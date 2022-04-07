Spiegel: неонацисты в Айзенахе готовили отряды для нападений на левых и полицию

По всей Германии был проведён масштабный рейд против представителей ультраправых и, в частности, против спортивной группы боевых единоборств «Нокаут 51» в Айзенахе, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Местные неонацисты даже пытались создать целый подконтрольный им квартал. Целью участников отряда была вербовка молодых мужчин и их подготовка к уличным боям, а также охота на левых и на полицейских — при возможной поддержке Национал-демократической партии.

Неделю назад Леон Р. ещё сидел на скамье для свидетелей в качестве жертвы: суд в Дрездене вызвал в суд неонациста, чтобы он рассказал, как всё было два с половиной года назад, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Вскоре после полуночи в его паб Bull's Eye в Айзенахе ворвались люди в масках и избили его и его гостей. Нападавшие, вероятно, были выходцами из левоэкстремистской среды и, по-видимому, жаждали мести.

В среду 24-летний Леон Р. и сам был арестован как предполагаемый преступник. Генеральный прокурор Питер Франк обвиняет его и ещё 13 человек в том, что они являются членами или сторонниками преступной организации — правоэкстремистской группы боевых искусств «Нокаут 51». Их целью, по всей видимости, была охота на левых и полицейских. В нескольких случаях, по словам следователей, члены группы уже нанесли серьёзные травмы людям. Четверо из неонацистов сейчас находятся под стражей.

Их лидер, Леон Р., предположительно также участвовал в делах немецкого ответвления американской террористической группы Atomwaffen Division. Это одна из самых радикальных среди известных неонацистских группировок, поясняет Der Spiegel. В немецком пропагандистском видео группы 2018 года искажённый компьютером голос угрожает: «Ножи уже наточены». Есть основания полагать, что Леон Р. участвовал в создании разжигающего ненависть видеоролика.

Произведённый в среду арест ультраправых спортсменов, занимающихся единоборствами, был частью рейда против 50 неонацистов по всей Германии. Это один из крупнейших ударов по ультраправой сцене за последние десятилетия: по данным Федерального управления уголовной полиции, в 11 федеральных землях было задействовано более тысячи полицейских. В центре внимания находился город Айзенах, в котором бесчинствовал отряд Леона Р.

Эксперты уже много лет говорят о том, что в городе с населением 42 тыс. человек на западе Тюрингии сформировалась опасная правоэкстремистская среда. Согласно отчёту Йенского института демократии и гражданского общества, Айзенах является «горячей точкой» неонацистской сцены. Правые экстремисты могли действовать там практически беспрепятственно в течение долгого времени, расистские нападения и нападения на альтернативных левых практически стали частью повседневной жизни, подчёркивает издание.

Сначала Леон Р. и его соратники организовали «Национальную реконструкцию Айзенаха». Позже они основали группу боевых искусств под названием «Нокаут 51» — английский термин в боксе, означающий удар, после которого противник не в состоянии продолжить бой. 51 означает пятую и первую букву алфавита, EA, это автомобильный регистрационный номер в Айзенахе, поясняет Der Spiegel.

Бойцы смогли пройти обучение в здании, известном как Flieder Volkshaus, где расположен региональный офис Национал-демократической партии Германии. Дом считается местом встречи представителей воинствующей неонацистской сцены. Фотографии изнутри здания, обнародованные антифашистским исследовательским коллективом Exif, показывают Леона Р. и других членов «Нокаут 51» перед флагом со свастикой. Один из мужчин поднимает правую руку в гитлеровском приветствии. Он также был арестован в среду.

По информации Der Spiegel, федеральная прокуратура Карлсруэ сейчас также ведёт расследование в отношении тюрингского представителя НДПГ и известного судебным органам участника акций с применением насилия Патрика В., вхожего в Flieder Volkshaus. Считается, что он поддерживал преступную организацию.

По данным Федеральной прокуратуры, группа «Нокаут 51» вербовала молодых, националистически настроенных мужчин для дальнейшей идеологической обработки — и подготовки их к уличным боям. Не позднее марта 2020 года отряд намеревался совершить «значительные уголовные преступления», в первую очередь против левых. В Айзенахе правые экстремисты, как говорят, пытались создать своего рода национально-освободительную зону, «нацистский квартал», где всем заправляли бы они.

По данным Тюрингского ведомства по охране конституции, у молодых людей из Айзенаха были очень хорошие связи на месте преступления. Они посещали правоэкстремистские мероприятия по боевым искусствам, такие как TIWAZ или «Битва Нибелунгов» в Саксонии.

На имеющихся фотографиях видно, как несколько человек из группы упражняются в стрельбе, по-видимому, в Чехии. За последние два года отряды также неоднократно появлялись на демонстрациях против правительственных мер в связи с коронавирусом.

Лидер группы «Нокаут 51» Леон Р. классифицируется Управлением уголовной полиции земли Тюрингия как «в значительной степени готовый к применению насилия». Согласно судебным документам, неонацист однажды заходил на теперь уже закрытый полицией сайт, на котором пользователи обменивались советами по изготовлению взрывчатки.

Много лет назад Леон Р. также установил контакты на международной неонацистской сцене. На форуме, раскрытом хакерами, на котором также общались сторонники Atomwaffen Division, Леон Р. действовал под псевдонимом Антидемократ.

В одной из бесед в интернете он раскрыл своё мировоззрение. Он не верит в Бога, у него нет на это времени. «Германия — моя религия, Гитлер — мой пророк», — утверждал арестованный неонацист.