеву спутниковые снимки высокого разрешения: «В этой сфере у нас налажено очень хорошее сотрудничество с нашими партнёрами в Великобритании». При этом Главное управление разведки Минобороны Украины уже с 2014 года занимается расширением агентской сети в Москве. По словам Скибицкого, это даётся легко, ведь большое количество украинцев жили или продолжают жить в России, они построили там карьеру и занимают высокие должности в правительстве: «Естественно, всё это осуществляется тайно, ведь Россия ведёт очень активную контрразведывательную деятельность». В украинской сети шпионов в Москве заинтересованы и многие киевские партнёры, включая США и Великобританию, объяснил он: «Потому что мы говорим не только о ситуации на Украине, но и о безопасности Европы, а также всего восточного фланга НАТО».
 
*Комментарий ИноТВ:
 
«Всё это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечён в конфликт на Украине», — отметил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. По его словам, Минобороны России зафиксировало данное официальное признание и учитывает его на будущее.
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