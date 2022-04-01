CNN рассказал о неонацистском прошлом и настоящем «Азова»
Военное и политическое крыло «Азова» официально разделились в 2016 году, когда была основана ультраправая партия «Национальный корпус». К тому времени батальон «Азов» был уже интегрирован в состав Национальной гвардии Украины.
В этом батальоне, активно участвующем в нынешнем конфликте, имеются неонацистские настроения, которые не исчезли полностью даже после его интеграции в украинские вооружённые силы.
В период своего расцвета в качестве автономного ополчения батальон «Азов» ассоциировался со сторонниками превосходства белой расы, неонацистской идеологией и символикой. Он был особенно активен в Мариуполе и его окрестностях в 2014-м и 2015 году. Работавшие там съёмочные группы CNN тогда сообщали о том, что «Азов» использует неонацистские эмблемы и атрибутику.
Когда батальон уже был в составе Национальной гвардии Украины, в конгрессе США разгорелась дискуссия о признании движения «Азов» иностранной террористической организацией. На фоне всего этого в защиту данной организации выступил тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения «Азов» является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение», — заявил он интернет-газете «Украинская правда» в 2019 году.
В недалёком прошлом руководство «Азова» открыто поддерживало взгляды сторонников превосходства белой расы и налаживало на Западе связи с аналогичными группами и лицами.
По имеющейся информации, в 2010 году Андрей Билецкий, нынешний лидер Национального корпуса, политического крыла движения «Азов», заявил, что его цель состоит в том, чтобы «возглавить белые расы всего мира в последнем крестовом походе».
Батальон «Азов» был сформирован в 2014 году. В то время Министерство обороны Украины призвало добровольческие батальоны присоединиться к борьбе на востоке Украины и помочь своей сражающейся армии.
Несмотря на то что соучредителем батальона «Азов» был Билецкий, ранее возглавлявший праворадикальную группировку «Патриот Украины», это воинское формирование вооружалось государством и частично финансировалось местными олигархами. По словам Ритцманна, среди прочего, финансирование поступало от магната еврейского происхождения Игоря Коломойского. Американский Госдеп ввёл против последнего санкции в марте 2021 года. Годом ранее Министерство юстиции США начало в отношении него расследование по обвинению в растрате и мошенничестве.
Когда в 2014 году батальон «Азов» был в качестве полка передан под командование МВД Украины, «политически мотивированные бойцы, такие как Билецкий, ушли и основали движение «Азов», чтобы таким образом иметь возможность заниматься своей ультранационалистической, ультраправой работой, чего в украинской армии им делать не дозволялось», отмечает Ритцманн.
«Движение «Азов» является опасным ключевым игроком среди транснациональных крайне правых и уже несколько лет служит сетевым хабом, имеющим прочные связи с ультраправыми экстремистами во многих странах Европейского союза и США», — сказал Ритцманн.
С момента образования в 2014 году движение «Азов» разрослось и включает в себя ополчение, летние лагеря для детей и военизированные учебные центры. Оно проводит мероприятия, в том числе музыкальные фестивали, политические мероприятия и турниры по смешанным единоборствам, продвигая себя в международном ультраправом пространстве.
Хотя ультраправое мировоззрение движения «Азов» не вызывает сомнений, в Госдепартаменте США ведутся интенсивные дебаты о том, следует ли классифицировать батальон «Азов» как «иностранную террористическую организацию».
Однако, по его словам, «с каждым годом связи между полком и движением ослабевают». Ренкавек поясняет, что в рядах батальона теперь есть украинцы, которые не имеют ничего общего с его неонацистским прошлым.
«По всей видимости, ультраправые экстремисты служат в украинской армии, как и во всех других армиях, — достоверных данных об их точном количестве нет», — сказал он.
Между тем, как сообщает CNN со ссылкой на украинско-американского журналиста Алексея Кузменко, специализирующегося на расследованиях деятельности украинских ультраправых, полк по-прежнему носит символ вольфсангеля, а лидеры движения «Азов», которые когда-то были командирами в этом подразделении, продолжают его посещать.
Кузьменко указывает, что по состоянию на 2021 год полк «активно участвовал в подготовке молодёжных лидеров движения».
«Хотя корректно будет отметить, что крайне правые на Украине имеют минимальную поддержку на выборах, однако они («Азов») почти всегда остаются безнаказанными за насилие, направленное против меньшинств, им никак не мешают в их усилиях по укреплению влияния в вооружённых силах и силовых структурах, а высшее руководство Украины сделало их нормальным явлением», — рассказывает он.
Кроме того, по словам экспертов, с момента своего образования движение «Азов» вербовало иностранных боевиков, мотивированных идеями о превосходстве белой расы, для борьбы на Украине. Полномасштабный ввод российских войск на Украину и обращение украинского президента Зеленского к иностранным добровольцам с призывом присоединиться к борьбе вызвали обеспокоенность по поводу радикализации нынешнего конфликта.
Между тем Ренкавек заявил, что после ввода российских войск на Украину «Азов» смог завербовать только 20 иностранных боевиков. Однако канал CNN отмечает, что не смог независимым образом проверить эти данные.
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