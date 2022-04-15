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Das Erste: в Германии задержали злоумышленников, планировавших похищение главы Минздрава ФРГ

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Немецкая полиция задержала четверых злоумышленников, подозреваемых в попытке похищения немецкого министра здравоохранения Карла Лаутербаха, сообщает Das Erste. Согласно предварительным данным, подозреваемые планировали похитить Лаутербаха, а также совершить диверсии на электроподстанциях и линиях электропередач, спровоцировав в Германии повсеместное отключение электричества.
Das Erste: в Германии задержали злоумышленников, планировавших похищение главы Минздрава ФРГ
AP
В Германии задержали четверых человек, состоявших в группе Telegram с экстремистским содержанием, сообщает Das Erste. Они обвиняются в подготовке тяжёлых преступлений и нарушении законов по контролю за оружием. Как пишет издание, злоумышленники, предположительно, готовили нападения, а также собирались похитить министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха.
 
В качестве основных подозреваемых фигурируют двое мужчин из городов Нойштадт и Фалькензе. На данный момент в отношении всех задержанных проводится расследование. Согласно информации из СМИ, злоумышленники планировали устроить атаки на электроподстанции и линии электропередач с целью вызвать отключение электричества по всей Германии. Спровоцированный этим хаос они намеревались использовать для обрушения немецкой демократической системы и прихода к власти. Кроме того, злоумышленники хотели похитить главу Минздрава ФРГ Карла Лаутербаха.
 
Сообщается, что обвиняемые собирались закупить различное оружие, в том числе автоматы, мины и защитное снаряжение. Передача первой партии оружия должна была пройти на этой неделе в Нойштадте. Как пишет Das Erste, во время домашних обысков полиция обнаружила у подозреваемых огнестрельное оружие, боеприпасы и даже одну штурмовую винтовку.
 
Согласно данным из переписок подозреваемых, они исповедуют правоэкстремистскую идеологию, пишет Das Erste. Кроме того, злоумышленники были противниками коронавирусной политики Берлина.
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