Габбард: ради «спасения» Америки демократы способны превратить её в банановую республику

В американском правительстве и Демократической партии есть люди, которые ни при каких условиях не хотят расставаться с имеющейся властью. Чтобы достичь этой цели, они готовы пренебречь конституцией и пойти на откровенно диктаторские шаги, заявила в интервью Fox News экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард.

С нами на связи бывший кандидат в президенты от демократов и экс-конгрессвумен Тулси Габбард. Вас возмущает, когда вы видите подобные двойные стандарты правосудия?

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-кандидат в президенты США: Знаете, что меня по-настоящему возмущает, Джесси? То, насколько опасны последствия всего происходящего. Ведь, судя по вашему рассказу и примерам, наши правоохранительные органы, по сути, политизируются и используются в качестве оружия, чтобы преследовать политических оппонентов и людей, которые отказываются подчиняться и не хотят поступать так, как им велят.

Вы привели несколько примеров. Вы упомянули родителей, которые заступались за своих детей. В прошлом мы видели, как Налоговое управление США преследовало организации, в названии которых было слово «патриот».

Подобное поведение не только серьёзно подрывает нашу демократию, верховенство закона, но и указывает на недальновидность властей. Они не понимают, что в какой-то момент полномочия перейдут другой стороне. Но даже те, кто всё прекрасно понимает, придерживаются мнения, что они должны сделать всё возможное, чтобы этого (утраты полномочий. — ИноТВ) не произошло, пренебрегают принципами, отделяющими добро от зла, и считают, что цель оправдывает средства.

И, на мой взгляд, именно такую картину можно наблюдать в диктатурах, в банановых республиках. И это то, что мы должны предотвратить. Вот почему у нас есть конституция, которая не позволяет людям, злоупотребляющим полномочиями, сохранить власть. Нам нужно занять жёсткую позицию, чтобы не позволить ситуации достичь точки невозврата.

Как вы думаете, демократы действительно верят, что если республиканцы придут к власти, они настроят ФБР, Минюст, ЦРУ, местных окружных прокуроров против своих политических врагов? Даже я сомневаюсь, что демократы верят в то, что республиканцы способны на такое. Я не думаю, что, по мнению республиканцев, им следует этим заниматься, поскольку они считают подобное поведение огромным превышением полномочий.

Итак, как нам исправить то, что происходит, а именно злоупотребление властью со стороны левых? Нельзя же просто сказать: «Мы будем поступать с ними так же», верно? Или можно?

ТУЛСИ ГАББАРД: Конечно, нет! Ни в коем случае! Мы должны держаться в рамках конституции и верховенства права. Честно говоря, я слышала от некоторых демократов кое-что ещё более опасное, чем тот страх, о котором вы говорите. Они думают, что им нужно идти на всё что угодно ради «спасения Америки». И это опасный образ мышления.

Если вы почитаете историю, то увидите: почти каждый диктатор, который поступает, как ему хочется, считает, что его дело правое. И у нас есть люди — не только на руководящих постах правительства, но и в других слоях нашего общества, — которые верят в то, что они должны сделать всё возможное, чтобы спасти страну и народ. При этом они бросают вызов нашей конституции и подрывают нашу демократию и между делом разрушают нашу страну. Это то, от чего мы должны защитить себя, нашу страну и наше будущее.

Что же, им не нужно спасать страну, потому что я уже спас мир. Если бы они читали мою книгу, то знали об этом и оставили бы эту затею. Гэбби, большое спасибо, что присоединились к нам.

ТУЛСИ ГАББАРД: Спасибо.

Дата выхода в эфир 25 июня 2022 года.