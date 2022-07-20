BFM TV: правительство США отслеживает «гораздо больше» смартфонов, чем предполагалось

Американские власти собирают данные с мобильных телефонов граждан в гораздо большем масштабе, чем предполагалось до этого, приводит BFM TV выводы Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), опубликованные на сайте TechCrunch. Выяснилось, что правительственные ведомства выслеживают нелегалов и подозреваемых в уклонении от налогов, скупая данные мобильных приложений у так называемых информационных брокеров.

Ни для кого не секрет, что власти США следят за телефонами своих граждан, пишет BFM TV. В 2020 году The Wall Street Journal выяснил, что многие правительственные учреждения в администрации Трампа покупали доступ к информации о местоположении смартфонов миллионов американцев, чтобы выследить нелегалов и подозреваемых в уклонении от налогов.

Цифры, опубликованные 18 июля Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU), заставляют по-новому взглянуть на неоспоримые факты. Так, специализированный сайт TechCrunch отмечает, что обнародованные данные говорят о слежке «гораздо большего масштаба, чем предполагалось до этого».

Главным образом речь идёт о двух учреждениях: иммиграционной и таможенной полиции и погранично-таможенной службе, которые входят в состав Министерства внутренней безопасности США. В 6 тыс. файлах, оказавшихся в руках ACLU, содержится более 336 тыс. координат, полученных с телефонов жителей Соединённых Штатов. Например, в 2018 году погранично-таможенная служба всего за три дня определила 113 654 различные точки, расположенные на юго-западе страны, то есть 26 местоположений в минуту.

Американское правительство получает такие данные благодаря компании Venntel. Как рассказывает французская газета, это так называемый информационный брокер, который собирает и перепродаёт данные мобильных приложений — игрушек, прогноза погоды или онлайн-покупок. В статье TechCrunch упоминается, что, покупая данные у брокеров, власти нарушают законодательство: ACLU подчёркивает, что такие действия «противоречат четвёртой поправке» к Конституции США, потому что речь идёт о «необоснованных анализе и перехвате правительством (информации. — ИноТВ) в результате покупки и использования огромных объёмов данных, втайне извлечённых с телефонов пользователей».

В документах правительство оправдывает свои действия тем, что все полученные данные обезличены. При этом ACLU в официальном сообщении ставит под сомнение это утверждение, потому что в конечном счёте координаты нужны для выслеживания людей. Кроме того, утверждается, что все данные собраны «с разрешения» пользователей, которые «добровольно» ими делятся. Хотя большинство компаний действительно упоминают, что собирают данные (например, о местоположении), основной части пользователей зачастую тяжело и трудно разбираться в деталях. Почти всегда они принимают условия предоставления услуг, которые по умолчанию включают предоставление данных. В результате большинство пользователей просто-напросто не знают, что их данные используют таким образом, отмечает BFM TV.