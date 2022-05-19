Politico вспоминает, как крупнейшая операция США на Украине закончилась провалом

На фоне российской спецоперации на Украине издание Politico вспоминает об одной из первых секретных миссий времён холодной войны, когда с 1949 года американцы начали забрасывать на украинскую территорию бойцов диверсионно-десантных отрядов. В этой миссии приняли участие десятки агентов, и она стала одной из крупнейших тайных операций США в послевоенной Европе, однако закончилась провалом: около трёх четвертей из диверсантов почти сразу были схвачены или убиты на месте.

В конце 1949 года из Центральной Европы начали летать военно-транспортные самолёты без опознавательных знаков. Гигантские C-47, пилотируемые венграми и чехами, устремлялись в сторону Турции, а затем поворачивали над Чёрным морем на север, ускользая от радаров благодаря полёту на малых высотах. Когда самолёты пролетали над Львовом, в небе раскрывались парашюты бойцов диверсионно-десантных отрядов. После приземления они связывались с «участниками украинского сопротивления, пытавшимися дать отпор советской экспансии».

Как пишет Politico, данная операция носила название «Ред сокс» и была одной из первых секретных миссий времён холодной войны. Обученные американцами спецподразделения передавали кураторам разведданные с помощью новейшего радио- и коммуникационного оборудования, подстрекали зарождавшиеся националистические движения на Украине, в Белоруссии, Польше и странах Балтии. В Америке об этом мало кто помнит благодаря ряду гораздо более успешных миссий в других уголках света, однако в свете последних событий нельзя забывать уроки той операции.

Как отмечает автор материала, сразу после Второй мировой войны американские власти поняли, что их представление о бывших союзниках в СССР было строго ограничено. Недостаток информации вызывали две основные взаимосвязанные причины. Первой из них было отсутствие у США какого-либо структурированного разведывательного аппарата, коим в 1947 году стало ЦРУ. А вторая была ещё тревожнее: отсутствие контактов внутри Советского Союза, особенно в тех республиках, что выступали против доминирования Москвы. И именно этот момент стал проявляться ещё ярче, когда Кремль «начал захватывать и душить завоёванные страны и аннексировать европейские территории, включая ту часть Украины, что ранее находилась вне российского контроля».

Потенциальное решение предложило новоявленное ЦРУ. Американские агенты прочёсывали лагеря для перемещённых лиц по всей Европе в поисках изгнанников, которых можно было бы обучить, а затем тайно переправить обратно в Советский Союз. Их хотели использовать как для сбора разведданных, так и для установления связей с другими антисоветскими движениями. Но некоторые высшие чины ЦРУ решили, что останавливаться на достигнутом не стоит: необходимо вооружить этих возвращенцев и в перспективе расколоть Советский Союз.

Задумке способствовал ряд благоприятных обстоятельств. Как подробно описано в одном из немногих научных исследований операции, «в то время противовоздушная оборона СССР была ужасно неорганизованной, что позволяло американским самолётам нарушать его воздушное пространство практически безнаказанно».

Более того, по мнению американских кураторов, после приземления агенты сразу оказывались в зоне боевых действий, стравливая украинских националистов с советскими властями.

Эмигрантам «говорили, что всё делается во имя освобождения, свержения коммунистических режимов, — писал Скотт Андерсон в книге «Тихие американцы», посвящённой ранней истории ЦРУ. — Эту идею постоянно подкрепляли шквалом риторики, подобной той, что сейчас идёт из Вашингтона».

Однако этот план вызвал негативную реакцию со стороны определённых вашингтонских кругов. Как писал в 1947 году исполняющий обязанности начальника Отдела специальных проектов ЦРУ по советским операциям, США пришлось столкнуться с тем фактом, что в долгосрочной перспективе операции с использованием украинцев как организованной группы окажутся, вероятно, бесполезны хотя бы потому, что без политической поддержки украинские националистические группировки будут уничтожены вследствие давления и деморализации. Но в первые дни холодной войны ЦРУ рассчитывало на быстрый успех разведки, который помог бы и в других точках, особенно когда в конце 1940-х отношения между Вашингтоном и Москвой вошли в штопор.

К сентябрю 1949 года все приготовления к операции были завершены, и начались первые полёты. Диверсионно-десантные отряды успешно вторглись в воздушное пространство СССР, приземлившись на территории Западной Украины. И поначалу всё шло, казалось, хорошо. В донесениях, транслировавшихся американским кураторам с помощью нового нелегально ввезённого электронного оборудования, говорилось об успехе операции. Месяц за месяцем общий тон не менялся, оптимизм продолжал расти.

Однако в Вашингтоне начали появляться сомнения. С одной стороны, все были в курсе, с кем на самом деле связывались завербованные украинские эмигранты. Основная часть повстанцев была напрямую связана со зверствами нацистов в регионе.

«То были самые настоящие нацисты, — говорил один из руководителей операций ЦРУ. — И даже хуже, потому что многие из них делали за нацистов грязную работу».

Помимо опасений по поводу пособничества фашистам возросло понимание фактической деятельности советских спецслужб и проведения контрразведывательных операций, а также отсутствия шансов на успех операций, подобных «Ред сокс», в СССР.

«Вы отправляете людей в районы, контролируемые Советским Союзом, — в Польшу, на Украину или куда-то ещё — с мыслью, что они создадут группы сопротивления, — вспоминал один из руководителей ЦРУ. — Но существование этих групп при советской системе безопасности не представляется возможным… Это иллюзия… Вы просто посылаете людей на смерть».

Во всяком случае, добавил Андерсон, те антисоветские группы сопротивления, которые ЦРУ, как оно считало, помогало поддерживать, на самом деле напоминали водосборники, куда врагов режима — как внутренних, так и внешних — можно было загнать и удерживать до тех пор, пока государство не будет готово их уничтожить.

На осознание этой реальности США потребовались годы. В России агенты десантировались только для того, чтобы в скором времени сгинуть. В Польше на государственном радио внезапно появились подготовленные агенты с заявлениями о преступной деятельности во вред Польше, и всё это от имени некой сфальсифицированной националистической группы. В Латвии, Литве и Эстонии все предполагаемые группы сопротивления были «либо мистификацией, либо всецело контролировались КГБ», — писал Андерсон. Раз за разом советская разведка обманывала доверчивых американцев, посылая изгнанников на смерть или в тюрьму.

Но именно на Украине американцы потерпели наиболее, вероятно, постыдное фиаско. Безусловно, сразу после войны в регионе возникло настоящее движение сопротивления. Но к тому времени, когда американцы начали свою операцию, сопротивление уже было фактически уничтожено, ослабленное проникновением агентов КГБ и безжалостным преследованием со стороны СССР. Американцы, однако, и понятия об этом не имели. На волне дезинформационной кампании, отметил Андерсон, ЦРУ продолжало забрасывать в регион десятки новых агентов даже в середине 50-х. Но вместо того, чтобы спровоцировать восстание, около трёх четвертей из них сгинули без следа.

Сегодня, заключает автор статьи, спустя без малого 75 лет, Украина снова охвачена огнём. Российская спецоперация продолжается три месяца, и весь мир стал задуматься над тем, что может последовать дальше. К настоящему времени уже ясно, что возврата к прежнему статус-кво не будет. Несмотря на проявленную Украиной необыкновенную выносливость, страну ждёт, судя по всему, очередной раздел.

«Осталось лишь определить, где пройдёт разграничительная линия, ведь новый железный занавес уже опустился. Всё это значит, что США необходимо сформулировать новую стратегию в отношении не только Украины, но и России в целом. Формирование контуров новой политики уже началось, включая общие санкции, направленные на ослабление российского экспансионизма, и продолжающуюся военную поддержку Украины. Однако данная тактика предполагает краткосрочную выгоду, тогда как всеобъемлющую стратегию ещё предстоит сформировать», — подводит итог автор материала.