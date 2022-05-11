Das Erste: в Германии зафиксирован беспрецедентный рост числа преступлений по политическим мотивам

Число преступлений, совершённых по политическим мотивам, в Германии в 2021 году выросло на 23% по сравнению с годом предыдущим, сообщает Das Erste. По данным Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, в общей сложности было зафиксировано более 55 тыс. таких преступлений — рекордный показатель. Эксперты связывают происходящее с радикализацией германского общества на фоне пандемии коронавируса и видят в этом отражение существующих социальных конфликтов.

Последние статистические данные, касающиеся преступлений, совершённых по политическим мотивам, настораживают. Число преступлений с политической подоплёкой за прошлый год увеличилось ещё значительнее, чем было известно ранее. Это относится не только к так называемым пропагандистским правонарушениям, связанным с распространением экстремистсикх материалов и запрещённой символики, но и к насильственным преступлениям, пишет Das Erste.

Согласно данным Федерального ведомства уголовной полиции, за 2021 год в Германии было совершено 55 048 политически мотивированных преступлений. Это на 23% больше, чем в 2020 году — беспрецедентный показатель. Число насильственный преступлений, совершённых по политическим мотивам, увеличилось на 15,5% и составило 3899.

Рост числа преступлений, которые не могут быть отнесены на счёт ни правых, ни левых экстремистов, оказался самым значительным — их количество увеличилось более чем на 147%. По данным полиции, подозреваемыми, не являющимися сторонниками какой-либо идеологии, было совершено 21 339 преступлений.

Глава Федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх связывает происходящее с радикализацией германского общества на фоне пандемии коронавируса и мер, принимаемых правительством для сдерживания её распространения. Другие политически мотивированные преступления, которые невозможно отнести ни к одной из «классических областей», были совершены в контексте выборов.

В этой связи закономерен и резкий рост числа уголовных преступлений против государственной власти и её представителей. Полиция зарегистрировала более 14 тыс. таких преступлений, что на 51% выше, чем в 2020 году. Почти три четверти преступлений, направленных против государственных или выборных должностных лиц, были совершены подозреваемыми, которых невозможно классифицировать как сторонников какой-либо конкретной идеологии.

По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, предпосылки для политически мотивированных преступлений «стали более разнообразными и размытыми», что отражает существующие социальные конфликты в германском обществе. «Мы чётко видим, что должны всеми силами защищать нашу демократию», — отмечает она.

Значительно выросло и количество преступлений на почве антисемитизма — почти на 29%. Всего за 2021 год было зафиксировано 3027 таких правонарушений. «Это позор для нашей страны», — считает Фезер. 84% преступлений, совершённых на почве антисемитизма, можно отнести на счёт правых экстремистов. В то же время всё более заметным становится исламистский антисемитизм.

Согласно исследованию, проведенному по заказу Американского еврейского комитета (AJC), 73% жителей Германии воспринимают антисемитизм как проблему для общества в целом. В то же время, однако, антисемитские предрассудки «поддерживаются значительной частью немецкого общества». До 35% населения разделяют антисемитские настроения. В общей сложности 23% опрошенных заявили, что евреи обладают слишком большой властью в области экономики и финансов. Почти 20% считают, что евреи оказывают слишком большое влияние на политику и СМИ. По мнению авторов исследования, результаты опроса показывают, что антисемитские настроения гораздо шире распространены среди мусульман. При этом они сильнее распространены среди посетителей мечетей, чем среди других мусульман.

Учитывая результаты опроса, уполномоченный правительства Германии по вопросам противодействия антисемитизму и отношениям с еврейскими организациями Феликс Кляйн призывает бороться со всеми формами антисемитизма, независимо от того, исходит ли он от сторонников правых или левых взглядов или приверженцев ислама.

«Слышимый и видимый антисемитизм и участившиеся нападения на местных политиков, работников СМИ и полицию больше не являются временным явлением», — отмечает федеральный председатель профсоюза полицейских Оливер Мальхов. По его словам, необходимо более интенсивно наблюдать за проявлениями экстремизма.

В целом, по данным Федерального ведомства уголовной полиции, большинство политически мотивированных преступлений было совершено правыми экстремистами. Полиция насчитала почти 22 тыс. таких уголовных преступлений — почти на 7% ниже, чем в прошлом году. На счёт левых экстремистов полиция относит около 10 тыс. уголовных преступлений — примерно на 7,8% меньше, чем годом ранее.

Число преступлений на почве «иностранной идеологии» выросло на 14% и составило 1153, в том числе 140 насильственных преступлений. В первую очередь такие преступления связаны с израильско-палестинским конфликтом и курдским конфликтом. Преступность на почве религиозной вражды осталась на уровне прошлого года — 479 случаев.

Федеральное ведомство уголовной полиции зафиксировало рост преступности в сфере «гендерной/сексуальной идентичности» на 66%. В общей сложности было совершено 340 таких правонарушений. Количество преступлений на почве гомофобии удвоилось и достигло 870, отмечает Das Erste.