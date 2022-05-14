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Süddeutsche Zeitung: за три года в органах безопасности Германии выявили 327 праворадикалов

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С июля 2018 года по 30 июня 2021 в рядах служащих немецких органов безопасности было выявлено 327 сотрудников, связанных с праворадикальной идеологией, сообщает Süddeutsche Zeitung. Все они поддерживали множественные контакты с различными экстремистами, соответствующими партиями, а также организациями, связанными с хулиганской субкультурой и боевыми видами спорта. Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что немецкие власти используют все правовые возможности для того, чтобы уволить со службы «врагов Конституции».
Süddeutsche Zeitung: за три года в органах безопасности Германии выявили 327 праворадикалов
AP

За последние три года среди служащих органов безопасности Германии обнаружено 327 сотрудников, связанных с праворадикальной идеологией, так называемых «граждан рейха», или «самоуправленцев», сообщает Süddeutsche Zeitung. Об этом говорится в отчёте немецкого министерства внутренних дел.

В нём охвачен период с первого июля 2018 года по 30 июня 2021-го. В случае возникновения подозрений в отношении работников проводились проверки на предмет их участия в праворадикальных мероприятиях, поддержки контактов с экстремистскими партиями или использования ими нацистских приветствий. К тому же некоторых уличили в использовании праворадикального контента в общих чат-группах.
 
Установить наличие межрегиональной сети экстремистов не удалось, но Ведомство по охране Конституции обратило внимание на то обстоятельство, что сотрудники, которые были признаны правыми радикалами, поддерживали большое количество связей с различными экстремистами, соответствующими партиями, а также организациями, связанными с хулиганской субкультурой и боевыми видами спорта.
 
За трёхгодичный период было рассмотрено 860 случаев, продолжает немецкое издание. В результате было начато 500 дисциплинарных и правовых процессов. В 38% случаев потребовалось задействовать службы разведки. В Службе военной контрразведки Германии было выявлено 83 правых экстремиста. В федеральной полиции — 18, на таможне — четыре, в Федеральном управлении уголовной полиции — два, в Ведомстве по защите Конституции, Федеральной разведывательной службе и Полиции бундестага по одному.
 
Подавляющее большинство сотрудников соблюдают Конституцию, подчеркнула министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Их репутация не должна пострадать из-за нескольких экстремистов. Она также подчеркнула, что немецкие власти используют все правовые возможности для того, чтобы уволить со службы «врагов Конституции» и в случае необходимости заточить правовые инструменты. Она также анонсировала законопроект по изменению дисциплинарного права.
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