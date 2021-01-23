Euronews: «право отключиться» — Европарламент призывает законодательно закрепить перерывы для удалёнщиков

Пандемия коронавируса вынудила многих перенести работу домой, причём иногда им приходится сидеть за компьютерами с утра до ночи. Европарламент призывает закрепить за цифровыми потребителями в трудовом законодательстве право на отключение, чтобы их не могли беспокоить по работе в неурочное время. Иначе неограниченная работа в самоизоляции может привести к перегрузкам, профессиональному выгоранию и ухудшению здоровья, передаёт Euronews.
Пандемия заставила многих людей перенести работу домой. Порой они сидят перед компьютерами, подключившись к интернету, с утра до ночи, когда им ещё навязывают свои услуги соцсети или платформы развлечений. Европарламент хочет закрепить за цифровыми потребителями в трудовом законодательстве право на отключение.
АЛЕКС АДЖИУС САЛИБА, евродепутат с Мальты: Законодательство было написано в период, когда цифровизация ещё так не проникла в нашу жизнь. Поэтому сейчас самое время дать ему политический толчок.
Другие парламентарии высказываются за то, чтобы обязать руководителей компаний или начальство учреждений строго соблюдать рабочие часы своих подчинённых и не беспокоить их звонками или электронными письмами в неурочное время. Некоторые фракции предлагает увязать трудовое законодательство с соглашением 2020 года о цифровизации рабочих мест. Секретарь Европейской конфедерации профсоюзов предупреждает, что такая сложная процедура может привести к ненужным задержкам.
ИЗАБЕЛЬ ШЕМАНН, секретарь Европейской конфедерации профсоюзов: Вот уже более восьми лет Еврокомиссия тянет с принятием мер в отношении работы за компьютером. Я считаю недопустимым откладывать защиту трудящихся, столь необходимую в нынешней кризисной ситуации.
Неограниченная работа в самоизоляции может привести к перегрузкам и профессиональному выгоранию. Его симптомы испытывали ещё до коронавируса 10 процентов трудящихся. Бельгийский психолог предупреждает, что терапию нужно начинать только с отключения пациента от средств электронной связи.
СТЕФАНИ ЛЕБЛАН, психолог: В течение первого месяца после выгорания нужен просто отдых и покой. Переутомлённым людям трудно приказать себе остановиться, у них также сильное чувство вины.
Тем европейцам, кто трудится удалённо, придётся подождать, пока предложения Европарламента будут одобрены Еврокомиссией и национальными правительствами. После этого депутаты смогут утвердить право на отключение.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 21 обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.
Заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Завершивший карьеру действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье.
Франция поддерживает намерение Москвы и Вашингтона продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил официальный представитель французского МИД.
Завершивший карьеру действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о своём поединке с экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Член-корреспондент Российской академии естественных наук, руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков оценил перспективы дистанционного обучения в стране.
Министерство иностранных дел России заявило, что любые попытки «освещения» посольством США в Москве несанкционированных мероприятий будет рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела России.
В Татарстане утвердили план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения на территории республики таких заболеваний, как грипп, ОРВИ, COVID-19 и внебольничные пневмонии, на 2021—2026 годы.
В Краснодаре в результате пожара на цветочном рынке один человек погиб и двое пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника управления гражданской защиты городской администрации Виталия Казликина.