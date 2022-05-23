Глава спецслужбы ФРГ: мир между востоком и Западом в 90-е годы был всего лишь «щадящей аномалией»

Мир в Европе, существовавший в 1990-е годы XX века, был всего лишь «аномалией», заявил глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Томас Хальденванг. Теперь же шпионская активность между востоком и Западом достигла «как минимум уровня» холодной войны, «если даже не превысила его». Причиной этому послужило возобновившееся противостояние демократии и тоталитаризма, передаёт его слова Compact.

Мир, который царил в отношениях востока и Запада в 1990-е годы, был всего лишь «щадящей аномалией», заявил глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Томас Хальденванг. Сейчас шпионская активность между враждующими сторонами достигла «как минимум уровня» холодной войны, «если даже не превысила его», передаёт его словам Compact. Причиной этому послужило возобновившееся противостояние демократии и тоталитаризма, подчеркнул он, выступая на 18-м симпозиуме Федерального ведомства по защите Конституции.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц объявил о наступлении переломного момента в истории страны и необходимости увеличивать расходы на бундесвер для борьбы с внешними противниками. Но в отличие от него Хальденванг упомянул и о внутренних противниках. Он намерен отыскать всех «злых русских» в стране, ведь, по его словам, «экстремисты» пытаются присоединиться к гражданским протестным движениям против борьбы с коронавирусом и повышения цен на энергоресурсы, чтобы мобилизовать массы против власти.

Проблема ещё и в том, что сегодня экстремисты радикализируются сами, отметил Хальденванг. Они ищут удобную для себя информацию в интернете и на её основе строят свои эклектические теории заговора. При этом за последние 30 лет подконтрольное ему ведомство сильно изменилось. Подход к решению такого рода проблем стал «описательным»: сотрудники просто рассказывали о них. Но эти времена позади, подчеркнул Хальденванг: «Сегодня речь в большей степени идёт об отражении угроз».

Он объявил о том, что правоохранительные органы будут устраивать облавы на правых экстремистов и арестовывать шпионов: «Мы тут. Мы бдим. Мы готовы к обороне». Его заключительные слова, возможно, утешили «спящих овец» и конформистов в немецком обществе, но для оппозиции они прозвучали как угроза, ведь немецкие спецслужбы уже давно перестали защищать либеральный демократический строй, утверждает Compact.