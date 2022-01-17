Die Welt: немецкие органы безопасности усиливают давление на Telegram

Немецкое федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) усилит давление на мессенджер Telegram, сообщает Die Welt. Представители BKA сообщили, что ведомство намерено последовательно отправлять Telegram запросы на удаление правоэкстремистских материалов: отмечается, что ряд немецких политиков и чиновников уже давно критикуют мессенджер, считая, что на платформе активно распространяются теории заговора и правоэкстремистские материалы.
Немецкое федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) намерено усилить давление на мессенджер Telegram и предпринять решительные меры против правоэкстремистских и прочих нелегальных материалов, публикуемых на платформе, сообщает Die Welt. В частности, BKA намерено последовательно направлять в Telegram просьбы об удалении тех или иных материалов.
Как отмечает издание, до сей поры руководство мессенджера почти никогда не удовлетворяло просьб BKA касательно правоэкстремистских материалов, однако в ведомстве намерены и дальше гнуть свою линию. Представители BKA заявили, что конечной целью является налаживание сотрудничества с Telegram.
Между тем многие немецкие политики и чиновники всё чаще критикуют Telegram, заявляя, что мессенджер всё чаще используется для распространения правоэкстремистских идей, а также теорий заговора, пишет Die Welt. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер даже не исключила отключение Telegram в качестве крайней меры.
Расследование правонарушений в Telegram остаётся проблематичным, отмечает издание. Запросы соответствующих ведомств зачастую остаются без ответа. Кроме того, согласно закону о деятельности соцсетей, мессенджеры должны сами предпринимать меры против экстремистского контента: однако в случае с Telegram такого почти не происходит. По мнению BKA, руководство Telegram не заинтересовано в сотрудничестве с органами безопасности. При этом в BKA отмечают, что Telegram придерживается разной политики в отношении разных видов экстремизма. К примеру, если правоэкстремистские материалы удаляются редко, то по-другому обстоит дело с исламистской пропагандой: материалы подобного характера оперативно удаляются из мессенджера.
Прибывшие в Донбасс журналисты из Франции, Германии и Польши при содействии ВСУ готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить самопровозглашённую Луганскую народную республику в обстрелах, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.
Вице-президент российской Ассоциации репродукции человека Маргарита Аншина заявила, что в России участвующие в программе суррогатного материнства биологические родители вынуждены усыновлять своих детей.
Пик волны заболеваемости коронавирусом придётся на середину февраля, заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков.
Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Елена Радионова оценила перспективы россиянки Анны Щербаковой обойти соотечественницу Камилу Валиеву в борьбе за золотую медаль Олимпийских игр в Пекине.
Кандидат медицинских наук Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова, действительный член Европейского общества исследователей сна (ESRS), рассказал, как восстановить режим сна.
Йеменские хуситы (члены шиитского движения «Ансар Аллах») пригрозили Объединённым Арабским Эмиратам создать «реальную опасность для их экономики и иностранных инвестиций», если они «продолжат агрессию».
Обвинение просит Печерский районный суд Киева арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн) по делу о госизмене.
Расследование в отношении экс-банкира из Казахстана Мухтара Аблязова по факту мошенничества и растраты было закрыто в Мюнхене в июле 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.
Госдума на заседании в четверг, 20 января, рассмотрит во втором и, возможно,
в третьем чтении поправку об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
Политолог Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что для украинского режима никакого плана Б, кроме выполнения Минских соглашений, быть не может.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов прокомментировал решение австралийского регулятора признать вакцинацию двумя компонентами российского препарата «Спутник V» основанием для подтверждения статуса привитого.