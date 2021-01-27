Двойные стандарты: NYT призывает к Telegram-протестам — но только не в США

Приложение Telegram помогало протестным движениям в Иране и Белоруссии, однако в США оно стало убежищем для экстремистов и сторонников теории заговора утверждает The New York Times. По словам автора статьи, после изгнания из крупных американских социальных сетей, сторонники «нежелательного сопротивления» перешли в Telegram. Теперь они представляют опасность для Америки, ведь могут подогревать анархию после событий у Капитолия.

Приложение для обмена сообщениями Telegram долгое время было двигателем сопротивления и раздражителем для тиранов. Как пишет The New York Times, в России и Иране пытались его запретить, а когда вспыхнули протесты в Белоруссии и Гонконге, Telegram стал тем связующим звеном, которое скрепило демократические движения перед лицом жестоких репрессий со стороны служб безопасности.

Как отмечает издание, после того как Александр Лукашенко объявил о своей победе на выборах в Белоруссии, а протестующие хлынули на улицы, Telegram стал источником непрерывного потока информации и платформой для организации сопротивления. Канал Telegram Nexta, управляемый белорусскими эмигрантами в соседней Польше, начал оказывать материально-техническую поддержку своим 2 млн местных пользователей, перемежая видеозаписи разгона протестующих полицией с инструкциями о том, что делать на ежедневных демонстрациях и с маршрутами их движения. Правительство быстро отключило коммуникационную инфраструктуру страны, нацелившись на приложения социальных сетей, такие как WhatsApp, Twitter и Facebook. Ударили они и по Telegram, который тоже сначала дал несколько сбоев. Но создатель программы Павел Дуров быстро вмешался, позволив тому, что он назвал «антицензурными инструментами», поддерживать работу Telegram.

В Иране, где использование Telegram занимает 60% пропускной способности интернета в стране, приложение было важной платформой для организации антиправительственных протестов в 2017 и 2019 годах. Как пишет автор материала, приложение не просто позволило «этим славным протестам» распространяться, оно дало возможность протестующим обмениваться видеозаписями «жестоких репрессий», когда профессиональные журналисты и их камеры на митингах были запрещены. И хотя правительство Ирана пыталось запретить приложение в 2018 году, это мало что изменило, так что Telegram был полезным инструментом для защитников демократии.

Однако, продолжает автор материала, в последнее время Telegram быстро становится онлайн-убежищем для другого, нежелательного вида сопротивления. В США туда начали стекаться «ультраправые теоретики заговора, расисты и сторонники совсем не нужных нам связанных с насилием идей». После того как их изгнали из крупных американских социальных сетей из-за штурма здания Капитолия в Вашингтоне, они выбирают Telegram для распространения своих идей. 25 млн новых пользователей почти одномоментно наводнили Telegram в первые дни после того, как Twitter и Facebook удалили пользователей, которых они считали ответственными за подстрекательство к насилию или распространение дезинформации.

Павел Дуров, пишет The New York Times, позиционирует себя как безоговорочный союзник человека с улицы и свободы слова. Он продвигал Telegram как убежище для преследуемых любителей вольного слова, однако сегодня эта философия совсем не подходит Соединённым Штатам, которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности после событий у Капитолия.

«Многие достойные граждане опасаются, что те самые функции, которые делают Telegram таким нужным инструментом для сопротивления добрых протестующих авторитарным режимам, могут быть использованы недобрыми протестующими здесь. А именно — крайне правыми и радикальными сторонниками Трампа. Вместо восстания в Белоруссии или в Иране они могут продолжить начавшуюся у Капитолия насильственную анархию в США», — заключает автор статьи.