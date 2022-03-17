Der Spiegel: «угроза демократии» — в Германии представили новый план по борьбе с праворадикалами

В Министерстве внутренних дел Германии объявили о новых мерах по борьбе с экстремистами правого толка, сообщает Der Spiegel. Власти собираются обрубать им источники финансирования, разоружать и лишать возможности занимать государственные должности. «Бдительная и обороноспособная» немецкая демократия даст «жёсткий бой» «врагам Конституции», заявила глава министерства Нэнси Фезер.

Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер считает, что главная угроза демократии в Германии исходит от правых экстремистов, сообщает Der Spiegel. По её словам, эти люди действуют всё более грубыми методами и презирают государство, что требует со стороны властей последовательных действий. В связи с этим она представила новый план по борьбе с праворадикальными структурами.

Наша демократия «бдительная и обороноспособная», заявила Фезер, подчеркнув, что министерство даст жёсткий бой «врагам Конституции». Так, около 1500 граждан ФРГ, которых спецслужбы определили как правоэкстремистов, имеют право на ношение оружия. Власти хотят их разоружить и разрабатывают процедуры, которые позволят лишить их этого права, а также в будущем отказать в его предоставлении людям схожих взглядов.

Также немецкое МВД хочет обрубить праворадикалам источники финансирования, продолжает издание. Речь идёт о фестивалях, соревнованиях по единоборствам и магазинах с мерчендайзом, с помощью которых экстремистские сети зарабатывают деньги. К тому же власти собираются лишить представителей этих структур возможности занимать государственные должности. «Тот, кто отвергает государство, не может ему служить», — говорится в плане.

При этом в документе также затронута тема травли в интернете и теорий заговора: «Идеологии, построенные на теориях заговора, с их антидемократическим популизмом могут открыть дверь правому экстремизму». Власти хотят противостоять возможной радикализации населения с помощью мер по повышению политической грамотности и компетентности в области медиа.

В рамках нового плана министерство собирается обратить особое внимание и на случаи враждебных действий со стороны праворадикалов в отношении государственных чиновников и депутатов. За прошедшие годы на фоне пандемии коронавируса число политически мотивированных преступлений против региональных политиков увеличилось больше чем в три раза, отмечает издание. В МВД планируют создать целую сеть учреждений для помощи пострадавшим от действий экстремистов, а также принимать упреждающие меры для защиты тех, кто потенциально может стать их жертвой.