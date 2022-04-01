CNN рассказал о неонацистском прошлом и настоящем «Азова»

Госдепартамент США в своё время подумывал о том, чтобы признать «Азов» иностранной террористической организацией, пишет CNN. Хотя США не пошли на этот шаг, однако до сих пор в этом подразделении остаются неонацистские настроения и атрибутика, которые не исчезли даже после интеграции батальона в состав украинских вооружённых сил.

Для российских властей одним из ярких аргументов в поддержку спецоперации на Украине стало крайне правое движение «Азов», которое уже на протяжении почти десятилетия является частью украинского военного и политического ландшафта, сообщает CNN.



Военное и политическое крыло «Азова» официально разделились в 2016 году, когда была основана ультраправая партия «Национальный корпус». К тому времени батальон «Азов» был уже интегрирован в состав Национальной гвардии Украины.



В этом батальоне, активно участвующем в нынешнем конфликте, имеются неонацистские настроения, которые не исчезли полностью даже после его интеграции в украинские вооружённые силы.



В период своего расцвета в качестве автономного ополчения батальон «Азов» ассоциировался со сторонниками превосходства белой расы, неонацистской идеологией и символикой. Он был особенно активен в Мариуполе и его окрестностях в 2014-м и 2015 году. Работавшие там съёмочные группы CNN тогда сообщали о том, что «Азов» использует неонацистские эмблемы и атрибутику.



Когда батальон уже был в составе Национальной гвардии Украины, в конгрессе США разгорелась дискуссия о признании движения «Азов» иностранной террористической организацией. На фоне всего этого в защиту данной организации выступил тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



«Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения «Азов» является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение», — заявил он интернет-газете «Украинская правда» в 2019 году.



В недалёком прошлом руководство «Азова» открыто поддерживало взгляды сторонников превосходства белой расы и налаживало на Западе связи с аналогичными группами и лицами.



По имеющейся информации, в 2010 году Андрей Билецкий, нынешний лидер Национального корпуса, политического крыла движения «Азов», заявил, что его цель состоит в том, чтобы «возглавить белые расы всего мира в последнем крестовом походе».



Батальон «Азов» был сформирован в 2014 году. В то время Министерство обороны Украины призвало добровольческие батальоны присоединиться к борьбе на востоке Украины и помочь своей сражающейся армии.



Роль батальона в «освобождении Мариуполя от пророссийских сил» в июне 2014 года принесла ему в Украине «статус героя», заявил Александр Ритцманн, сотрудник Проекта по борьбе с экстремизмом (CEP).



Но этот статус пришёл со своим багажом: крайне правыми взглядами некоторых членов и неонацистскими знаками отличия. К ним относятся чёрное солнце, «языческий символ, присвоенный нацистами для своей псевдорелигии», и вольфсангель, «символ, который также приняли крайне правые экстремисты», отмечает Ритцманн.



Руководство «Азова» отвергает неонацистские ассоциации, утверждая, что вольфсангель состоит из букв «N» и «I», означающих «национальную идею».



Несмотря на то что соучредителем батальона «Азов» был Билецкий, ранее возглавлявший праворадикальную группировку «Патриот Украины», это воинское формирование вооружалось государством и частично финансировалось местными олигархами. По словам Ритцманна, среди прочего, финансирование поступало от магната еврейского происхождения Игоря Коломойского. Американский Госдеп ввёл против последнего санкции в марте 2021 года. Годом ранее Министерство юстиции США начало в отношении него расследование по обвинению в растрате и мошенничестве.



Когда в 2014 году батальон «Азов» был в качестве полка передан под командование МВД Украины, «политически мотивированные бойцы, такие как Билецкий, ушли и основали движение «Азов», чтобы таким образом иметь возможность заниматься своей ультранационалистической, ультраправой работой, чего в украинской армии им делать не дозволялось», отмечает Ритцманн.



Созданная Билецким политическая партия «Национальный корпус», которую Госдепартамент США в 2018 году охарактеризовал как националистическую группу ненависти, «является, по сути, стержнем того, что мы сегодня называем движением «Азов», заявил каналу CNN Кацпер Ренкавек, научный сотрудник Центра исследований экстремизма (C-REX) при Университете Осло.



«Движение «Азов» является опасным ключевым игроком среди транснациональных крайне правых и уже несколько лет служит сетевым хабом, имеющим прочные связи с ультраправыми экстремистами во многих странах Европейского союза и США», — сказал Ритцманн.



Елена Семеняка, глава международного отдела Национального корпуса, в 2018 году посетила фестиваль, организованный немецкими неонацистами; а в 2019 году она выступила на ультраправом форуме Scanza Forum в Швеции вместе с британским неонацистом Марком Коллеттом.



С момента образования в 2014 году движение «Азов» разрослось и включает в себя ополчение, летние лагеря для детей и военизированные учебные центры. Оно проводит мероприятия, в том числе музыкальные фестивали, политические мероприятия и турниры по смешанным единоборствам, продвигая себя в международном ультраправом пространстве.



Национальный корпус неоднократно демонстрировал своё презрение к либеральным ценностям при взаимодействии с группами меньшинств, но для них всё проходило без особых последствий.



В докладе Госдепартамента США за 2018 год говорится, что ополченцы из этого движения «напали и разрушили цыганский лагерь в Киеве после того, как его обитатели не отреагировали на их ультиматум покинуть этот район в течение 24 часов». Причём, как отмечается в статье, происходило всё это на глазах у местной полиции.



Хотя ультраправое мировоззрение движения «Азов» не вызывает сомнений, в Госдепартаменте США ведутся интенсивные дебаты о том, следует ли классифицировать батальон «Азов» как «иностранную террористическую организацию».



«Люди всегда предполагают, что это (полк «Азов» и движение «Азов») одна «Звезда смерти», — сказал Ренкавек.



Однако, по его словам, «с каждым годом связи между полком и движением ослабевают». Ренкавек поясняет, что в рядах батальона теперь есть украинцы, которые не имеют ничего общего с его неонацистским прошлым.



В свою очередь, Ритцманн отмечает, что ультраправый элемент в украинской армии ничем не отличается от того, что было выявлено в других вооружённых силах, например, в Германии и США.



«По всей видимости, ультраправые экстремисты служат в украинской армии, как и во всех других армиях, — достоверных данных об их точном количестве нет», — сказал он.



Между тем, как сообщает CNN со ссылкой на украинско-американского журналиста Алексея Кузменко, специализирующегося на расследованиях деятельности украинских ультраправых, полк по-прежнему носит символ вольфсангеля, а лидеры движения «Азов», которые когда-то были командирами в этом подразделении, продолжают его посещать.



Кузьменко указывает, что по состоянию на 2021 год полк «активно участвовал в подготовке молодёжных лидеров движения».



«Хотя корректно будет отметить, что крайне правые на Украине имеют минимальную поддержку на выборах, однако они («Азов») почти всегда остаются безнаказанными за насилие, направленное против меньшинств, им никак не мешают в их усилиях по укреплению влияния в вооружённых силах и силовых структурах, а высшее руководство Украины сделало их нормальным явлением», — рассказывает он.



Кроме того, по словам экспертов, с момента своего образования движение «Азов» вербовало иностранных боевиков, мотивированных идеями о превосходстве белой расы, для борьбы на Украине. Полномасштабный ввод российских войск на Украину и обращение украинского президента Зеленского к иностранным добровольцам с призывом присоединиться к борьбе вызвали обеспокоенность по поводу радикализации нынешнего конфликта.



«Меня беспокоит то, что люди, особенно ультраправые экстремисты в Европе, получат боевой опыт и подготовку на украинском театре военных действий, а затем используют это для террористических атак в самой Европе», — заявил Колин Кларк, старший научный сотрудник исследовательского центра Soufan Center.



Между тем Ренкавек заявил, что после ввода российских войск на Украину «Азов» смог завербовать только 20 иностранных боевиков. Однако канал CNN отмечает, что не смог независимым образом проверить эти данные.