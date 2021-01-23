Euronews: «право отключиться» — Европарламент призывает законодательно закрепить перерывы для удалёнщиков

Пандемия коронавируса вынудила многих перенести работу домой, причём иногда им приходится сидеть за компьютерами с утра до ночи. Европарламент призывает закрепить за цифровыми потребителями в трудовом законодательстве право на отключение, чтобы их не могли беспокоить по работе в неурочное время. Иначе неограниченная работа в самоизоляции может привести к перегрузкам, профессиональному выгоранию и ухудшению здоровья, передаёт Euronews.

Пандемия заставила многих людей перенести работу домой. Порой они сидят перед компьютерами, подключившись к интернету, с утра до ночи, когда им ещё навязывают свои услуги соцсети или платформы развлечений. Европарламент хочет закрепить за цифровыми потребителями в трудовом законодательстве право на отключение.



АЛЕКС АДЖИУС САЛИБА, евродепутат с Мальты: Законодательство было написано в период, когда цифровизация ещё так не проникла в нашу жизнь. Поэтому сейчас самое время дать ему политический толчок.



Другие парламентарии высказываются за то, чтобы обязать руководителей компаний или начальство учреждений строго соблюдать рабочие часы своих подчинённых и не беспокоить их звонками или электронными письмами в неурочное время. Некоторые фракции предлагает увязать трудовое законодательство с соглашением 2020 года о цифровизации рабочих мест. Секретарь Европейской конфедерации профсоюзов предупреждает, что такая сложная процедура может привести к ненужным задержкам.



ИЗАБЕЛЬ ШЕМАНН, секретарь Европейской конфедерации профсоюзов: Вот уже более восьми лет Еврокомиссия тянет с принятием мер в отношении работы за компьютером. Я считаю недопустимым откладывать защиту трудящихся, столь необходимую в нынешней кризисной ситуации.



Неограниченная работа в самоизоляции может привести к перегрузкам и профессиональному выгоранию. Его симптомы испытывали ещё до коронавируса 10 процентов трудящихся. Бельгийский психолог предупреждает, что терапию нужно начинать только с отключения пациента от средств электронной связи.



СТЕФАНИ ЛЕБЛАН, психолог: В течение первого месяца после выгорания нужен просто отдых и покой. Переутомлённым людям трудно приказать себе остановиться, у них также сильное чувство вины.



Тем европейцам, кто трудится удалённо, придётся подождать, пока предложения Европарламента будут одобрены Еврокомиссией и национальными правительствами. После этого депутаты смогут утвердить право на отключение.



Дата выхода в эфир 21 января 2021 года.