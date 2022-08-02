Daily Telegraph: Великобритания помогает Украине в поисках и нейтрализации российских шпионов

Британская разведка помогает Киеву в поисках шпионов, охотящихся на военную технику, которую Запад поставляет на Украину, сообщает The Daily Telegraph. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, Лондон и Вашингтон дают практически всю необходимую для этого информацию и оборудование. Они также снабжают ВСУ высококачественными спутниковыми снимками для наведения на российские цели.

Поставляемые Киеву американские реактивные системы залпового огня HIMARS практически полностью остановили продвижение российских войск на Украине, пишет The Daily Telegraph. Поэтому обнаружение и уничтожение военной помощи, идущей из западных стран, стало «главной задачей российских шпионов», утверждает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, Великобритания и другие международные партнёры активно помогают Киеву в поисках таких агентов. Лондон и Вашингтон предоставляют практически всю необходимую для этого информацию и оборудование. К примеру, большая часть западных военных поставок идёт на Украину через аэропорт Жешув-Ясёнка в Польше. И, по имеющейся информации, находящиеся поблизости российские шпионы следят за перелётами и передают информацию своим коллегам на Украине. После этого поставки отслеживают до места хранения, а потом Москва наносит по ним удар с помощью стратегического вооружения, например крылатых ракет «Калибр», которые запускают с подводных лодок в Чёрном море.

По словам Скибицкого, в преддверии 24 февраля на территории Украины также действовали «подрывные элементы», собирающие информацию о расположении частей ВСУ и военной инфраструктуры. Из-за этого первые недели боевых действий выдались «очень тяжёлыми», признал он: «Нам нужно было идентифицировать их, обнаружить и нейтрализовать, но ото всех мы избавиться не смогли… Мы не знаем, сколько их, но задействованы самые разные виды разведки: воздушная, космическая, а также коллаборационисты с украинской стороны. У России много информации».

По его словам, не только спецназ, но и полиция, а также обычные граждане сообщают о том, что в местах, где они проживают, находятся незнакомцы. Киев даже создал горячую линию на подконтрольных России территориях, чтобы местные могли передавать информацию о подозрительных лицах.

Скибицкий заявил, что украинская армия также пользуется разведывательной информацией, которую поставляют ей США в масштабе реального времени. Впрочем, данные для наведения американцы не предоставляют, так как это сделает их прямыми участниками боевых действий. К тому же он рассказал, что перед запуском ракет украинская сторона консультируется с разведкой США по поводу выбранных целей и у Вашингтона всегда есть возможность остановить атаку, если его что-то не устраивает*.

Также Великобритания и США предоставляют Киеву спутниковые снимки высокого разрешения: «В этой сфере у нас налажено очень хорошее сотрудничество с нашими партнёрами в Великобритании». При этом Главное управление разведки Минобороны Украины уже с 2014 года занимается расширением агентской сети в Москве. По словам Скибицкого, это даётся легко, ведь большое количество украинцев жили или продолжают жить в России, они построили там карьеру и занимают высокие должности в правительстве: «Естественно, всё это осуществляется тайно, ведь Россия ведёт очень активную контрразведывательную деятельность». В украинской сети шпионов в Москве заинтересованы и многие киевские партнёры, включая США и Великобританию, объяснил он: «Потому что мы говорим не только о ситуации на Украине, но и о безопасности Европы, а также всего восточного фланга НАТО».